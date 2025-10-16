Cuándo volverá a jugar la selección Colombia en el Mundial Sub-20: la Tricolor se juega el tercer puesto

Colombia viene de un complicado y desgastante partido frente a Argentina, en las semifinales del Mundial Sub-20 - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

La selección Colombia tuvo un partido muy complicado en las semifinales del Mundial Sub-20 contra Argentina, en la que terminó con un hombre menos por la expulsión de Jhon Rentería y la lesión de Joel Canchimbo, dos bajas sensibles de cara al cierre del certamen en Chile.

Después de la derrota frente a la Albiceleste, el equipo de César Torres se concentrará en el duelo del tercer y cuarto puesto, en el que ya conoce el rival y la fecha del partido que le permitirá la entrada al podio y la medalla de bronce, que será un premio a todo el proceso de los cafeteros.

De esta manera, el combinado nacional espera terminar el torneo juvenil con una sonrisa, además de consolidar una base que ayudará mucho al combinado mayor en los próximos años, sobre todo para el proceso después del mundial de 2026 porque el técnico Néstor Lorenzo hará un gran recambio.

Próximo partido de Colombia en el Mundial Sub-20

La Tricolor hizo de todo para llegar a la final, creó varias opciones ante la Albiceleste y sacó figura al portero Santino Barbi, pero no sirvió de nada porque el rival, con gol de Mateo Silvetti, definió todo para eliminar a los dirigidos por César Torres en el estadio Nacional de Santiago.

De esta manera, Colombia ahora jugará por el tercer puesto el sábado 18 de octubre, desde las 2:00 p. m. en el estadio Nacional, donde la idea es conseguir un triunfo que no solo meta al equipo al podio, como en 2003, sino que cierre de la mejor manera un proceso que fue exitoso.

Colombia ahora buscará la medalla de bronce en el Mundial Sub-20, la misma que alcanzó en la edición de 2003 - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

El cuadro cafetero quiere demostrar que fue uno de los conjuntos más fuertes en todo el campeonato, en el que sumó tres triunfos, dos empates y una derrota, con ocho goles a favor y cinco en contra, además de contar con el goleador del torneo que es Néiser Villarreal, sumando cinco tantos.

El rival de la selección Colombia sub-20 será Francia, el equipo que viene de perder en penales ante nada menos que Marruecos, que lo superó en penales por 5-4, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y con la figura del portero Abdelhakim El Mesbahi.

Francia jugará contra Colombia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 en Santiago - crédito Rodrigo Garrido/REUTERS

De otro lado, la final se disputará el domingo 19 de octubre en el estadio Nacional de Santiago, con Argentina enfrentando a los marroquíes desde las 6:00 p. m. para coronar al nuevo campeón de la categoría, con la Albiceleste favorita porque consiguió el trofeo en seis ocasiones.

Un gol y se acabó todo para la Tricolor

La selección Colombia Sub-20 quedó eliminada de la final de la Copa Mundo Sub-20 tras caer ante Argentina por 1-0. El único gol del encuentro fue obra de Mateo Silvetti, que ingresó en el segundo tiempo y aprovechó una desatención defensiva para marcar en el minuto 72.

La ausencia de Carlos Sarabia y del goleador Néiser Villarreal afectó el rendimiento ofensivo de la Tricolor, que tampoco pudo contar con Jordan Barrera por lesión. El equipo nacional generó varias oportunidades claras, pero el portero Santino Barbi se consolidó como figura al realizar al menos tres atajadas determinantes, incluyendo una intervención tras un cabezazo de Juan Arizala en el minuto 57.

Durante la primera mitad, Colombia dominó la posesión y tuvo la primera ocasión clara con un remate de cabeza de Joel Canchimbo tras un centro de Óscar Perea, aunque el disparo careció de fuerza. La lesión de Óscar Perea en el minuto 34 obligó a su reemplazo por Jhon Rentería, lo que restó desequilibrio por las bandas.

Mateo Silvetti le dio la ventaja a la Albiceleste en el segundo tiempo - crédito Telefe

En la segunda parte, Argentina ajustó su esquema y generó peligro con llegadas de Mateo Silvetti e Ian Subiabre. Colombia respondió con una doble oportunidad de Jhon Rentería y Emilio Aristizábal en el minuto 54, pero nuevamente Barbi evitó el gol. Tras el tanto de Silvetti, Colombia no logró reaccionar y el arquero Jordan García evitó una diferencia mayor con dos intervenciones.

La situación se complicó aún más para Colombia cuando Jhon Rentería fue expulsado por doble amarilla en el minuto 79. Ahora, la selección disputará el partido por el tercer puesto ante Francia el próximo sábado.