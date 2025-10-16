Deportes

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia en el Mundial Sub-20: la Tricolor se juega el tercer puesto

El combinado nacional viene de disputar las semifinales contra Argentina en Santiago, en el que perdió y sufrió las bajas de Jhon Rentería por expulsión y Joel Canchimbo por lesión

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Colombia viene de un complicado
Colombia viene de un complicado y desgastante partido frente a Argentina, en las semifinales del Mundial Sub-20 - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

La selección Colombia tuvo un partido muy complicado en las semifinales del Mundial Sub-20 contra Argentina, en la que terminó con un hombre menos por la expulsión de Jhon Rentería y la lesión de Joel Canchimbo, dos bajas sensibles de cara al cierre del certamen en Chile.

Después de la derrota frente a la Albiceleste, el equipo de César Torres se concentrará en el duelo del tercer y cuarto puesto, en el que ya conoce el rival y la fecha del partido que le permitirá la entrada al podio y la medalla de bronce, que será un premio a todo el proceso de los cafeteros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el combinado nacional espera terminar el torneo juvenil con una sonrisa, además de consolidar una base que ayudará mucho al combinado mayor en los próximos años, sobre todo para el proceso después del mundial de 2026 porque el técnico Néstor Lorenzo hará un gran recambio.

Próximo partido de Colombia en el Mundial Sub-20

La Tricolor hizo de todo para llegar a la final, creó varias opciones ante la Albiceleste y sacó figura al portero Santino Barbi, pero no sirvió de nada porque el rival, con gol de Mateo Silvetti, definió todo para eliminar a los dirigidos por César Torres en el estadio Nacional de Santiago.

De esta manera, Colombia ahora jugará por el tercer puesto el sábado 18 de octubre, desde las 2:00 p. m. en el estadio Nacional, donde la idea es conseguir un triunfo que no solo meta al equipo al podio, como en 2003, sino que cierre de la mejor manera un proceso que fue exitoso.

Colombia ahora buscará la medalla
Colombia ahora buscará la medalla de bronce en el Mundial Sub-20, la misma que alcanzó en la edición de 2003 - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

El cuadro cafetero quiere demostrar que fue uno de los conjuntos más fuertes en todo el campeonato, en el que sumó tres triunfos, dos empates y una derrota, con ocho goles a favor y cinco en contra, además de contar con el goleador del torneo que es Néiser Villarreal, sumando cinco tantos.

El rival de la selección Colombia sub-20 será Francia, el equipo que viene de perder en penales ante nada menos que Marruecos, que lo superó en penales por 5-4, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y con la figura del portero Abdelhakim El Mesbahi.

Francia jugará contra Colombia por
Francia jugará contra Colombia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 en Santiago - crédito Rodrigo Garrido/REUTERS

De otro lado, la final se disputará el domingo 19 de octubre en el estadio Nacional de Santiago, con Argentina enfrentando a los marroquíes desde las 6:00 p. m. para coronar al nuevo campeón de la categoría, con la Albiceleste favorita porque consiguió el trofeo en seis ocasiones.

Un gol y se acabó todo para la Tricolor

La selección Colombia Sub-20 quedó eliminada de la final de la Copa Mundo Sub-20 tras caer ante Argentina por 1-0. El único gol del encuentro fue obra de Mateo Silvetti, que ingresó en el segundo tiempo y aprovechó una desatención defensiva para marcar en el minuto 72.

La ausencia de Carlos Sarabia y del goleador Néiser Villarreal afectó el rendimiento ofensivo de la Tricolor, que tampoco pudo contar con Jordan Barrera por lesión. El equipo nacional generó varias oportunidades claras, pero el portero Santino Barbi se consolidó como figura al realizar al menos tres atajadas determinantes, incluyendo una intervención tras un cabezazo de Juan Arizala en el minuto 57.

Durante la primera mitad, Colombia dominó la posesión y tuvo la primera ocasión clara con un remate de cabeza de Joel Canchimbo tras un centro de Óscar Perea, aunque el disparo careció de fuerza. La lesión de Óscar Perea en el minuto 34 obligó a su reemplazo por Jhon Rentería, lo que restó desequilibrio por las bandas.

Mateo Silvetti le dio la ventaja a la Albiceleste en el segundo tiempo - crédito Telefe

En la segunda parte, Argentina ajustó su esquema y generó peligro con llegadas de Mateo Silvetti e Ian Subiabre. Colombia respondió con una doble oportunidad de Jhon Rentería y Emilio Aristizábal en el minuto 54, pero nuevamente Barbi evitó el gol. Tras el tanto de Silvetti, Colombia no logró reaccionar y el arquero Jordan García evitó una diferencia mayor con dos intervenciones.

La situación se complicó aún más para Colombia cuando Jhon Rentería fue expulsado por doble amarilla en el minuto 79. Ahora, la selección disputará el partido por el tercer puesto ante Francia el próximo sábado.

Temas Relacionados

Selección Colombia sub-20Colombia vs. ArgentinaMundial Sub-20MarruecosFranciaArgentinaColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto del partido

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

EN VIVO América de Cali

La selección Colombia le dijo adiós a la final del Mundial Sub-20: Argentina ganó las semifinales por 1-0

Con anotación de Mateo Silvetti, la Albiceleste superó en un partido complicado a la Tricolor, que sufrió la lesión de Joel Canchimbo y la expulsión de Jhon Rentería

La selección Colombia le dijo

La selección Colombia ya tiene rival para su próximo partido en el Mundial Sub-20: este es el equipo

Previo al encuentro de la Tricolor frente a Argentina, se conoció al cuadro con el que cerrará su participación en el certamen, que viene de un partido muy complicado

La selección Colombia ya tiene

Deportivo Cali superó a Colo Colo en la tanda de penaltis y está en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Deportivo Cali superó a Colo

Deportivo Cali buscará el título de la Copa Libertadores Femenina: esta es la fecha para la final en Argentina

Luego de vencer a Colo Colo en los penales, las Azucareras serán el cuarto equipo colombiano en llegar a esta instancia y con el sueño de quedarse con el trofeo de la Conmebol

Deportivo Cali buscará el título
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

Karol G desplegó sus alas durante su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show: así fue su presentación

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La mujer del camarote 10, el thriller que arrasa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret tuvo palabras sobre Karol G antes de la pasarela: “Fantástica, magnífica, estática”

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto del partido

La selección Colombia le dijo adiós a la final del Mundial Sub-20: Argentina ganó las semifinales por 1-0

La selección Colombia ya tiene rival para su próximo partido en el Mundial Sub-20: este es el equipo

Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal

Deportivo Cali superó a Colo Colo en la tanda de penaltis y está en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025