Luis Suárez, goleador de la selección Colombia, hizo dura revelación sobre su vida: “Sufrí de depresión”

La “Tricolor” se prepara para su segundo compromiso amistoso de cara al Mundial de 2026, con la presencia del atacante samario, que ya se destapó en los arcos contrarios

Por Carlos Pulido

El delantero samario se destapó con un póker de goles ante Venezuela - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

Colombia se prepara para lo que será su segundo partido amistoso de preparación para lo que será el Mundial de Norteamérica 2026.

En su segunda prueba, la “Tricolor” enfrentará a la Canadá dirigida por el estadounidense Jesse Marsch.

Una de las cartas que tendrán los dirigidos por Néstor Lorenzo será la presencia del delantero samario Luis Javier Suárez, goleador del Sporting de Lisboa, de Portugal.

Pero su historia para llegar hasta el lugar en donde está no fue fácil, y así lo reveló en charla con el diario El Espectador sobre cómo vivió la dura lesión que lo aquejó en 2020.

Luis Javier Suárez ha tenido oportunidades con la selección Colombia - crédito Luisa González / REUTERS

En charla con el periodista Fernando Garzón, de El Espectador, el 11 de octubre de 2025, sobre su ascenso deportivo en los últimos meses, habló sobre los momentos difíciles que vivió, y detalló lo difícil que tuvo que vivir en Granada, de España, cuando se lesionó, y también explicó que no quería hacer nada en medio de su recuperación.

“Pasé por una depresión de la que me tocó salir poco a poco, con trabajo, con psicólogos y con la gente de mi alrededor. Fue la primera vez que me pasó, no quería levantarme de la cama. Sin esa lesión quizá no habría tocado ese fondo, porque el día a día te lleva. Me sirvió para reencaminar mi capacidad mental”, dijo.

Por otro lado, reflexionó que dicha dificultad que tuvo, le permitió reescribir su visión sobre el fútbol.

“Hoy disfruto más el juego. Entendí que el fútbol no solo es correr o hacer goles, sino también disfrutar de lo que uno hace. Eso lo aprendí mucho de cuando estuve lesionado en Granada y sentó que podía perderlo todo”, agregó.

