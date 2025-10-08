Deportes

México busca revertir la ‘paternidad’ de Colombia, luego de más de diez años sin triunfos ante los cafeteros

La Tricolor enfrentará a la Tri con la ausencia de varias figuras por decisión técnica de Néstor Lorenzo

México no derrota a Colombia
México no derrota a Colombia desde 2010 - crédito AFP

En la última fecha de las eliminatorias de Conmebol, Colombia cumplió con el objetivo principal de la FCF y clasificó a la Copa del Mundo de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Precisamente, esta última nación será el primer reto que tendrán los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo en el comienzo de la preparación para llegar en óptimo nivel a la cita orbital.

El encuentro entre colombianos y mexicanos se jugará el sábado 11 de octubre, a partir de las 8:00 p. m., en el AT&T Stadium de Texas, en Estados Unidos, en el que los norteamericanos esperan terminar una racha negativa que tienen con los cafeteros.

México derrotó a Colombia por última vez en 2010

El antioqueño David Ospina disputó
El antioqueño David Ospina disputó el último partido en el que México derrotó a Colombia - crédito Reuters

En el balance de los últimos partidos que han jugado estas dos selecciones, Colombia ha ganado cuatro encuentros, se registró un empate y México solo ha ganado en una ocasión.

Para hablar del último triunfo de la Tri hay que remontarse al 7 de septiembre de 2010, cuando México derrotó a Colombia por la mínima diferencia. De aquella nómina, el único deportista cafetero que sigue vigente en la Tricolor es el guardameta David Ospina, que fue titular en esa ocasión.

Después de ese partido, las dos naciones igualaron sin goles en junio de 2011, mientras que en los tres compromisos amistosos que disputaron desde esa ocasión, en todos Colombia se quedó con la victoria.

El último compromiso entre México y Colombia se disputó el 16 de diciembre de 2023, pero se trató de un amistoso por fuera de la fecha FIFA y ambas naciones utilizaron jugadores del rentado nacional. El resultado final fue 3-2 a favor de los sudamericanos.

Colombia derrotó 3-2 a México
Colombia derrotó 3-2 a México en el último partido jugado entre estas dos selecciones - crédito Today Sports

Néstor Lorenzo dejó a tres titulares afuera de la convocatoria

A pesar de que los juegos ante México y Canadá son para preparar la copa del mundo, Néstor Lorenzo decidió no convocar a tres titulares habituales, Camilo Vargas, Jhon Arias y Jhon Córdoba.

De la misma forma, el argentino llamó por primera vez a varios jugadores, como Kevin Serna, que tuvo la posibilidad de representar a Perú, pero en todo momento se decantó por su país de nacimiento, y no el que lo albergó durante su formación deportiva y sus primeros años como profesional.

Lorenzo justificó la ausencia de
Lorenzo justificó la ausencia de Arias y Córdoba en la convocatoria - crédito Reuters

En rueda de prensa, el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, indicó que tomó la decisión de dejar sin convocatoria a Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar de Rusia, para que se mantenga vigente en su club.

Nadie sabe esto de Córdoba, pero él hace seis horas de carro para tomar el primer avión desde Moscú, luego hace otra escala, hay ocho horas de diferencia, siempre que viene acá, viene mal, no mal físicamente, viene mal de cansancio, hace un esfuerzo enorme y preferí dosificar ese gasto de las dos convocatorias, casi seguro que venga en noviembre, pero preferí que descansara y jugara en su club”.

En el mismo sentido, indicó que Jhon Arias, que actualmente está en los Wolves de la Premier League, también deberá seguir en su equipo para que se pueda acoplar de una mejor manera al fútbol inglés, al que llegó en el verano de 2025.

Jhon Arias se está adaptando a su nuevo club, a la Premier League, es un campeonato difícil, es un equipo que lo necesita al 100% y le expliqué. Seguramente estará también en noviembre”, puntualizó Lorenzo, que no ha expuesto los motivos por los que no tuvo en cuenta a Camilo Vargas, guardameta de Atlas, en México, para los dos amistosos que se disputarán en Estados Unidos.

