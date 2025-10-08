Deportes

James Rodríguez vive en comunión con la hinchada del León: así fue el emotivo momento que compartió con una serenata en México

Los seguidores del equipo en el que juega el futbolista colombiano se congregaron en el hotel de la concentración y James Rodríguez participó activamente en los cánticos y saludó a los presentes

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Controversia en la firma de
Controversia en la firma de autógrafos de James Rodríguez en León por fallos en la organización - crédito @clubleonfc / X

La noche previa al enfrentamiento entre León y Toluca en la Liga Mexicana, el 3 de octubre de 2025, estuvo marcada por un gesto que reforzó el vínculo entre James Rodríguez y la afición esmeralda: el mediocampista colombiano, en medio de una serenata organizada por los seguidores del club, ondeó la bandera del equipo y se sumó a los cánticos.

La escena se destacó por la entrega mutua entre el jugador y la hinchada, según informó Récord, de México.

El ambiente de este encuentro resulta especialmente significativo para los “Panzas Verdes”, como le dicen al equipo en el que juga James.

Luego de un primer semestre prometedor, las expectativas para el segundo semestre de 2025 situaban a León como uno de los principales aspirantes al título.

Sin embargo, el desarrollo del torneo no respondió a esas previsiones y el equipo llegó a quedarse sin entrenador a mitad de la competencia, lo que profundizó la incertidumbre en el entorno del club.

El colombiano protagonizó un emotivo momento en la previa del partido ante Toluca el fin de semana pasado, y el video se viralizó en redes sociales - crédito @TVCDeportes / X

Durante la serenata nocturna, el equipo salió a agradecer el respaldo, participando en los cánticos y saludando a los presentes.

El momento más destacado de la velada se produjo cuando James Rodríguez tomó una bandera esmeralda y la agitó mientras se unía a los himnos de la afición, un gesto que fue recibido con entusiasmo por los seguidores, de acuerdo con la crónica de Récord.

La actuación del colombiano cobra relevancia en medio de los rumores que apuntan a una posible salida de James Rodríguez al finalizar el año. A pesar de estas especulaciones, el futbolista se mostró sonriente y plenamente integrado durante la serenata, lo que fue interpretado como una señal de compromiso con el club y su gente.

Desde su incorporación a la Liga MX en el Clausura 2025, el ‘10’ de la selección de Colombia fue catalogado como uno de los fichajes más destacados del mercado invernal. No obstante, existieron voces críticas que dudaban de su capacidad para rendir al máximo nivel en el fútbol mexicano. James Rodríguez disipó esas dudas desde su debut, asumiendo un papel protagónico en el esquema de León y consolidándose como pieza clave bajo la dirección técnica de Eduardo Berizzo.

La llegada de Nacho Ambríz como nuevo director técnico ha renovado las esperanzas de la afición, que busca ver a su equipo recuperar posiciones en la Tabla General. En este clima de expectativa, los seguidores de León se congregaron en el hotel de concentración horas antes del partido contra el vigente campeón, Toluca, para brindar su apoyo al plantel.

Estadísticas de James Rodríguez con el Club León en la temporada

James Rodríguez es la gran
James Rodríguez es la gran figura de los esmeralda - crédito Club León

En la temporada 2025, James Rodríguez disputó 9 partidos en 623 minutos, y anotó tres goles- A continuación, estos son los detalles de sus anotaciones y minutos jugados:

  • 4 de octubre de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 2-4 Toluca
  • 23 de septiembre de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 2-2 Mazatlán
  • 19 de julio de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 1-0 Chivas Rayadas de Guadalajara

Esto es lo que vendrá para James Rodríguez después de la fecha FIFA

James Rodríguez tuvo una primera
James Rodríguez tuvo una primera charla con el entrenador Ignacio Ambriz - crédito Club León

El Club León volverá a la acción el 18 de octubre de 2025, cuando visite al Club Santos Laguna a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), por la fecha 12 de la Liga MX. en el estadio Corona de Torreón.

De esta forma, el entrenador mexicano Ignacio Ambriz tendrá su debut con

Este es el calendario que le quedará a León:

  • 18 de octubre de 2025 - Liga MX: Santos Laguna vs. León
  • 22 de octubre de 2025- Liga MX: Atlas vs. León
  • 25 de octubre de 2025 - Liga MX: León vs. Pumas UNAM
  • 1 de noviembre de 2025 - Liga MX: Club América vs. León
  • 8 de noviembre de 2025 - Liga MX: León vs. Puebla

