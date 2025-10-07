Deportes

Los ciclistas colombianos fueron protagonistas en la carrera Tre Valli Varesine: Egan Bernal atacó y Sergio Higuita terminó en el top-5

Egan Bernal protagonizó una fuga estratégica que puso en aprietos al pelotón, liderando en solitario la carrera de doscientos kilómetros

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando el colombiano competía en la carrera - crédito @INEOSGrenadiers / X

El desenlace de la carrera Tre Valli Varesine estuvo marcado por la contundente victoria de Tadej Pogačar, que cruzó primero en la competencia, sumando así el triunfo número 107 de su carrera.

La prueba, que se extendió a lo largo de 200 kilómetros, tuvo como uno de sus protagonistas al colombiano Egan Bernal, que alteró el desarrollo de la carrera con una serie de ataques estratégicos que pusieron en aprietos al pelotón, pero que al final no logró llegar a la meta con ese ataque que mostró durante el último tramo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La carrera fue exigente para
La carrera fue exigente para los corredores y que contó con la victoria del esloveno Tadej Pogačar - crédito procyclingstats.com

A falta de 70 kilómetros para la meta, Egan Bernal decidió lanzar un ataque que lo llevó a la cabeza de la carrera junto al italiano Lorenzo Milesi.

Ambos lograron distanciarse y obtener una ventaja significativa, llegando a superar por 38 segundos a Giancula Brambilla y Michael Storer, quienes intentaban alcanzarlos para conformar un grupo puntero de cuatro ciclistas. En ese momento, el grupo principal, donde se encontraba Tadej Pogačar, mantenía una diferencia de un minuto y 26 segundos respecto a los escapados.

La ofensiva de Bernal no se detuvo ahí. Cuando restaban 45 kilómetros, el colombiano volvió a atacar, dejando atrás a su compañero de fuga y emprendiendo un tramo en solitario, con una renta de 45 segundos sobre sus perseguidores. Sin embargo, la presión del pelotón no cedía. A 34 kilómetros de la llegada, Milesi y el estadounidense Quinn Simmons se acercaban a Bernal, mientras el grupo principal reducía la diferencia a 40 segundos.

En el pelotón, Pogačar se mantenía expectante, delegando el trabajo a sus compañeros del UAE Emirates para controlar la situación y preparar el terreno para un nuevo triunfo. La colaboración entre Bernal, Milesi y Simmons en la cabeza de carrera resultó fundamental para mantener viva la fuga y alimentar las aspiraciones del colombiano.

Al cruzar la barrera de los 30 kilómetros para la meta, los ataques entre los favoritos se intensificaron. El grupo principal se organizó para recortar la diferencia, que nunca llegó a superar el minuto. En ese contexto, Isaac del Toro, también del UAE Emirates, aceleró el ritmo y se llevó consigo a Pogacar, generando una nueva dinámica en la persecución. A este movimiento se sumaron Víctor Lafay y Alfonso Eulalio, quienes contribuyeron a reducir la brecha con los escapados.

Este fue el momento cuando el colombiano atacó a falta de 35 kilómetros para llegar a la meta - crédito @SenalDeportes / X

Cuando restaban 25 kilómetros, el cuarteto perseguidor ya se encontraba a solo 10 segundos de Bernal y sus acompañantes, quienes mantenían un ritmo elevado. Dos kilómetros más adelante, ambos grupos se fusionaron, conformando una escapada de siete ciclistas, entre los que permanecía Bernal.

Este fue el momento cuando el mejor corredor del mundo gana la carrera y Sergio Higuita se queda como el mejor colombiano - crédito @SenalDeportes / X

La definición llegó a 18 kilómetros de la meta, cuando Pogacar lanzó un ataque decisivo que lo separó del grupo y le permitió encaminarse hacia la victoria. En la clasificación final, Albert Withen Philipsen ocupó el segundo lugar, a 45 segundos del ganador, mientras que Julian Alaphilippe, Paul Lapeira y el colombiano Sergio Higuita cruzaron la meta con el mismo tiempo, completando los cinco primeros puestos.

Egan Bernal intentó ser protagonista
Egan Bernal intentó ser protagonista en la carrera italiana - crédito Jean Bizimana / REUTERS

Así quedó la clasificación general

1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 4 horas, 34 minutos y 28 segundos

2.Albert Withen (Dinamarca - Lidl-Trek): a 45 segundos

3.Julian Alaphillipe (Francia - Tudor Pro): m.t.

4.Paul Lapeira (Francia - Decathlon AG2R): m.t.

5.Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): m.t.

6. Toms Skujiņš (Letonia - Lidl-Trek): m.t.

7.Tobias Halland Johannesesn (Noruega - Uno-X Mobitily): m.t.

8.Isaac Del Toro (México - UAE Team Emirates): m.t.

9. Johannes Kulset (Noruega - Uno-X Mobility): m.t.

10. Ion Izaguirre (España - Cofidis): m.t.

54. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 3 minutos y 36 segundos

56. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 5 minutos y 10 segundos

Temas Relacionados

Egan BernalSergio HiguitaTre Valli Varesine Tadej Pogacar UAE Emirates CiclismoColombia-DeportesCiclismo Colombiano

Más Noticias

Carlos Antonio Vélez retó a Néstor Lorenzo a decirle al Pibe Valderrama que es “apostador al fracaso”

La selección Colombia clasificó a la Copa Mundial de la Fifa 2026 en el tercer puesto de la Eliminatoria y aguarda por el grupo que le toque tras el sorteo que se realizará el 5 de diciembre en Washington

Carlos Antonio Vélez retó a

Carlos “el Pibe” Valderrama reveló cuál es su miedo con la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Cómo nos pasó en Brasil”

El exjugador asegura que el equipo nacional atraviesa un gran momento y si mantiene a sus figuras en buenas condiciones puede aspirar a disputar la final en Estados Unidos, México y Canadá

Carlos “el Pibe” Valderrama reveló

Comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025: hora y dónde ver en Colombia

La fase final del certamen global comienza con varios duelos destacados entre selecciones europeas, y con la salida de Colombia el 8 de octubre ante Sudáfrica

Comienzan los octavos de final

Accionista de Envigado se refirió a los casos de apuestas en el plantel del cuadro naranja: “Desviamos el camino”

El presidente del equipo Envigado pide sanciones severas para los implicados en el escándalo de apuestas ilegales, porque la solución pasa por la acción firme de las autoridades judiciales

Accionista de Envigado se refirió

Néstor Lorenzo reveló el motivo por el que Jhon Arias y otros jugadores quedaron por fuera de la convocatoria de la selección Colombia

La selección Colombia tendrá ante México y Canadá su primer doblete de partidos amistosos de preparación para disputar la Copa Mundial de la Fifa 2026

Néstor Lorenzo reveló el motivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes habría confirmado su

Marcela Reyes habría confirmado su relación con alias Pichi: este es el prontuario del hombre que está privado de la libertad

Alejandro Riaño reveló qué pasó con el anterior ‘Enanicks’ de su show ‘Juanpis González’ y por qué lo reemplazó

Carla Giraldo le habría enviado indirecta a Cristina Hurtado con el anuncio de las votaciones a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Esto está a otro nivel”

Cuánto cuesta el bolso más caro de Laura González y más detalles de los lujos que se ha dado

Raúl Ocampo y Belén Alonso encienden la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ con una tensa confrontación: “Una declaración de guerra”

Deportes

Carlos Antonio Vélez retó a

Carlos Antonio Vélez retó a Néstor Lorenzo a decirle al Pibe Valderrama que es “apostador al fracaso”

Carlos “el Pibe” Valderrama reveló cuál es su miedo con la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Cómo nos pasó en Brasil”

Comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025: hora y dónde ver en Colombia

Deportivo Cali es líder del grupo D, mientras que Santa Fe se complicó: así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina

Accionista de Envigado se refirió a los casos de apuestas en el plantel del cuadro naranja: “Desviamos el camino”