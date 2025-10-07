Los ciclistas colombianos fueron protagonistas en la carrera Tre Valli Varesine: Egan Bernal atacó y Sergio Higuita terminó en el top-5

Este fue el momento cuando el colombiano competía en la carrera - crédito @INEOSGrenadiers / X

El desenlace de la carrera Tre Valli Varesine estuvo marcado por la contundente victoria de Tadej Pogačar, que cruzó primero en la competencia, sumando así el triunfo número 107 de su carrera.

La prueba, que se extendió a lo largo de 200 kilómetros, tuvo como uno de sus protagonistas al colombiano Egan Bernal, que alteró el desarrollo de la carrera con una serie de ataques estratégicos que pusieron en aprietos al pelotón, pero que al final no logró llegar a la meta con ese ataque que mostró durante el último tramo.

La carrera fue exigente para los corredores y que contó con la victoria del esloveno Tadej Pogačar - crédito procyclingstats.com

A falta de 70 kilómetros para la meta, Egan Bernal decidió lanzar un ataque que lo llevó a la cabeza de la carrera junto al italiano Lorenzo Milesi.

Ambos lograron distanciarse y obtener una ventaja significativa, llegando a superar por 38 segundos a Giancula Brambilla y Michael Storer, quienes intentaban alcanzarlos para conformar un grupo puntero de cuatro ciclistas. En ese momento, el grupo principal, donde se encontraba Tadej Pogačar, mantenía una diferencia de un minuto y 26 segundos respecto a los escapados.

La ofensiva de Bernal no se detuvo ahí. Cuando restaban 45 kilómetros, el colombiano volvió a atacar, dejando atrás a su compañero de fuga y emprendiendo un tramo en solitario, con una renta de 45 segundos sobre sus perseguidores. Sin embargo, la presión del pelotón no cedía. A 34 kilómetros de la llegada, Milesi y el estadounidense Quinn Simmons se acercaban a Bernal, mientras el grupo principal reducía la diferencia a 40 segundos.

En el pelotón, Pogačar se mantenía expectante, delegando el trabajo a sus compañeros del UAE Emirates para controlar la situación y preparar el terreno para un nuevo triunfo. La colaboración entre Bernal, Milesi y Simmons en la cabeza de carrera resultó fundamental para mantener viva la fuga y alimentar las aspiraciones del colombiano.

Al cruzar la barrera de los 30 kilómetros para la meta, los ataques entre los favoritos se intensificaron. El grupo principal se organizó para recortar la diferencia, que nunca llegó a superar el minuto. En ese contexto, Isaac del Toro, también del UAE Emirates, aceleró el ritmo y se llevó consigo a Pogacar, generando una nueva dinámica en la persecución. A este movimiento se sumaron Víctor Lafay y Alfonso Eulalio, quienes contribuyeron a reducir la brecha con los escapados.

Este fue el momento cuando el colombiano atacó a falta de 35 kilómetros para llegar a la meta - crédito @SenalDeportes / X

Cuando restaban 25 kilómetros, el cuarteto perseguidor ya se encontraba a solo 10 segundos de Bernal y sus acompañantes, quienes mantenían un ritmo elevado. Dos kilómetros más adelante, ambos grupos se fusionaron, conformando una escapada de siete ciclistas, entre los que permanecía Bernal.

Este fue el momento cuando el mejor corredor del mundo gana la carrera y Sergio Higuita se queda como el mejor colombiano - crédito @SenalDeportes / X

La definición llegó a 18 kilómetros de la meta, cuando Pogacar lanzó un ataque decisivo que lo separó del grupo y le permitió encaminarse hacia la victoria. En la clasificación final, Albert Withen Philipsen ocupó el segundo lugar, a 45 segundos del ganador, mientras que Julian Alaphilippe, Paul Lapeira y el colombiano Sergio Higuita cruzaron la meta con el mismo tiempo, completando los cinco primeros puestos.

Egan Bernal intentó ser protagonista en la carrera italiana - crédito Jean Bizimana / REUTERS

Así quedó la clasificación general

1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 4 horas, 34 minutos y 28 segundos

2.Albert Withen (Dinamarca - Lidl-Trek): a 45 segundos

3.Julian Alaphillipe (Francia - Tudor Pro): m.t.

4.Paul Lapeira (Francia - Decathlon AG2R): m.t.

5.Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): m.t.

6. Toms Skujiņš (Letonia - Lidl-Trek): m.t.

7.Tobias Halland Johannesesn (Noruega - Uno-X Mobitily): m.t.

8.Isaac Del Toro (México - UAE Team Emirates): m.t.

9. Johannes Kulset (Noruega - Uno-X Mobility): m.t.

10. Ion Izaguirre (España - Cofidis): m.t.

54. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 3 minutos y 36 segundos

56. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 5 minutos y 10 segundos