Carlos “el Pibe” Valderrama reveló cuál es su miedo con la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Cómo nos pasó en Brasil”

El "Pibe" Valderrama habló sobre lo que debe hacer Colombia en el Mundial de 2026 - crédito Giorgio Viera / EFE

El temor a una posible lesión de sus principales figuras se convirtió en el eje de preocupación para Carlos Valderrama de cara al desempeño de la Selección Colombia en el próximo Mundial 2026.

El exfutbolista, considerado una leyenda del fútbol colombiano, advirtió que la ausencia de jugadores clave, como James Rodríguez y Luis Díaz, podría alterar las aspiraciones del equipo nacional en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El histórico "10" de la selelección Colombia habló acerca de cómo ve - crédito @fdpradio / X

El análisis de Valderrama se produce en un contexto en el que la Selección Colombia ha consolidado una racha positiva, alcanzando la final de la Copa América 2024 y sumando una serie de partidos invicta.

Entre los logros recientes del conjunto ‘tricolor’ se destacan las victorias frente a selecciones de alto calibre como España, Alemania y Argentina, esta última vigente campeona del mundo.

Estos resultados han posicionado al equipo colombiano como uno de los candidatos a protagonizar en el Mundial de Norteamérica 2026.

No obstante, durante la charla con el programa Fútbol de primera en Youtube, Carlos “el Pibe” Valderrama, reveló que uno de sus temores es que se lesione alguna de las figuras de la “Tricolor” dirigida por Néstor Lorenzo, y explicó que James Rodríguez y Luis Díaz son importantes para el equipo y que sus ausencias pesarían en la forma de juego:

“¿Sabes cuál es mi temor?, que se lesione alguno, como nos pasó con Falcao en Brasil y ahí tuvimos que tener un nuevo equipo. Hoy James y Luis Díaz no pueden faltar en este equipo. James es la calidad de la selección", expresó.

Carlos Valderrama ve a Colombia en la final de la Copa del Mundo

Carlos Valderrama es uno de los jugadores más históricos del fútbol colombianos, y afirmó que Colombia debe ir por más- crédito Jesús Aviles/ Infobae

Durante la misma charla con Fútbol de Primera, el periodista argentino Andrés Cantor le preguntó sobre las expectativas de la “Tricolor” en el certamen orbital,

“¿Para qué ves a esta Colombia en esta próxima Copa del Mundo?

Allí, Valderrama le respondió lo siguiente de forma contundente, como fue habitual en el excapitán de la selección, en afirmar que la selección debe llegar al partido

“Colombia está para jugar la final del Mundial 2026. Siempre he sido serio. Yo me comprometo. No es presión. Ya es hora. La mejor generación de futbolistas colombianos fue la de la Eliminatoria del 93. Teníamos todo. Esta también tiene todo. Solo le faltaba un goleador y con Luis Suárez ya está”, dijo.

Estas son las selecciones clasificadas al Mundial de 2026

Equipos clasificados a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito FIFA

A falta de que se definan los cupos para la UEFA a finales de marzo de 2026, y las selecciones que irán por Concacaf, como también los cupos en Asia y África (los tres a terminar el 18 de noviembre de 2025). A continuación, este es el listado de selecciones clasificadas por el momento:

Canadá (Anfitrión)

Estados Unidos (Anfitrión)

México

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Argentina

Ecuador

Brasil

Nueva Zelandia

Marruecos

Túnez

Colombia

Paraguay

Uruguay

Listado de jugadores actualizado tras la lesión de Yerry Mina

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 25 jugadores que estarán en los amistosos ante México y Canadá - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG) Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero – Internacional SC (BRA) Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP) Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Serna – Fluminense (BRA) Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (GER) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP) Willer Ditta - Cruz Azul (MEX) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Estos son los amistosos que tendrá Colombia

Luis Díaz es llamado a ser la gran figura de la "Tricolor" de Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026 - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

La preparación para lo que será el Mundial de Norteamérica 2026, en donde el 11 de octubre de 2025, la “Tricolor” jugará ante México.

La concentración de los futbolistas comenzará desde el 4 de octubre de 2025 en Plano (Texas) e irá hasta el 11 de octubre, según la información que entregó la Federación Colombiana de Fútbol.

Es importante recordar que, la selección Colombia también tendrá varios retos en el mes de noviembre, cuando juegue ante Nueva Zelanda y Nigeria. A continuación, este será el calendario de partidos:

11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México vs. Colombia

14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá vs. Colombia

15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nueva Zelanda

18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nigeria