Carlos Antonio Vélez retó a Néstor Lorenzo a decirle al Pibe Valderrama que es “apostador al fracaso”

Carlos "Pibe" Valderrama es uno de los exjugadores más reconocidos en el mundo por su talento con Colombia en los años 90 - crédito Daniel Becerrill/REUTERS

Carlos Antonio Vélez, periodista de Win Sports y director del programa Planeta fútbol, de Antena 2, a través de su cuenta de X retó al entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, a tildar a Carlos “el Pibe” Valderrama como “apostador del fracaso”.

El reto de Vélez se dio luego de que el histórico volante de la selección Colombia declara que la Tricolor tenía para llegar a la final de la Copa Mundial de la Fifa Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Post de Carlos Antonio Vélez sobre Carlos Valderrama - crédito X

“Será capaz Lorenzo de decirle también al Pibe, q por pedir un título de selección (así sea muy optimista su presupuesto), que es un “apostador al fracaso “?”, fue el post publicado por el comunicador social en su perfil de X.

Las declaraciones del exvolante, que militó en los años 80 y 90 en clubes como Deportivo Cali, Unión Magdalena y Millonarios, se dieron en una entrevista con Andrés Cantor para el canal de Youtube Fútbol de primera.

Allí el referente del fútbol colombiano fue consultado sobre hasta que fase llegaría la Tricolor en la próxima Copa del Mundo.

“La final, sí. Yo siempre he sido serio y ustedes saben que yo siempre me comprometo, siempre. No es presión, ya es hora”, declaró Carlos “el Pibe” Valderrama.

El entrenador respondió a quienes critican su proceso en la selección Colombia como entrenador - crédito FCF

El reclamo de Carlos Antonio Vélez nace de las declaraciones entregadas por Néstor Lorenzo luego de lograr clasificar a la Copa Mundial de la FIFA. Allí pidió a un séctor del periodismo “mejorar el análisis” y tildó a otros de “apostadores del fracaso”:

“Siempre están los apostadores del fracaso que ganan, ganan porque alguna vez vas a fracasar… cuando perdimos decían: ‘¿Vieron, vieron que les dije?’ (...) El apostador al fracaso es la persona que habla mal, aun habiendo una situación en la que no se inició de la mejor manera. Al pasado Mundial no se fue y ahora exigen que debemos ser campeones", dijo en ese momento el seleccionador de Colombia.

El exfutbolista subrayó la importancia de dos piezas claves en el esquema colombiano: James Rodríguez y Luis Díaz. Valderrama fue enfático al indicar: “No pueden faltar dos: James y Luis Díaz. Ellos no pueden faltar (...) James es la calidad de la Selección. Cuando la Selección juega sin James, juega distinto. Y no para mejor, para peor”.

Asimismo, Valderrama opinó sobre la posición de delantero centro en el equipo. Según el exmediocampista, la Selección ha encontrado por fin el goleador que necesitaba: Luis Javier Suárez. Destacó el rendimiento del atacante, especialmente el póquer de goles ante Venezuela y su aporte con el Sporting de Lisboa, considerándolo el ‘9’ titular indiscutible para la próxima cita mundialista.

El temor de Pibe Valderrama previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El volante samario fue uno de los principales referentes del fútbol colombiano entre los años 80 y 90 - crédito Diego Pineda / Colprensa

El temor ante una posible lesión de las principales figuras se convirtió en la principal inquietud de Carlos Valderrama respecto al futuro de la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026. El exjugador, reconocido como leyenda del fútbol colombiano, advirtió que una eventual ausencia de James Rodríguez o Luis Díaz podría modificar sustancialmente las expectativas del equipo nacional en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar del positivo presente del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que alcanzó la final de la Copa América 2024 y mantiene una extensa racha de partidos invictos, Valderrama no ocultó su preocupación en una conversación con el canal de YouTube Fútbol de Primera.

Allí, el histórico capitán resaltó la importancia de sostener la base de figuras: “¿Sabes cuál es mi temor?, que se lesione alguno, como nos pasó con Falcao en Brasil y ahí tuvimos que tener un nuevo equipo. Hoy James y Luis Díaz no pueden faltar en este equipo. James es la calidad de la selección”, enfatizó.