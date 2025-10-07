Deportes

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

El equipo Verdolaga ha sido dirigido por el exmediocampista Diego Arias en las últimas jornadas

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Atlético Nacional se encuentra en interinato de técnico con Diego Arias, debido a la salida de Javier Gandolfi - crédito Colprensa

En 2025, Atlético Nacional confirmó varios refuerzos con el objetivo de competir en las fases finales de la Copa Libertadores, lo que finalmente no se registró, puesto que el club Verdolaga fue eliminado por São Paulo en octavos de final.

Este fracaso, sumado a una serie de resultados negativos en la liga, hicieron que los directivos tomaran la decisión de despedir de la dirección técnica al argentino Javier Gandolfi.

Desde entonces, al interior del club antioqueño se ha hablado sobre la posibilidad de contratar a un nuevo estratega, pero la primera opción, que era el argentino Gustavo Quinteros, decidió seguir su carrera en Independiente de Avellaneda, lo que arruinó el plan inicial de los directivos.

El argentino fue despedido de Atlético Nacional - crédito Reuters

En medio de la crisis, Atlético Nacional ha sido dirigido por el exfutbolista Diego Arias, que tuvo un paso destacado como deportista por la institución, llegando a consagrarse en repetidas ocasiones con la camiseta del Verdolaga.

Desde que asumió, de manera interina, la dirección técnica del equipo, Arias ha sumado dos triunfos y un empate, haciendo que al interior de la institución lo tengan en una mejor consideración.

De hecho, en la tarde del 7 de septiembre, la periodista Pilar Velásquez indicó en su cuenta de X que la decisión de Atlético Nacional sería dejar a Arias a cargo del equipo hasta diciembre del 2025.

Diego Arias estaría al mando de Atlético Nacional hasta que se contrate un técnico en propiedad - crédito Atlético Nacional

En la publicación, la comunicadora indicó que no se ha descartado la posibilidad de que Arias pueda quedarse en el cargo, pero para que esto se registre Nacional tendría que ser campeón de la Liga Betplay.

De la misma forma, informó que los directivos seguirán buscando opciones para asumir la dirección técnica de la institución para enero de 2026.

“Diego Arias se queda hasta diciembre. Ya le anunciaron a los jugadores de @nacionaloficial esa decisión. Siguen trabajando en el próximo DT verdolaga. Miguel Ángel Ramírez sigue siendo opción y un colombiano que gusta mucho y en este momento está ocupado”, escribió Velásquez al respecto.

La periodista informó que Diego Arias se quedaría en la dirección técnica de Atlético Nacional - crédito @pilarvelasquezv/X

Hasta el momento, Atlético Nacional no ha publicado algún tipo de comunicado en el que confirme la información mencionada por Velásquez; además, diferentes periodistas en la región han indicado que el objetivo de la dirigencia es contratar a un entrenador colombiano.

Esto último se debe a que Nacional ha tenido varios estrategas extranjeros en los últimos años y ninguno ha logrado conseguir títulos internacionales, como la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores.

Entre los nombres más mencionados por la prensa en Antioquia está el de Reinaldo Rueda, que fue campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores en 2016.

Diego Arias ha manifestado su deseo de quedarse en el cargo - crédito Atlético Nacional

Debido a que Nacional no ha perdido al mando de Diego Arias, y que varios jugadores, como el uruguayo Camilo Candido, han declarado a favor de la continuidad del exmediocampista, en las ruedas de prensa le han preguntado al antioqueño sobre la posibilidad de ser el técnico en propiedad.

En primer lugar, Arias ha destacado que su estilo de dirigir va ligado a su cercanía con los deportistas. “Todos los días nos exigimos dando lo mejor; le pedimos a los jugadores poder aportar desde nuestro rol”.

En ese sentido, también se ha mostrado orgulloso de ser una opción, pero declaró que la decisión final es de los directivos y él no buscara complicar la situación al hablar ante los medios de manera negativa o que pueda generar un debate en el club.

“Después las personas a quienes les corresponde tomar la decisión, estoy seguro de que lo harán con la mejor intención para beneficiar al club, pero por el momento es dar lo mejor para el servicio del equipo”, puntualizó Diego Arias al respecto.

