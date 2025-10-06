Iván Mejía celebró ausencia de Yerry Mina de la selección Colombia: “El bolardo…”

Yerry Mina anotó el primer gol de la selección nacional en el duelo contra Venezuela en la última fecha de las eliminatorias- crédito AFP

Una vez se hizo oficial la desconvocatoria de Yerry Mina de la selección Colombia debido a una lesión sufrida durante el partido entre el Cagliari y el Udinese el domingo 5 de octubre de 2025, Iván Mejía expresó abiertamente su satisfacción ante la noticia, considerando que el defensor no está al nivel para vestir la camiseta de la Tricolor.

El periodista publicó un mensaje en su cuenta de X en el que señaló con contundencia: “Que buena noticia. El bolardo no es jugador de selección”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que tras disputar apenas 20 minutos en dicho encuentro antes de abandonar la cancha por molestias físicas, el diagnóstico oficial sobre la gravedad o los detalles de la lesión de Yerry Mina aún no han sido divulgados.

No obstante, la Federación Colombiana de Fútbol informó que el jugador no participará en los compromisos amistosos de octubre frente a México y Canadá y que su lugar en la convocatoria será ocupado por Willer Ditta.

La reacción de Iván Mejía no sorprendió a quienes siguen de cerca su historial crítico con el defensor nacido en Guachené, Cauca.

Iván Mejía celebró la ausencia de Yerry Mina con la selección Colombia- crédito @PajaritoDeIvan/X

En ocasiones anteriores, el periodista ha cuestionado el desempeño y la pertinencia de Mina en la selección, incluyendo el partido de eliminatorias en el que Colombia venció 3-6 a Venezuela con un gol de cabeza del central.

En esa ocasión, Mejía escribió: “Que el gol de cabeza no tape los problemas de marca, la desubicación y la falta de claridad para salir con la pelota del Bolardo Mina. No tiene presentación llevarlo al Mundial”.

Iván Mejía lanzó críticas contra Yerry Mina- crédito @PajaritoDeIvan/X

Fuentes de la Selección Colombia confirmaron que, por ahora, la única certeza es que Yerry Mina no se unirá a la concentración, sin ofrecer un parte médico detallado sobre la lesión.

Para el combinado nacional, la noticia implica una modificación obligada en la defensa justo antes de los amistosos previstos para este mes con dos de los anfitriones de la próxima cita orbital.

Este fue el comunicado de la FCF tras la lesión de Yerry Mina- crédito FCF

Qué decía el comunicado de la selección Colombia sobre Yerry Mina

En el comunicado que publicó la Federación Colombiana de Fútbol en la mañana del lunes 6 de octubre de 2025, se lee: “El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores comunica que el jugador Yerry Mina presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari Calcio, la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para participar en los encuentros amistosos programados para la fecha FIFA de octubre“.

“El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Yerry una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional. En su lugar, el jugador Willer Ditta se unirá a la convocatoria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia”.

Yerry Mina es el primer jugador desconvocado de la selección Colombia de cara a los duelos frente a México y Canadá- crédito FCF

Cómo han sido los números de Yerry Mina con la selección Colombia

Yerry Mina ha disputado 51 partidos con la selección Colombia. De esos encuentros, 21 han sido en las Eliminatorias Conmebol para el Mundial, 14 en Copa América, 13 amistosos y 3 en Copas Mundiales.

En cuanto a goles, Mina ha marcado 8 con la Tricolor: 3 en Eliminatorias, 2 en Copas América, y 3 en Mundiales, incluyendo su famoso cabezazo ante Inglaterra en el Mundial 2018.

Otro dato destacado es su desempeño aéreo: en las Eliminatorias hacia el Mundial 2026, aunque no ha sido titular siempre, Yerry Mina ha tenido una efectividad alrededor del 84% en duelos aéreos ganados, cifra superior a varios de los otros defensores convocados por Colombia.