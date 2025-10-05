Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano

Luis Díaz marcó su primer doblete con la camiseta del Bayern Múnich ante Eintracht Frankfurt - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El Bayern Múnich alcanzó su décima victoria consecutiva en la temporada, imponiendo un nuevo récord en la historia del club, con un sólido triunfo 0-3 como visitante ante el Frankfurt. Destacado en el encuentro fue el colombiano Luis Díaz, que registró un doblete y una asistencia a Harry Kane, consolidándose como figura del partido.

Al inicio del encuentro, el conjunto dirigido por el Bayern mostró su contundencia cuando a los 15 segundos de juego, Luis Díaz definió en el segundo palo después de un centro de Serge Gnabry, abriendo el marcador con un tanto considerado histórico tanto para el propio Díaz como para el club y la Bundesliga. Este gol desestabilizó la estrategia inicial del Frankfurt, que debió modificar su planteamiento antes de cumplir el primer minuto de partido.

Según el estadígrafo Alex Torres, este tanto representa el gol más rápido anotado por un futbolista colombiano en la historia de las grandes ligas del fútbol mundial.

“El gol de Luis Díaz hoy (a los 15 segundos) a Eintracht Frankfurt es el más rápido marcado por un colombiano en TODA la historia de las Grandes Ligas. Supera al que anotó Duván Zapata (Sampdoria) vs. Torino en 2017 a los 17 segundos”, puntualizó el estadígrafo.

A su vez, el analista Mister Chip subrayó el lugar histórico que este registro ocupa en el Bayern Múnich dentro de la Bundesliga. “Luis Díaz ha marcado hoy (a los 15 segundos) el TERCER gol más tempranero del Bayern en TODA la historia de la Bundesliga. Giovane Elber vs. Hamburgo en 1998 (a los 11 segundos), Lothar Matthäus vs. Gladbach en 1986 (a los 13 segundos), LUIS DÍAZ vs. Eintracht en 2025 (a los 15 segundos), Jamal Musiala vs. Kiel en 2024 (a los 15 segundos)”, detalló el especialista, recalcando la relevancia del logro del colombiano en el contexto histórico del club bávaro.

A los 27 minutos, Kane amplió la ventaja con un potente remate desde casi 25 metros, tras asistencia de Díaz que se internó en zona interior para asistir al delantero inglés, que sorprendió con un disparo imposible para el arquero local. El Bayern continuó dominando, sin encontrar resistencia clara por parte del equipo rival, y al cierre del primer tiempo ya se perfilaba para consagrar un nuevo registro histórico de victorias.

En la segunda mitad, Luis Díaz mantuvo su protagonismo generando peligro: a los 50 minutos entregó un pase al área para Gnabry, luego de superar a cuatro rivales con regate, aunque la jugada no terminó en gol por una imprecisa definición del alemán. Kane tuvo la oportunidad de marcar el tercero a los 54 minutos, pero el balón pegó en el poste.

El ritmo del juego se mantuvo a favor de los bávaros, incluso cuando Luis Díaz recibió su tercera tarjeta amarilla del torneo a los 69 minutos. Aunque el Frankfurt incrementó su presión y llevó al Bayern a su propio campo, no generó verdadero peligro sobre la portería de Neuer.

El dominio del Bayern se reflejó nuevamente a los 84 minutos, con una jugada individual de Luis Díaz que eludió a un rival dentro del área y convirtió con un zurdazo, sentenciando el 0-3 definitivo. Así quedó la tabla de goleadores de la Bundesliga tras el primer doblete de Luis Díaz en el Bayern Múnich:

Harry Kane - Bayern Múnich: 10 goles en 5 partidos jugados. Can Uzun - Eintracht Frankfurt: 5 goles en 5 partidos jugados. Fisnik Asllani - TSG 1899 Hoffenheim: 4 goles en 6 partidos jugados. Ilyas Ansah - FC Unión Berlin: 4 goles en 5 partidos jugados. Serhou Guirassy - Borussia Dortmund: 4 goles en 4 partidos jugados. Jakub Kaminski - Wolfsburgo: 3 goles en 6 partidos jugados. Luis Díaz - Bayern Múnich: 3 goles en 5 partidos jugados.

El equipo bávaro suma 18 puntos, lo que les garantiza el liderato de la Bundesliga hasta el retorno de la competencia tras la fecha FIFA. Desde diciembre de 2024, Luis Díaz no lograba marcar dos goles en un mismo partido.