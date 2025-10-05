Deportes

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Tricolor aseguró su pase a la ronda de eliminación directa, pero aún no ha definido su posición en el grupo F. La posición en la que clasifique depende del resultado ante Nigeria en la tercera fecha

Por Camilo Zabaleta

La selección Colombia sub-20 enfrentará a Nigeria, Noruega y Arabia Saudi - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Mientras se preparan para enfrentar a Nigeria en el último partido de la fase de grupos, la selección Colombia sub-20 ya aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial Sub-20 gracias a una combinación de resultados que le permitió clasificarse anticipadamente.

El conjunto dirigido por César Torres acumula cuatro puntos, lo que matemáticamente garantiza, como mínimo, la tercera posición en el grupo F, suficiente para avanzar como uno de los cuatro mejores terceros de los seis grupos, según el sistema del torneo. Así, la clasificación se confirmó antes de disputar el cruce contra Nigeria, manteniendo la posibilidad de terminar como líder del grupo.

El mecanismo de clasificación benefició a la selección cafetera luego de que Egipto y Australia, terceros en sus respectivos grupos, quedaran con solo tres puntos y una diferencia de gol de -2, sin partidos pendientes. Esa diferencia imposibilita que superen a Colombia, garantizando su presencia en la siguiente fase aun si terminan terceros en su grupo.

Con la tranquilidad de la clasificación anticipada, Colombia afronta su cierre de la primera ronda con la meta de reafirmar su dominio en el grupo F y avanzar en posición favorable a los octavos de final, la posición ubicada en su cuadrangular definirá los rivales a enfrentar.

Argentina - líder del grupo D

Argentina derrotó a Italia en
Argentina derrotó a Italia en la fecha 3 y firmó un puntaje perfecto en la fase de grupos del Mundial Sub-20 - crédito AFA

Con una actuación sólida en Valparaíso, la selección argentina Sub-20 aseguró el primer puesto del Grupo D al superar 1-0 a Italia, vigente subcampeón, y cerrar la fase inicial con puntaje perfecto: 9 puntos. El defensor de Boca, Dylan Gorosito, marcó el único gol del encuentro a los 74 minutos luego de una sorpresiva subida, mostrando características de un “central goleador” y definiendo ante el palo.

El resultado dejó a Argentina a la espera de un rival en octavos, que se definirá entre los terceros de los grupos B, E o F, mientras que Italia, con 4 puntos, clasificó en segundo lugar y enfrentará al líder del Grupo E en la siguiente ronda.

Estados Unidos o Francia - segundo del grupo E

El otro grupo que se definirá el domingo 5 de octubre será el E en donde de manera parcial los clasificados son Estados Unidos y Francia. La nación norteamericana es líder con puntaje perfecto tras dos partidos, tras derrotar 9-1 a Nueva Caledonia y luego 3-0 a Francia; en su tercera jornada enfrentará a Sudáfrica en el estadio El Teniente de Rancagua.

Marruecos - primera del grupo C

Marruecos clasificó como líder del
Marruecos clasificó como líder del grupo en donde Brasil ocupó la última casilla - crédito Matias Delacroix/AP Photo

La selección de Marruecos Sub-20 alcanzó el pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 de Chile 2025 a pesar de perder 1-0 contra México en el cierre de la fase de grupos. El único tanto del encuentro, anotado por Gilberto Mora, resultó decisivo para la clasificación del conjunto dirigido por Eduardo “Lalo” Arce, que llegó a este compromiso obligado a sumar de a tres para asegurar su presencia en los Octavos de Final.

Después de la última jornada en el Grupo C, la tabla de posiciones se configuró de la siguiente manera: Marruecos finalizó en primer lugar con 6 puntos, seguido de México con 5 unidades, mientras que España quedó en tercer sitio con 4 puntos y Brasil cerró el sector sumando un solo punto. La victoria marroquí por 2-1 frente a Brasil en la segunda fecha consolidó su posición de líder. México, al superar a Marruecos gracias al gol de Mora, se instaló en la segunda plaza y garantizó su clasificación a la fase de eliminación directa.

Paraguay - segunda del grupo B

Colombia y Paraguay se enfrentaron
Colombia y Paraguay se enfrentaron en el Sudamericano Sub-20 - crédito Ariana Cubillos/AP Foto

El Mundial Sub-20 de Chile definió a sus primeros clasificados a octavos de final en el Grupo B, Ucrania aseguró el liderato tras superar 2-1 a Paraguay en el Estadio Nacional. Este resultado consolidó la campaña de los ucranianos, campeones del mundo en 2019, que llegaron a la última fecha con posibilidades de avanzar aún con un empate debido a su desempeño disciplinario, según informaron los criterios de desempate.

Con este desenlace, Ucrania cerró la fase de grupos con 7 puntos y avanzó como líder, mientras que Paraguay, empatado en unidades con Corea del Sur (4 puntos), se benefició de una mejor diferencia de goles para asegurar el segundo lugar. Corea del Sur, tras vencer 2-1 a Panamá con goles de Hyun-min Kim y Shin Min-Ha, deberá esperar la definición de los mejores terceros para conocer si avanzará a la próxima etapa.

Según el calendario de la organización, el ganador del Grupo B se medirá en octavos de final ante uno de los mejores terceros de los grupos A, C o D, el martes 7 de noviembre en Valparaíso. Por su parte, Paraguay enfrentará al segundo del Grupo F.

