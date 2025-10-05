Deportes

Atención, hinchas de la selección Colombia: esto costará ver a la Tricolor en México durante el mundial de 2026

En caso de que a los cafeteros les toque algún partido en el DF, Guadalajara o Monterrey, la FIFA publicó los primeros precios que se dividirán en cuatro categorías

Diego Ariza

Por Diego Ariza

El mundial de 2026 ya tiene listos los precios de la boletería para los partidos en Estados Unidos, México y Canadá - crédito @adidasfootball/X

La expectación por la Copa Mundial 2026 ha crecido tras la publicación de los precios oficiales de la boletería México para los partidos, especialmente en el estadio Azteca, que hará historia al albergar su tercera inauguración mundialista. Los aficionados que desean asistir ya conocen el costo de asegurar un lugar en las gradas, una inversión que varía según la ubicación y la fase del torneo.

Para la primera fase de venta, las cifras se han considerado muy altas para los aficionados colombianos, que en caso de que el combinado de Néstor Lorenzo dispute sus partidos en ese país, deberán hacer un enorme esfuerzo económico para comprar una entrada.

Precios para asistir al mundial en México

Para el partido inaugural en el Estadio Azteca, los precios de los boletos se han fijado en cuatro categorías. La más exclusiva, Categoría 1, tiene un valor de $33.000 pesos mexicanos ($8.250.000 pesos colombianos), mientras que la opción más accesible, Categoría 4, cuesta $6.800 MXN ($1.700.000 COP).

Las categorías intermedias, 2 y 3, se sitúan en $23.000 pesos ($5.750.000 pesos colombianos ) y $13.000 MXN ($3.250.000 COP), respectivamente. En los estadios de Guadalajara y Monterrey, donde se disputarán partidos de la fase de grupos, los precios oscilan entre $6.300 MXN ($1.575.000 COP) para la mejor ubicación y $1.100 MXN ($275.000 COP) para la más económica.

El estadio BBVA, en Monterrey,
El estadio BBVA, en Monterrey, será uno de los que acoja los partidos del mundial de 2026 - crédito Daniel Becerril/REUTERS

El proceso de adquisición de boletos se ha estructurado en varias fases, siguiendo los lineamientos de la FIFA. La primera etapa de venta comenzó el 1 de octubre de 2023, exclusiva para usuarios VISA, patrocinador oficial del evento.

Una segunda fase se abrió el 3 de octubre para quienes participaron en el sorteo de asignación. Posteriormente, entre el 27 y el 31 de octubre, se habilitó una nueva ronda de ventas, y se prevé una tercera etapa después del 5 de diciembre, tras el sorteo oficial de la Copa del Mundo. En esa última fase, los aficionados podrán elegir entradas para partidos específicos, ya conociendo los emparejamientos de la fase de grupos.

Precios de la final y comparación internacional

Mientras los precios en México ya han generado debate, la atención también se centra en la final del torneo, que se disputará en el estadio MetLife de Nueva York, con capacidad para más de 80.000 espectadores.

Los boletos para la final alcanzan cifras aún más elevadas: la Categoría 1 se sitúa en 24.856.695 pesos, la Categoría 2 en $16.428.051, la Categoría 3 en $10.876.997 y la Categoría 4 en $7.918.367. Esta diferencia de precios respecto a los partidos en México subraya el impacto económico que enfrentan los aficionados, especialmente aquellos provenientes de Sudamérica.

El MetLife, de Nueva Jersey,
El MetLife, de Nueva Jersey, albergará la final del Mundial 2026, tal como lo hizo con el Mundial de Clubes 2025 y la Copa América 2016 - crédito Reuters

La publicación de estos valores ha provocado reacciones a nivel mundial. En cualquier moneda sudamericana, los precios resultan especialmente altos, lo que ha generado inquietud entre los seguidores del fútbol. Además, persiste la preocupación por la reventa: el medio advierte que los revendedores podrían incrementar aún más los precios en el mercado secundario.

Contexto histórico y relevancia del evento

El contexto histórico añade un matiz especial a la cita de 2026. Será la primera vez que el Mundial se organice de manera conjunta por tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y que el torneo contará con la participación de 48 selecciones y más de 100 partidos.

El Estadio Azteca, por su parte, se convertirá en el único recinto en recibir tres inauguraciones mundialistas, tras las ediciones de 1970, 1986 y la próxima en 2026. La expansión del formato y la magnitud del evento han elevado el interés y la demanda, especialmente entre los aficionados de países como Colombia, que ya aseguró su clasificación.

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de la reapertura - crédito @MXESTADIOS/X

En este escenario, la magnitud de los precios de la boletería para el Mundial 2026 se ha convertido en un tema de conversación global, reflejando el desafío económico que representa para los seguidores del fútbol en Sudamérica y otras regiones.

