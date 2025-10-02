El volante colombiano Jorge Carrascal habló sobre cómo lo tratan en Flamengo de Brasil: “Me dan confianza”

El momento cuando Jorge Carrascal anota su único gol con Flamengo: ante Vasco da Gama - crédito Sergio Moraes / REUTERS

El volante ofensivo colombiano Jorge Carrascal continúa destacándose en el regreso de su carrera a Sudamérica, luego de una breve etapa en el fútbol europeo.

Su desempeño reciente con Flamengo se vio reflejado en el encuentro donde su equipo logró una remontada 2-1 frente al Corinthians en condición de visitante, partido durante el cual Carrascal aportó dos asistencias decisivas.

Carrascal habló sobre su adaptación a Fla - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

En declaraciones recogidas tras el triunfo, Jorge Carrascal manifestó sentirse respaldado por el entrenador Filipe Luis, quien dirige al plantel desde hace algunas jornadas.

El futbolista, oriundo de Cartagena, resaltó la importancia de la cercanía del técnico en su proceso de adaptación.

“Llevo poco tiempo aquí y me estoy adaptando a muchas cosas. Es un entrenador que me da mucha confianza, que presta atención personalizada a cada jugador, que está muy pendiente de su día a día. Desde que llegué, me ha estado ayudando, diciéndome cómo debo jugar. Trabajo el doble para poder estar al mismo nivel que mis compañeros y estar en el campo”, afirmó el jugador respecto a su integración en el club.

El ambiente positivo en el vestuario y el apoyo de los aficionados son factores clave para el rendimiento del mediocampista.

“Creo que, hasta ahora, no he sentido mucha presión; sobre todo, he sentido el apoyo de la afición. Estamos muy motivados, porque este apoyo es fundamental. Y me parece genial que nos lo muestren; es el apoyo que necesitamos, el que nos impulsa en la cancha para ganar”.

Desde su llegada a Flamengo, Carrascal jugó en siete encuentros bajo la conducción de Filipe Luis, contribuyendo con tres asistencias y un gol.

Además, con anterioridad, sumó experiencia en clubes como Millonarios, River Plate, Cska Moscú y Dinamo Moscú.