Deportes

El volante colombiano Jorge Carrascal habló sobre cómo lo tratan en Flamengo de Brasil: “Me dan confianza”

El mediocampista colombiano ha sido importante para el equipo de Río de Janeiro: “Sobre todo, he sentido el apoyo de la afición”

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El momento cuando Jorge Carrascal
El momento cuando Jorge Carrascal anota su único gol con Flamengo: ante Vasco da Gama - crédito Sergio Moraes / REUTERS

El volante ofensivo colombiano Jorge Carrascal continúa destacándose en el regreso de su carrera a Sudamérica, luego de una breve etapa en el fútbol europeo.

Su desempeño reciente con Flamengo se vio reflejado en el encuentro donde su equipo logró una remontada 2-1 frente al Corinthians en condición de visitante, partido durante el cual Carrascal aportó dos asistencias decisivas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carrascal habló sobre su adaptación
Carrascal habló sobre su adaptación a Fla - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

En declaraciones recogidas tras el triunfo, Jorge Carrascal manifestó sentirse respaldado por el entrenador Filipe Luis, quien dirige al plantel desde hace algunas jornadas.

El futbolista, oriundo de Cartagena, resaltó la importancia de la cercanía del técnico en su proceso de adaptación.

“Llevo poco tiempo aquí y me estoy adaptando a muchas cosas. Es un entrenador que me da mucha confianza, que presta atención personalizada a cada jugador, que está muy pendiente de su día a día. Desde que llegué, me ha estado ayudando, diciéndome cómo debo jugar. Trabajo el doble para poder estar al mismo nivel que mis compañeros y estar en el campo”, afirmó el jugador respecto a su integración en el club.

El ambiente positivo en el vestuario y el apoyo de los aficionados son factores clave para el rendimiento del mediocampista.

“Creo que, hasta ahora, no he sentido mucha presión; sobre todo, he sentido el apoyo de la afición. Estamos muy motivados, porque este apoyo es fundamental. Y me parece genial que nos lo muestren; es el apoyo que necesitamos, el que nos impulsa en la cancha para ganar”.

Desde su llegada a Flamengo, Carrascal jugó en siete encuentros bajo la conducción de Filipe Luis, contribuyendo con tres asistencias y un gol.

Además, con anterioridad, sumó experiencia en clubes como Millonarios, River Plate, Cska Moscú y Dinamo Moscú.

Temas Relacionados

Jorge CarrascalFlamengoCopa LibertadoresColombia-Deportes

Más Noticias

Epidemia de lesiones afectará convocatoria de la selección Colombia: estas es la lista de jugadores

La Tricolor jugará los primeros partidos amistosos de preparación para la Copa Mundial de la Fifa 2026 ante dos selecciones anfitrionas, México y Canadá, aunque el equipo tendrá bajas por lesión

Epidemia de lesiones afectará convocatoria

Colombia vs. Noruega EN VIVO, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

El cuadro dirigido por César Torres buscará asegurar su cupo entre los 16 mejores de la competencia, al igual que su rival de turno en el grupo F

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

Junior FC vs. América de Cali - EN VIVO: Siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Los primeros noventa minutos se jugarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dirigidos por Alfredo Arias esperan hacer respetar su localía frente al equipo caleño

Junior FC vs. América de

Richard Ríos es centro de ataques por error con el Benfica: esta es la lista de colombianos que han marcado un autogol en ‘Champions League’

El mediocampista colombiano vivió una noche amarga al marcar en su propia puerta, lo que selló la derrota del Benfica y sumó su nombre a la lista de autogoles colombianos en la Liga de Campeones

Richard Ríos es centro de

Promesa del fútbol colombiano llegaría al Manchester United: esto se sabe

El futbolista, con solo 17 años y jugador de la selección Colombia Sub-17, firmó un acuerdo millonario que lo llevará a la Liga Premier cuando cumpla la mayoría de edad, según fuentes periodísticas

Promesa del fútbol colombiano llegaría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinatos de B King y

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro cargó contra Altafulla

Valentino Lázaro cargó contra Altafulla tras conocerse su ruptura con Karina García: “Deja de hacerte la víctima”

Karol G y Feid, ¿fin del romance? Los fans notan señales de distanciamiento en redes y eventos

Altafulla confesó estar viviendo una “doble tusa” en medio de su ruptura con Karina García: “Construí un vínculo cercano”

La Segura relata cómo el posparto desafió su relación con Ignacio Baladán: “Tuvimos nuestros agarrones”

La contundente respuesta de Westcol y Karina García a quienes los vinculan en una transmisión en vivo

Deportes

Epidemia de lesiones afectará convocatoria

Epidemia de lesiones afectará convocatoria de la selección Colombia: estas es la lista de jugadores

Colombia vs. Noruega EN VIVO, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

Richard Ríos es centro de ataques por error con el Benfica: esta es la lista de colombianos que han marcado un autogol en ‘Champions League’

Promesa del fútbol colombiano llegaría al Manchester United: esto se sabe

Colombia vs. Noruega: el recuerdo de Erling Haaland y los jugadores más importantes del plantel que enfrenta a la Tricolor