Álvaro Montero tendría un viaje corto en Argentina: este es el poderoso equipo de la Liga BetPlay que quiere al exportero de Millonarios

La falta de minutos en el terreno de juego en Vélez Sarsfield impulsa a un equipo de la Liga Betplay a iniciar gestiones para traer de regreso a Colombia al guardameta

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Álvaro Montero con el trofeo
Álvaro Montero con el trofeo de la Supercopa en Argentina, el primer título en Vélez Sarsfield - crédito @alvaromontero1/Instagram

La posibilidad de que Álvaro Montero regrese al fútbol colombiano ha comenzado a tomar fuerza. Un club de la Liga Betplay habría manifestado interés en repatriar al guardameta que ahora juega en Argentina.

El arquero guajiro aún no logra consolidarse como titular en Vélez Sarsfield, situación que ha abierto la puerta a un eventual retorno al país.

El periodista informó sobre el
El periodista informó sobre el interés del club barranquillero en reforzarse - crédito @VBarCaracol / X

La falta de continuidad de Montero en el conjunto argentino es un factor determinante para que su nombre vuelva a sonar en el mercado de fichajes colombiano.

De acuerdo con el periodista Giovanni Cárdenas, el portero no ha encontrado el protagonismo esperado desde su llegada a Vélez Sarsfield, lo que ha motivado a un club poderoso de la Liga Betplay a considerar su regreso.

El interés por Álvaro Montero surge en un contexto en el que varios equipos buscan reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada.

La experiencia internacional del arquero, sumada a su pasado reciente en Millonarios, lo posiciona como una opción atractiva para las directivas que aspiran a fortalecer la portería, según informó el periodista Giovanni Cárdenas, en el programa del Vbar, de Caracol Radio.

“Don Fuad, para el otro año quiero a Álvaro Montero y Samy Merheg en Junior”, dijo.

Estadísticas de Álvaro Montero en el 2025 con Millonarios y Vélez

Álvaro Montero jugando sus primeros
Álvaro Montero jugando sus primeros minutos con Vélez Sarsfiled desde que firmó contrato - crédito Vélez Sarsfield

Durante la temporada 2025, el portero Álvaro Montero ha disputado 26 partidos oficiales y ha logrado mantener su portería en cero en 6 ocasiones, de acuerdo con la información registrada por Transfermarkt.

El desglose por competiciones muestra que en la Liga DIMAYOR I, Montero participó en 18 encuentros y finalizó 5 de ellos sin recibir goles, sumando 1.620 minutos en cancha. En la Fase Final de la Liga DIMAYOR I, el guardameta jugó 5 partidos, logrando mantener el arco invicto en 1 oportunidad y acumulando 450 minutos. Además, en el Torneo Clausura apareció en 2 encuentros, mientras que en la Copa Sudamericana registró 1 participación completa y mantuvo su arco sin goles durante 90 minutos.

En términos de titularidad, Montero fue incluido en el once inicial en 25 partidos como portero durante la campaña y no registró apariciones en otra posición. En las instancias internacionales—específicamente la Copa Libertadores—el portero permaneció en el banquillo sin sumar minutos, según detalla Transfermarkt.

Por cada competencia, el registro es el siguiente: en la Liga DIMAYOR I, Montero no solo fue titular en todos los partidos que disputó, sino que en varios partidos acumuló los 90 minutos reglamentarios, con la única excepción de algunas sustituciones puntuales. Su presencia en la Fase Final de Liga DIMAYOR I también fue constante, ya que inició todos los partidos. En la breve participación por el Torneo Clausura, sólo salió como titular en uno de los encuentros y fue sustituido en otra ocasión.

Las estadísticas reflejan que, durante la temporada, Montero no recibió sanciones ni se ausentó por lesión en ninguno de los partidos en los que estuvo convocado. Además, dentro del apartado de Copa Sudamericana, disputó el único partido de su club durante la primera ronda, nuevamente completando los 90 minutos bajo los tres palos.

En total, el portero acumuló 2.311 minutos jugados en la temporada 2025, divididos entre torneos nacionales e internacionales. En estos compromisos, sumó 6 vallas invictas, defendiendo la portería en todos los partidos en los que participó, tal como consigna Transfermarkt.

Cuando vuelve a jugar Vélez Sarsfield

Vélez viene de quedar por
Vélez viene de quedar por fuera de la Copa Libertadores y ahora se enfoca en el torneo argentino, en donde es segundo en la zona del grupo B - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Después de la eliminación de la Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda, Vélez ganó por 3-1 en el torneo local el 29 de septiembre de 2025 ante Atlético Tucumán.

Ahora, volverá a la acción el 6 de octubre de 2025 a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Guillermo Laza ante Deportivo Riestra. Este será el calendario que tendrá en el cierre del fútbol argentino:

  • 6 de octubre de 2025: Deportivo Riestra vs. Vélez Sarsfield
  • 11 de octubre de 2025: Vélez Sarsfield vs. Rosario Central
  • 19 de octubre de 2025: Sarmiento vs. Vélez Sarsfield
  • 2 de noviembre de 2025: Vélez Sarsfield vs. Talleres
  • 9 de noviembre de 2025: Gimnasia de La Plata vs. Vélez Sarsfield
  • 16 de noviembre de 2025: Vélez Sarsfielfd vs. River Plate

