Richard Ríos se une a los colombianos que marcaron autogol en ‘Champions League’: esta es la lista

Soccer Football - UEFA Champions League - Chelsea v Benfica - Stamford Bridge, London, Britain - September 30, 2025 Benfica's Richard Rios reacts Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

El reciente capítulo desafortunado para los futbolistas colombianos en la Uefa Liga de Campeones lo protagonizó Richard Ríos, protagonista de un autogol que selló la derrota de su equipo ante el Chelsea en el estadio Stamford Bridge, de Inglaterra.

Este infortunio lo incorpora a una lista breve, pero significativa, de jugadores colombianos que han marcado en propia puerta en la máxima competición europea de clubes.

La adaptación de Richard Ríos al fútbol europeo ha estado marcada por altibajos.

Tras su llegada al Benfica con la expectativa de pelear por el título de la Primeira Liga —que el club no conquista desde la temporada 2022/2023— y de competir en la Uefa Champions League, el mediocampista ha enfrentado dificultades para consolidarse en el equipo lisboeta.

El 30 de septiembre de 2025, durante el partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos, un infortunado despeje terminó en autogol, lo que permitió al Chelsea imponerse 1-0 en Stamford Bridge.

Este tanto en contra resultó decisivo para el resultado final, dejando a Ríos con un sabor amargo en una de las noches más exigentes de su carrera.

El primero de ellos fue Luis Amaranto Perea, con Atlético de Madrid, en la temporada 2009, justamente ante el mismo rival ante el cual Richard Ríos anotó el autogol: Chelsea.

Estos son los colombianos que anotaron autogoles en Champions League:

Amaranto Perea (Atlético de Madrid) - Champions League 2009-2010: Chelsea 4-0 Atlético de Madrid

Camilo Zuñiga (Napoli) - Champions League 2013-2014: Napoli 2-1 Borussia Dortmund

David Ospina (Arsenal) - Champions League 2015-2016: Arsenal 2-3 Olympiakos

Richard Ríos (Benfica) - Champions League 2025-2026: Chelsea 1-0 Benfica