FIFA destacó a la selección Colombia previo al Mundial de 2026: “Alta jerarquía”

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Colombia v Bolivia - Roberto Melendez Metropolitan Stadium, Barranquilla, Colombia - September 4, 2025 Colombia's David Ospina and teammates celebrate after the match REUTERS/Luisa Gonzalez

El reconocimiento internacional a la Selección Colombia tras su reciente clasificación al Mundial 2026 ha quedado reflejado en un miniespecial publicado en la web oficial de la Fifa, donde se repasan los hitos y protagonistas que han marcado la historia del equipo en la máxima cita del fútbol.

En este espacio, la organización destaca la solidez del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo y la proyección de una generación que, según el análisis, llega con credenciales para aspirar a grandes logros.

Así referenció la Federación Internacional de Fútbol Asociado la llegada de Colombia al Mundial 2026 - crédito FIFA

La Fifa subrayó que el equipo colombiano, bajo la conducción de Néstor Lorenzo, accedió a su séptima participación mundialista tras superar las eliminatorias sudamericanas sin mayores contratiempos.

El organismo recuerda que la Tricolor ya había estado presente en los torneos de Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. El artículo enfatiza el entusiasmo que ha generado la clasificación, señalando que la plantilla actual cuenta con futbolistas de alto nivel y experiencia internacional.

En el análisis publicado, la FIFA resalta los jugadores que tiene el equipo dirigido por Néstor Lorenzo:

“El equipo que dirige Néstor Lorenzo llegará al torneo con una generación de alta jerarquía. El equipo no tuvo problemas en las Eliminatorias sudamericanas y demostró que tiene nivel para soñar. Con James Rodríguez como su principal líder, la Tricolor descansa en varias otras figuras, como Richard Ríos, Luis Díaz o Jhon Arias”, dijeron.

Halagos a Néstor Lorenzo

El mismo artículo halagó a Néstor Lorenzo - crédito Luisa González / REUTERS

El recorrido profesional de Néstor Lorenzo también recibe atención especial en el homenaje. Aunque la organización reconoce que su trayectoria como entrenador principal es breve, pone en valor la vasta experiencia que ha acumulado tanto como jugador como en funciones técnicas.

“Su legado como entrenador no parece tan largo, pero su experiencia en el fútbol, tanto como jugador como formando parte de un cuerpo técnico, es inmensa. Lorenzo conoce a la Selección Colombia y lo que representa disputar una Copa Mundial, ya que fue ayudante de campo de José Pékerman en las ediciones del 2014 y 2018”, según destaca la web oficial de la FIFA.

Añaden también que, Néstor Lorenzo asumió la dirección técnica en junio de 2022 y, en poco tiempo, logró consolidar una propuesta futbolística que retoma elementos de los ciclos previos bajo la conducción de José Pékerman.

“Se hizo cargo del equipo en junio de 2022 y rápidamente encontró una línea que rescataba una idea similar a los ciclos de Pékerman. Volvió a llamar a James Rodríguez, pese a que no tenía continuidad en clubes, y apostó por algunos jugadores de menos roce que dieron resultados más que positivos, como Ríos, Arias, Kevin Castaño y Jhon Durán, entre otros”, dijeron.

Datos históricos de la selección Colombia en los Mundiales

Mario Alberto Yepes fue el capitán de la Tricolor en el mundial de Brasil 2014 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Por último, la FIFA dedica un apartado a la mejor actuación histórica de la Selección Colombia en los mundiales, situando este hito en la edición de Brasil 2014.

En ese torneo, el equipo alcanzó los cuartos de final tras superar a Uruguay en octavos y lograr el pleno de puntos en el Grupo C frente a Grecia, Costa de Marfil y Japón. El organismo resalta el papel de James Rodríguez, quien se consagró como máximo goleador del certamen.

“No hay dudas de que la edición de Colombia en la Copa Mundial 2014 fue especial, cuando el equipo se ilusionó con alcanzar cosas grandes...y lo consiguió. Se trató de la mejor actuación histórica de Colombia, en una cita en la que alcanzó los cuartos de final ante Brasil tras superar a Uruguay en octavos de final y lograr un pleno de puntos en el Grupo C ante Grecia, Costa de Marfil y Japón. Quinta posición y James Rodríguez como máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA con seis tantos”, según la publicación del máximo organismo del fútbol.

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia

Colombia se prepara para su participación en el Mundial de Norteamérica 2026 - crédito Luisa González / REUTERS

La “Tricolor” volverá a la acción el 11 de octubre de 2025 ante México a las 8:00 p. m. (hora de Colombia), en la fecha FIFA. A continuación, estos son los partidos que tendrá:

11 de octubre de 2025 - Fecha FIFA: México vs. Colombia

14 de octubre de 2025 - Fecha FIFA: Canadá vs. Colombia

15 de noviembre de 2025 - Fecha FIFA: Colombia vs. Nueva Zelanda

18 de noviembre de 2025 - Fecha FIFA: Colombia vs. Nigeria