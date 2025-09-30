Deportes

Se conoció la millonada por la cual Jhon Jáder Durán llegó al Fenerbahçe: directivo lo reveló

La llegada de Durán, de 21 años, se produjo tras su paso por el Al-Nassr, de la Liga Saudi, luego de un pago multimillonario por el jugador colombiano

Durán llegó a Turquía con grandes expectativas-crédito Umit Bektas/REUTERS

La llegada de Durán, de 21 años, se produjo tras su paso por el Al-Nassr, de la Liga Saudi, donde participó en la temporada 2024-2025.

Aunque dispuso de minutos relevantes en Arabia Saudita, su rendimiento no alcanzó las expectativas, lo que motivó su regreso al fútbol europeo en busca de consolidar su carrera.

En el Fenerbahçe la expectativa es que el colombiano asuma un papel central en la ofensiva, formando una dupla de impacto junto al atacante marroquí Youssef En-Nesyri y aportando juventud, potencia y gol.

Uno de los directivos de los canarios de Turquía reveló cuanto dinero gastó en el préstamo de Jhon Durán del Al-Nassr al fútbol turco- crédito Fenerbahce SK

El ambicioso proyecto deportivo del Fenerbahce ha quedado reflejado en la reciente operación que llevó al delantero colombiano Jhon Jader Durán al club turco, con una cifra de préstamo que ha sorprendido al entorno futbolístico europeo.

Según reveló Hakan Safi, directivo de la entidad, al medio turco 343 Digital, la comisión por la cesión de Durán durante un año asciende a 21 millones de euros, una suma que subraya la confianza de la directiva en el potencial del atacante y la determinación del club por recuperar protagonismo tanto en la Superliga como en la Uefa Europa League.

El propio Hakan Safi detalló la magnitud de la inversión realizada por el club en el actual mercado de fichajes.

“La cantidad que gastaré en Kerem Aktürkoğlu no son 28 millones de euros por cuatro años, sino 35 millones de euros. Este no es mi primer ni mi único pago. También gasté dinero en los traspasos de Durán, Talisca, Çağlar e İrfan Can. La comisión por el préstamo de Jhon Durán por un año es de 21 millones de euros”, según declaraciones recogidas por 343 Digital.

Números de Jhon Durán en la temporada 2024-2025

Jhon Jader Durán entrenó con el Fenerbahce y esperar volver a tener los antes posible - crédito Fenerbahce

Es importante recordar que el volante colombiano sufrió una lesión el 27 de agosto de 2025 en la fase previa de la UEFA Champions League, cuando su equipo perdió por 1-0 ante el Benfica de Portugal de Richard Ríos.

Estos han sido los partidos que se perdió Durán:

  • 31 de agosto de 2025 - Superliga de Turquía: Gencelrbirlgi 1-3 Fenerbahçe
  • 14 de septiembre de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor
  • 17 de septiembre de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor
  • 21 de septiembre de 2025 - Superliga de Turquía: Kasimpasa 1-1 Fenerbahçe
  • 28 de septiembre de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
  • 24 de septiembre de 2025 - UEFA Europa League: Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

La incertidumbre en torno al estado físico de Jhon Jáder Durán ha intensificado la preocupación en el Fenerbahce, donde el delantero colombiano permanece alejado de las canchas desde finales de agosto. La falta de información oficial por parte del club turco ha alimentado diversas versiones sobre la naturaleza y gravedad de la lesión que aqueja al futbolista, cuya ausencia se ha extendido a compromisos clave, incluyendo las eliminatorias con la selección Colombia y el debut en la Europa League.

El hermetismo del Fenerbahce respecto al diagnóstico de Durán ha generado desconcierto entre los seguidores y la prensa deportiva. El atacante, que llegó a Estambul a mitad de año con altas expectativas, solo disputó seis partidos antes de verse obligado a detener su actividad tras un encuentro frente al Benfica en Lisboa. Desde entonces, ni el club ni el entorno del jugador han ofrecido detalles concluyentes sobre el alcance de la dolencia ni sobre los plazos estimados para su regreso.

El periodista Volkan Demir aportó una de las versiones más detalladas sobre la situación médica de Jhon Jáder Durán. Ni siquiera el propio jugador tiene claridad sobre el origen exacto de su malestar, aunque ha manifestado que experimenta “mucho dolor”. Demir relató:

“Durán dice: ‘Tengo un dolor terrible, no puedo jugar, tengo una lesión muscular o un hematoma’. El club lo lleva a una resonancia magnética y el resultado es positivo. Durán repite lo mismo, se hace una resonancia magnética en otro hospital y el resultado es positivo”, dijeron.

Cuando juega Fenerbahçe

En la última salida del cuadro turco, perdieron ante Dinamo de Zagreb en Croacia-crédito Antonio Bronic/REUTERS

El cuadro turco volverá a la acción el 2 de octubre de 2025 en la UEFA Europa League cuando reciba al Niza de Francia en el estadio Şükrü Saracoğlu al Niza de Francia, a partir de las 11:45 a. m. (hora de Colombia).

