Deportes

James Rodríguez podría no empezar bien con el nuevo técnico de León: piden que “lo deje en el banco”

El volante colombiano ahora será dirigido por Ignacio Ambriz, que tiene la obligación de salvar la campaña de la Fiera y sin saber si quiere o no al cafetero

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
James Rodríguez tiene un nuevo
James Rodríguez tiene un nuevo técnico en el Club León tras la salida del entrenador argentino Eduardo Berizzo - crédito Club León

James Rodríguez arranca una nueva etapa en León de México con el técnico Ignacio Ambriz, que reemplazó al saliente Eduardo Berizzo por malos resultados y con el objetivo de mejorar la campaña en el Torneo Apertura 2025, en el que se encuentra al borde de la eliminación.

Sin embargo, piden que James deje de ser titular con la Fiera, debido a que la mayoría de sus presentaciones en el segundo semestre de 2025 no fueron las mejores, pese a que es una de las figuras de la plantilla y que elevó las expectativas de los aficionados cuando arribó en enero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queda por saber si Ambriz no solo utilizará al colombiano en su sistema táctico, sino que si dará el visto bueno para una futura renovación en diciembre, cuando finaliza su contrato y no sabe lo que hará para la temporada 2026, que es año de mundial.

“Poner a James Rodríguez en el banco”

Previo a su llegada a México, el colombiano sufrió mucho a nivel de clubes por la falta de continuidad, prueba de ello es que pasó por ocho clubes entre 2019 y 2025, mientras que en São Paulo y Rayo Vallecano fue poco lo que apareció en cancha durante 2024.

Nuevamente, volvieron a pedir que James Rodríguez sea suplente, debido a las declaraciones de un periodista en México que considera que el volante cafetero, pese a su trayectoria y nivel, no cuenta con la capacidad física para aportar en el campo de juego.

James Rodríguez tuvo una primera
James Rodríguez tuvo una primera charla con el entrenador Ignacio Ambriz - crédito Club León

“Yo voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poco controversial y lo quiero decir con mucho respeto. La primera decisión que tiene que tomar Nacho Ambriz es poner a James Rodríguez en el banco“, fueron las palabras del comunicador Mariano Trujillo, de Fox Deportes.

Según el periodista mexicano, James Rodríguez “camina más del 90 por ciento”, y aunque “es un jugador con gran calidad, no es un equipo que está para tener jugadores que caminen”, señalando que el colombiano es muy lento la mayoría del tiempo.

James Rodríguez tendría que esforzarse
James Rodríguez tendría que esforzarse mucho para seguir como titular y capitán de León - crédito Club León

Más allá de eso, Trujillo aceptó que “no es sencillo pones a James en el banquillo“, dada su trayectoria y jerarquía en la cancha, pero que “si quieren regresar a lo que era esa alineación que veíamos, necesitan de los 11 jugadores corriendo y James no corre”.

“Tengo que saber llegarle”

Durante su presentación con León, el técnico Ignacio Ambriz habló sobre el reto de recibir un equipo en crisis deportiva y echando a la basura la inversión para la temporada 2025, debido a las contrataciones de la dirigencia y uno de ellos fue James Rodríguez: “La presión y la exigencia va a existir, no le tengo miedo, me trajeron para dar buenos resultados”.

El entrenador explicó que la clave para mejorar el nivel de la plantilla “parte de encontrar la identidad, de tener un compromiso interno, después tener actitud en todo lo que hagamos para desarrollarnos bien”, de esa manera, logrará los objetivos en el Torneo Apertura.

Ignacio Ambriz vivirá su segunda
Ignacio Ambriz vivirá su segunda etapa con el Club León de México - crédito Club León

Finalmente, Ignacio Ambriz se refirió a James Rodríguez, volante que causa polémica porque parece que no es seguro que sea titular con el timonel para lo que queda de la temporada 2025, según versiones, pero el técnico fue claro al explicar que reconoce las aspiraciones del colombiano y cómo espera trabajar.

James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser. Fue con el que más me pude extender en la plática que tuve, él tiene ilusión, quiere ser campeón”, terminó de decir el nuevo técnico de León a los medios de comunicación.

Temas Relacionados

James RodríguezClub LeónJames Rodríguez LeónIgnacioo AmbrizIgnacio Ambriz LeónIgnacio Ambriz James RodríiguezColombia-Deportes

Más Noticias

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda

El ciclista del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano, mientras que Harold Tejada, el único que terminó el circuito en el Mundial, fue el que más posiciones subió

Egan Bernal mejoró su posición

Jugador de selección Colombia Sub-20 hizo fuerte denuncia y tomó drástica decisión: “No me llamaron de la Federación”

El futbolista, que brilló en el Deportivo Pereira, tomó la decisión de representar al Líbano luego de no recibir nuevas oportunidades con la selección sub-20 de Colombia

Jugador de selección Colombia Sub-20

Nuevo técnico de León se refirió por primera vez a James Rodríguez: “Tengo que saber llegarle”

Antes de tener la primera práctica como entrenador, Ignacio Ambriz se reunió en privado con James, la charla más larga que tuvo, según el entrenador mexicano

Nuevo técnico de León se

Esta es la millonada que ganan los equipos de la Liga BetPlay por derechos de televisión

La polémica por la repartición de los derechos televisivos enfrenta a los clubes más poderosos con los equipos ‘pequeños’: los ingresos son millonarios

Esta es la millonada que

Chelsea vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el partido de la Champions League en Stamford Bridge

El volante colombiano acumula trece partidos jugados con la camiseta del equipo luso y será su sexto partido en Champions League

Chelsea vs. Benfica: hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Yana Karpova reveló que se

Yana Karpova reveló que se casó en Colombia: así fue su boda secreta y su divorcio relámpago

Nuevo enfrentamiento entre Westcol y Yina Calderón por filtración sobre Aida Victoria Merlano: “Yo nunca he negado que soy chismosa”

Asesinatos de B King y Regio Clownn en México tienen nuevas pistas: fiestas, drogas y una advertencia

Esta es la millonaria razón por la que Yeferson Cossio fue hasta Corea del Sur por su novia: “Una relación no solamente se trata de sexo”

Natalia París reveló que tiene autismo, tras diagnóstico que le dio ChatGPT: lo descubrió haciendo un ‘test’

Deportes

Video: Richard Ríos quedó marcado

Video: Richard Ríos quedó marcado por autogol en la Champions League

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda

Jugador de selección Colombia Sub-20 hizo fuerte denuncia y tomó drástica decisión: “No me llamaron de la Federación”

Nuevo técnico de León se refirió por primera vez a James Rodríguez: “Tengo que saber llegarle”

Esta es la millonada que ganan los equipos de la Liga BetPlay por derechos de televisión