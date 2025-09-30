James Rodríguez podría no empezar bien con el nuevo técnico de León: piden que “lo deje en el banco”

James Rodríguez tiene un nuevo técnico en el Club León tras la salida del entrenador argentino Eduardo Berizzo - crédito Club León

James Rodríguez arranca una nueva etapa en León de México con el técnico Ignacio Ambriz, que reemplazó al saliente Eduardo Berizzo por malos resultados y con el objetivo de mejorar la campaña en el Torneo Apertura 2025, en el que se encuentra al borde de la eliminación.

Sin embargo, piden que James deje de ser titular con la Fiera, debido a que la mayoría de sus presentaciones en el segundo semestre de 2025 no fueron las mejores, pese a que es una de las figuras de la plantilla y que elevó las expectativas de los aficionados cuando arribó en enero.

Queda por saber si Ambriz no solo utilizará al colombiano en su sistema táctico, sino que si dará el visto bueno para una futura renovación en diciembre, cuando finaliza su contrato y no sabe lo que hará para la temporada 2026, que es año de mundial.

“Poner a James Rodríguez en el banco”

Previo a su llegada a México, el colombiano sufrió mucho a nivel de clubes por la falta de continuidad, prueba de ello es que pasó por ocho clubes entre 2019 y 2025, mientras que en São Paulo y Rayo Vallecano fue poco lo que apareció en cancha durante 2024.

Nuevamente, volvieron a pedir que James Rodríguez sea suplente, debido a las declaraciones de un periodista en México que considera que el volante cafetero, pese a su trayectoria y nivel, no cuenta con la capacidad física para aportar en el campo de juego.

James Rodríguez tuvo una primera charla con el entrenador Ignacio Ambriz - crédito Club León

“Yo voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poco controversial y lo quiero decir con mucho respeto. La primera decisión que tiene que tomar Nacho Ambriz es poner a James Rodríguez en el banco“, fueron las palabras del comunicador Mariano Trujillo, de Fox Deportes.

Según el periodista mexicano, James Rodríguez “camina más del 90 por ciento”, y aunque “es un jugador con gran calidad, no es un equipo que está para tener jugadores que caminen”, señalando que el colombiano es muy lento la mayoría del tiempo.

James Rodríguez tendría que esforzarse mucho para seguir como titular y capitán de León - crédito Club León

Más allá de eso, Trujillo aceptó que “no es sencillo pones a James en el banquillo“, dada su trayectoria y jerarquía en la cancha, pero que “si quieren regresar a lo que era esa alineación que veíamos, necesitan de los 11 jugadores corriendo y James no corre”.

“Tengo que saber llegarle”

Durante su presentación con León, el técnico Ignacio Ambriz habló sobre el reto de recibir un equipo en crisis deportiva y echando a la basura la inversión para la temporada 2025, debido a las contrataciones de la dirigencia y uno de ellos fue James Rodríguez: “La presión y la exigencia va a existir, no le tengo miedo, me trajeron para dar buenos resultados”.

El entrenador explicó que la clave para mejorar el nivel de la plantilla “parte de encontrar la identidad, de tener un compromiso interno, después tener actitud en todo lo que hagamos para desarrollarnos bien”, de esa manera, logrará los objetivos en el Torneo Apertura.

Ignacio Ambriz vivirá su segunda etapa con el Club León de México - crédito Club León

Finalmente, Ignacio Ambriz se refirió a James Rodríguez, volante que causa polémica porque parece que no es seguro que sea titular con el timonel para lo que queda de la temporada 2025, según versiones, pero el técnico fue claro al explicar que reconoce las aspiraciones del colombiano y cómo espera trabajar.

“James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser. Fue con el que más me pude extender en la plática que tuve, él tiene ilusión, quiere ser campeón”, terminó de decir el nuevo técnico de León a los medios de comunicación.