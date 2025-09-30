Hora y dónde ver a los futbolistas colombianos en la segunda semana de la Fase de Liga de la Champions League: Luis Díaz viaja hasta Chipre

Luis Díaz será titular con Bayern Múnich en su visita al Paos de Chipre - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

El regreso de las emociones de la Liga de Campeones reúne a los mejores clubes y talentos del fútbol europeo en la fase de Liga de la edición 2025-26.

Luis Díaz y Richard Ríos son dos de los jugadores de la selección Colombia sobre los que recaen los reflectores en una nueva jornada.

Tras la reciente entrega del Balón de Oro, donde el delantero francés Ousmane Dembélé fue reconocido como el mejor jugador del mundo gracias a su destacada actuación con París Saint-Germain, equipo con el que conquistó la Liga de Campeones, la liga francesa y la Supercopa de Europa, la atención de los aficionados converge en el duelo entre el Barcelona y el PSG, considerado como el partido más atractivo de la segunda jornada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para esta edición, la representación colombiana en la competencia alcanza un nuevo récord con ocho futbolistas presentes en la fase de Liga.

Entre ellos sobresale Luis Díaz, quien milita en el Bayern Múnich y figura como uno de los principales candidatos a levantar el trofeo de la Liga de Campeones, dada la sólida campaña de su club en Alemania y su proyección internacional.

Camilo Durán es el goleador colombiano de la Champions League, luego del inicio del torneo - crédito REUTERS/Pedro Nunes

La jornada también ofrece focos de interés sobre otros colombianos. Kevin Medina y Camilo Durán, integrantes del Qarabağ de Azerbaiyán, buscan consolidarse luego de su gran aporte en la victoria 3-2 sobre el Benfica en la fecha anterior, un compromiso en el que enfrentaron a Richard Ríos, quien viste la camiseta del club portugués y enfrenta ahora al Chelsea.

El martes 30 de septiembre, los partidos inician con los duelos Kairat frente al Real Madrid y Atalanta contra Club Brujas a las 11:45 a.m. (hora Colombia).

Más tarde, el mismo día, se definirá el cruce entre Pafos y Bayern Múnich, donde Luis Díaz buscará extender la racha ganadora, mientras que el Galatasaray de Davinson Sánchez se medirá ante el Liverpool.

Entre otros compromisos destacados, Chelsea recibirá al Benfica de Richard Ríos, y el Atlético de Madrid se enfrentará al Frankfurt.

El miércoles 1 de octubre será el turno de equipos como el Qarabağ, con Medina y Durán, quienes buscarán sumar puntos importantes contra el Copnehague en el primer turno del día.

También se vivirán enfrentamientos relevantes como el de Napoli ante Sporting Lisboa, con la presencia de Luis Javier Suárez, o el choque del Villarreal de Juan David Cabal frente a la Juventus.

Martes 30 de septiembre

Richard Ríos es de los jugadores destacados por José Mourinho en sus primeros partidos como entrenador del Benfica - crédito REUTERS/Pedro Nunes

Chelsea vs. Benfica (Richard Ríos)

Hora: 2:00 p. m..

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Stamford Bridge.

Galatasaray (Davinson Sánchez) vs. Liverpoool

Hora: 2:00 p. m..

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: RAMS Park.

Pafos vs. Bayern Múnich (Luis Díaz)

Hora: 2:00 p. m..

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Alphamega Stadium.

Miércoles 1 de octubre

Qarabağ (Kevin Medina y Camilo Durán) vs. FC Copenhague

Hora: 11:45 a. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Tofiq Behramov.

Napoli vs. Sporting Lisboa (Luis Javier Suárez)

Hora: 2:00 p. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Villareal vs. Juventus (Juan David Cabal)

Hora: 2:00 p. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: La Cerámica.

Arsenal (Cristhian Mosquera)vs. Olympiacos

Hora: 2:00 p. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Emirates Stadium

Así se jugará el resto de la segunda fecha de la Champions League

Lamine Yamal con el FC Barcelona retarán al PSG, vigente campeón de la Champions League - crédito REUTERS/Albert Gea

Martes 30 de septiembre

Kairat vs. Real Madrid

Hora: 11:45 a. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Ortalyk

Atalanta vs. Club Brujas

Hora: 11:45 a. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Begiss Stadium

Marsella vs. Ajax

Hora: 2:00 p. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Velodrome

Inter vs. Salvia Praga

Hora: 2:00 p. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Giuseppe Meazza

Bodo Glimt vs. Tottenham

Hora: 2:00 p. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Aspmyra Stadion

Atlético de Madrid vs. Frankfurt

Hora: 2:00 p. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Miércoles 1 de octubre

Union Sainte-Gilloise vs. Newcastle

Hora: 11:45 a. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Lotto Park

Mónaco vs. Manchestar City

Hora: 2:00 p. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Luis II

Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao

Hora: 2:00 p. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Signal Iduna Park

Barcelona vs. PSG

Hora: 2:00 p. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: Olímpico de Montjuic

Leverkusen vs. PSV

Hora: 2:00 p. m.

TV: ESPN y Disney +.

Estadio: BayArena