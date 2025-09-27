Selección Colombia sufriría en el Mundial de 2026: Donald Trump lanzó dura advertencia por situaciones “peligrosas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificaría sus políticas de seguridad y migración durante el mundial de 2026 - crédito Jonathan Ernst/REUTERS

La posibilidad de que algunas ciudades de Estados Unidos pierdan su condición de sede para el Mundial 2026, en el que la selección Colombia será una de las 48 participantes, ha cobrado relevancia tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump.

El mandatario advirtió que podría ordenar el traslado de partidos a otras urbes si considera que la seguridad no está garantizada, una postura que pone en el centro del debate la organización del evento deportivo, que se celebrará en conjunto con México y Canadá.

“No lo permitiremos”

Trump, al referirse a la seguridad del torneo, fue enfático: “Será seguro para la Copa del Mundo. Si creo que no es seguro, la trasladaremos a otra ciudad”, afirmó ante periodistas en el Despacho Oval y subrayó que la prioridad será evitar cualquier riesgo para los asistentes y participantes, y señaló que, si alguna ciudad resulta “aunque sea un poco peligrosa”, no dudará en excluirla como sede.

Estas declaraciones adquieren un matiz político, ya que varias de las ciudades anfitrionas, como Los Ángeles, San Francisco y Seattle, son consideradas bastiones demócratas y han sido escenario de tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales. Los Ángeles tiene programados ocho partidos, mientras que San Francisco y Seattle acogerán seis cada una.

El presidente también hizo alusión a las estadísticas de delincuencia en ciudades como Chicago, aunque esta última no figura entre las sedes del Mundial. Además, Trump mencionó los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sugiriendo que la política de seguridad podría extenderse a otros grandes eventos deportivos.

“Si creemos que alguna ciudad puede ser mínimamente peligrosa para el Mundial o para los Juegos Olímpicos... pero especialmente para el Mundial, ya que se juega en muchas ciudades, no lo permitiremos, lo trasladaremos a otro lugar”, insistió el mandatario. En este contexto, la decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas, pese a la oposición de líderes locales y estatales, añade un componente político a la discusión sobre la seguridad y la organización del torneo.

La reacción de la FIFA no se hizo esperar. Gianni Infantino, presidente del organismo rector del fútbol mundial, mantiene una relación cercana con Trump y ha manifestado su respaldo a la capacidad de Estados Unidos para garantizar el éxito del evento y expresó que confía plenamente en el gobierno estadounidense para asegurar que el Mundial 2026 se desarrolle sin contratiempos.

Amistosos de Colombia

Mientras tanto, la organización del torneo avanza y las selecciones latinoamericanas afinan su preparación. Colombia ya tiene definidos sus próximos partidos amistosos en territorio estadounidense, como parte de su camino hacia el Mundial.

En octubre, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a México en Arlington (Texas) y a Canadá en Harrison (Nueva Jersey), dos de los países anfitriones. Estos encuentros, aunque de carácter amistoso, son clave para sumar puntos en el ranking FIFA y aspirar a ser cabeza de serie en el sorteo mundialista, una meta que la Tricolor ya alcanzó en Brasil 2014.

La agenda de preparación de la selección continuará en noviembre, también en Estados Unidos. El 15 de ese mes, Colombia se medirá ante Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), en el que será apenas el segundo enfrentamiento histórico entre ambas selecciones.

Tres días después, el 18 de noviembre, la tricolor cerrará el año enfrentando a Nigeria en el Citi Field de Nueva York, donde buscará mantener su favorable historial ante el conjunto africano. Actualmente, Colombia ocupa la casilla 13 del ranking FIFA y, con buenos resultados en estos amistosos, podría acercarse a las posiciones que otorgan la condición de cabeza de serie.