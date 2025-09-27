Deportes

Selección Colombia sufriría en el Mundial de 2026: Donald Trump lanzó dura advertencia por situaciones “peligrosas”

El presidente de Estados Unidos ha sido cuestionado en varias ocasiones por sus políticas sobre migración y seguridad en su país, incluso en la organización del torneo de la FIFA

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificaría sus políticas de seguridad y migración durante el mundial de 2026 - crédito Jonathan Ernst/REUTERS

La posibilidad de que algunas ciudades de Estados Unidos pierdan su condición de sede para el Mundial 2026, en el que la selección Colombia será una de las 48 participantes, ha cobrado relevancia tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario advirtió que podría ordenar el traslado de partidos a otras urbes si considera que la seguridad no está garantizada, una postura que pone en el centro del debate la organización del evento deportivo, que se celebrará en conjunto con México y Canadá.

“No lo permitiremos”

Trump, al referirse a la seguridad del torneo, fue enfático: “Será seguro para la Copa del Mundo. Si creo que no es seguro, la trasladaremos a otra ciudad”, afirmó ante periodistas en el Despacho Oval y subrayó que la prioridad será evitar cualquier riesgo para los asistentes y participantes, y señaló que, si alguna ciudad resulta “aunque sea un poco peligrosa”, no dudará en excluirla como sede.

Estas declaraciones adquieren un matiz político, ya que varias de las ciudades anfitrionas, como Los Ángeles, San Francisco y Seattle, son consideradas bastiones demócratas y han sido escenario de tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales. Los Ángeles tiene programados ocho partidos, mientras que San Francisco y Seattle acogerán seis cada una.

Algunas ciudades en Estados Unidos
Algunas ciudades en Estados Unidos perderían la sede del mundial si hay alteraciones de seguridad - crédito Brendan McDermid/REUTERS

El presidente también hizo alusión a las estadísticas de delincuencia en ciudades como Chicago, aunque esta última no figura entre las sedes del Mundial. Además, Trump mencionó los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sugiriendo que la política de seguridad podría extenderse a otros grandes eventos deportivos.

“Si creemos que alguna ciudad puede ser mínimamente peligrosa para el Mundial o para los Juegos Olímpicos... pero especialmente para el Mundial, ya que se juega en muchas ciudades, no lo permitiremos, lo trasladaremos a otro lugar”, insistió el mandatario. En este contexto, la decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas, pese a la oposición de líderes locales y estatales, añade un componente político a la discusión sobre la seguridad y la organización del torneo.

La FIFA espera que no
La FIFA espera que no haya cambios de sede durante el mundial de 2026 en Estados Unidos - crédito Jonathan Ernst/REUTERS

La reacción de la FIFA no se hizo esperar. Gianni Infantino, presidente del organismo rector del fútbol mundial, mantiene una relación cercana con Trump y ha manifestado su respaldo a la capacidad de Estados Unidos para garantizar el éxito del evento y expresó que confía plenamente en el gobierno estadounidense para asegurar que el Mundial 2026 se desarrolle sin contratiempos.

Amistosos de Colombia

Mientras tanto, la organización del torneo avanza y las selecciones latinoamericanas afinan su preparación. Colombia ya tiene definidos sus próximos partidos amistosos en territorio estadounidense, como parte de su camino hacia el Mundial.

En octubre, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a México en Arlington (Texas) y a Canadá en Harrison (Nueva Jersey), dos de los países anfitriones. Estos encuentros, aunque de carácter amistoso, son clave para sumar puntos en el ranking FIFA y aspirar a ser cabeza de serie en el sorteo mundialista, una meta que la Tricolor ya alcanzó en Brasil 2014.

El combinado "Tricolor" tendrá dos
El combinado "Tricolor" tendrá dos partidos destacados ante Nueva Zelanda y Nigeria en Estados Unidos - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La agenda de preparación de la selección continuará en noviembre, también en Estados Unidos. El 15 de ese mes, Colombia se medirá ante Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), en el que será apenas el segundo enfrentamiento histórico entre ambas selecciones.

Tres días después, el 18 de noviembre, la tricolor cerrará el año enfrentando a Nigeria en el Citi Field de Nueva York, donde buscará mantener su favorable historial ante el conjunto africano. Actualmente, Colombia ocupa la casilla 13 del ranking FIFA y, con buenos resultados en estos amistosos, podría acercarse a las posiciones que otorgan la condición de cabeza de serie.

Temas Relacionados

Mundial 2026Donald TrumpEstados UnidosFIFAGianni InfantinoSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Jhon Lucumí fue espiado por un equipo de la Premier League: lo quiere como su fichaje estelar

El defensor central del Bolonia no pudo salir del cuadro italiano en el verano de 2025, pero cuanta con opciones de ser transferido en enero de 2026

Jhon Lucumí fue espiado por

Siguen los rechazos para Atlético Nacional: otro técnico extranjero le habría dicho que no

Pese a que el cuadro verde tiene una de las mejores nóminas del fútbol colombiano, parece que le ha sido difícil encontrar un reemplazo para Javier Gandolfi

Siguen los rechazos para Atlético

Juan Pablo Montoya habló de la crisis de resultados de Lewis Hamilton con Ferrari en la Fórmula 1: aportó una posible solución

El colombiano, en un nuevo episodio de su pódcast, dejó ver que no hay un esfuerzo en Maranello para adaptarse al estilo de manejo del británico

Juan Pablo Montoya habló de

Presidente del Pasto ahora arremetió contra su exentrenador por casos de apuestas: “Ellos tenían conocimiento de todo”

Aunque los deportistas han desmentido al dirigente, este ha mantenido su postura sobre los amaños de partidos en la Liga Betplay

Presidente del Pasto ahora arremetió

América de Cali se pronunció por la sanción a Rodrigo Holgado: esta fue la decisión de los Diablos Rojos

El cuadro vallecaucano recibió la noticia de que el delantero no podrá disputar un partido oficial durante un año, debido a una sanción impuesta por la FIFA por irregularidades relacionadas con la selección de Malasia

América de Cali se pronunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Shakira, Karol G y Morat,

Shakira, Karol G y Morat, entre los ganadores de los Premios Juventud 2025

Hija de Mario Yepes reveló si su belleza en el rostro fue gracias a las cirugías: “Así me tienen que querer”

El refugio atómico, la serie de ciencia ficción y suspenso que arrasa en Netflix Colombia

Aida Victoria Merlano se pronunció acerca de su ruptura con Juan David Tejada: “Simplemente me separé”

Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, reveló cómo fue su primer encuentro con su joven novia: “Es tremenda niña linda”

Deportes

Jhon Lucumí fue espiado por

Jhon Lucumí fue espiado por un equipo de la Premier League: lo quiere como su fichaje estelar

Jose Mourinho salió en defensa de Richard Ríos por su desempeño con el Benfica: “Veo razones para ayudarlo mucho”

Siguen los rechazos para Atlético Nacional: otro técnico extranjero le habría dicho que no

Juan Pablo Montoya habló de la crisis de resultados de Lewis Hamilton con Ferrari en la Fórmula 1: aportó una posible solución

Presidente del Pasto ahora arremetió contra su exentrenador por casos de apuestas: “Ellos tenían conocimiento de todo”