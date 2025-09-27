Así reaccionó la prensa mexicana a la derrota del Club León, de James Rodríguez, ante Juárez: “Los domaron”

El equipo de Guanajuato contó con James Rodríguez desde el arranque-crédito @clubleonfc/X

La acción de los futbolistas colombianos en el mundo continúa el fin de semana, y uno de los primeros que tuvo acción fue James Rodríguez con el Club León.

El capitán de la selección Colombia no la pasa nada bien con las “Fieras”, ya que el 26 de septiembre de 2025 perdió en condición de visitante ante Juárez por la fecha 11 de la Liga MX, y la situación deportiva del club no convence, tanto que ya desde la prensa mexicana ponen en duda la continuidad del argentino Eduardo Berizzo.

Por este motivo, los principales medios de comunicación de dicho país reseñaron la derrota de los oriundos de Guanajuato de la siguiente forma, haciendo alusión al mal momento que vive el Club León, e hicieron un paralelo con el buen presente que pasa el Juárez, en donde juega el delantero colombiano Óscar Estupiñán.

“Juárez domó a León”: el titular de ESPN México

El portal del canal deportivo más importante de América Latina reseñó la derrota del Club León de la siguiente forma-crédito ESPN México

El portal deportivo, con filial en México, reportó con un interesante titular la derrota de los “Esmeraldas” y detallaron que el cuadro, que contó con James Rodríguez durante los 90 minutos, cometió muchos errores, en especial en el mediocampo.

“FC Juárez inició mejor ante un rival errático en el centro del campo. Los locales generaron más peligro y mayor presencia en el área rival. Durante la primera mitad dominaron el encuentro, obligando a los “Esmeraldas” a recurrir a balones largos y acciones individuales sin mayor efecto”, resaltaron.

Agregaron en la misma información que el partido para el segundo tiempo no cambió.

“La segunda mitad no cambió el ritmo. León careció de ideas y apenas registró un disparo a puerta en más de 90 minutos. Al minuto 63, una acción colectiva terminó con centro de Denzell García para Madson, cuyo remate se estrelló en el travesaño. El rebote fue aprovechado por Rodríguez, quien empujó el balón a la red para sellar el triunfo", finalizaron.

“Se ponen bravos”: así tituló el portal de TUDN

El canal deportivo más importante de México resaltó la victoria de Juárez con la foto de Óscar Estupiñán-crédito TUDN

Otro de los medios deportivos más destacados de México, el portal TUDN, resaltó el gol de Óscar Estupiñán como el que abrió el marcador en el encuentro.

“Después de mucho insistir, a los 43 minutos, tras una jugada que se revisó en el VAR y se marcó como penal, Óscar Estupiñán tomó la de gajos, cobró desde los 11 pasos y la mandó al fondo de la portería para el 1-0 en favor de los Bravos”, reportaron.

Por otro lado, también reseñaron la expulsión del defensor colombiano Stiven Barreiro. “En la recta final del encuentro, Stiven Barreiro se llevó la roja directa, por lo que dejó al León en inferioridad numérica y con el marcador en contra, lo que terminó por matar sus esperanzas de una remontada”, concluyeron.

El portal Mediotiempo calificó como “cómoda” la victoria de Juárez a León

Uno de los medios de comunicación especializados en el fútbol mexicano, destacó la labor de Juárez en la Liga MX, aunque resaltó la facilidad con la que le ganó al Club León-crédito Medio Tiempo

El portal de Mediotiempo de México, reseñó que la victoria de los locales en el estadio Benito Juárez sigue siendo destacada, ya que el equipo de Martín Varini sigue en los puestos de clasificación a los cuartos de final.

“Juárez sigue sorprendiendo y ahora venció 2-0 a León para conseguir su cuarto triunfo al hilo como local en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX algo que no habían logrado desde que subieron a Primera División, donde los goleadores fueron Óscar Estupiñán y José Rodríguez”, detallaron.

Con el apodo por el cual llaman al Juárez FC, así fue el titular del rotativo mexicano-crédito Marca México

Marca México en su información resaltó el regreso de James Rodríguez, después de la ausencia ante Tijuana FC, pero que regresó esta semana ante Mazatlán FC y fue titular en el partido ante Juárez.

“Finalmente, James Rodríguez estuvo en la convocatoria del Club León después de ausentarse la jornada pasada en la derrota ante los Xolos. Se especuló de una sobrecarga muscular, por lo cual Eduardo Berizzo, técnico “Esmeralda”, no lo quiso poner en riesgo”, recordaron.

Además, lanzaron una fuerte observación al Club León, diciendo que estuvieron invisibles en su visita, ya que su poder en el ataque no fue suficiente.

“El cuadro leonés estuvo “invisible” en el terreno de juego, donde no tuvo un tiro a portería en los primeros 45 minutos del encuentro. Esta situación fue aprovechada por el conjunto local para mantener el ritmo del encuentro a su favor. Cabe destacar que Eduardo Berizzo buscó mayor profundidad con la entrada de Jordi Cortizo al minuto 54. Sin embargo, sus esfuerzos estuvieron en balde, e incluso fueron contraproducentes”, finalizó.

“¡Bravísimos"!: el titular de Récord

Otro de los portales deportivos destacó la victoria de Juárez-crédito Record México

El diario Récord de México destacó la victoria de Juárez con un juego de palabras haciendo alusión al apodo de los locales.

“¡Bravos no, Bravísimos!“La primera parte fue totalmente de menos a más, pues en los primeros minutos del juego, parecía que los dos equipos darían un partido bastante cerrado, que incluso podría dar un resultado igualado; sin embargo, con el paso de los minutos la situación cambió por completo, pues rumbo a la ‘agonía’ del primer tiempo, los juarenses llegaron de manera contundente al área, consiguiendo un penal a favor”, destacaron.

Por otro lado, reseñaron la labor del delantero colombiano Óscar Estupiñán.

“Dicha pena máxima tuvo que ser revisada y posteriormente confirmada por el árbitro del juego, Mario Terrazas Chávez, quien no dudó en otorgar la pena máxima a los locales, misma que fue cobrada de gran manera por el colombiano Oscar Estupiñán, engañando al portero García con un tiro potente de pierna zurda, ejecutado completamente al otro lado del lance del guardameta", complementaron.

Cuándo vuelve a jugar el Club León

Las "Fieras" volverán al Nou Camp a jugar ante Toluca-crédito @clubleonfc/X

Después de la derrota ante Juárez, el Club León volverá a la acción el 4 de octubre de 2025, cuando reciban al Toluca a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

Con 12 puntos, los de Guanajuato, deberán sumar para que equipos como las Chivas de Guadalajara y Atlético San Luis, que amenazan con clasificar en el reducido, no los superen. Actualmente, se encuentran en la décima casilla, gracias a sus tres victorias, misma cantidad de empates y cinco derrotas.

Este es el calendario que le quedará a León:

4 de octubre de 2025 - Liga MX: León vs. Toluca

18 de octubre de 2025 - Liga MX: Santos Laguna vs. Toluca

22 de octubre de 2025- Liga MX: Atlas vs. León

25 de octubre de 2025 - Liga MX: León vs. Pumas UNAM

1 de noviembre de 2025 - Liga MX: Club América vs. León

8 de noviembre de 2025 - Liga MX: León vs. Puebla