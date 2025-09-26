Hugo Rodallega ya tiene trabajo para cuando se retire: el presidente de Santa Fe lo confirmó

Hugo Rodallega fue el héroe de la hinchada cardenal en el reciente título de Liga BetPlay I-2025 - crédito Santa Fe

A pesar de que es el campeón de Colombia y los resultados recientes han sido positivos, la situación actual en Independiente Santa Fe no es la mejor tras la salida del entrenador uruguayo Jorge Bava, quien aceptó una oferta de Cerro Porteño, en Paraguay, y dejó sin entrenador al club bogotano en medio del segundo semestre de 2025.

Hasta el momento, la directiva del Cardenal ha decidido que el equipo sea entrenado por el director deportivo Francisco López; además, los líderes del vestuario tendrán que demostrar de una mayor forma su importancia en la nómina.

Entre ellos se destaca Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe y figura del equipo actual del León, que con 40 años es uno de los líderes del vestuario capitalino.

La importancia de Hugo Rodallega

Eduardo Méndez, en rueda de prensa tras los rumores de la salida de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe

Precisamente, para exponer la relevancia que tiene el vallecaucano en Santa Fe, el presidente del club, Eduardo Méndez, reveló a Sin Boleta que ya tiene un plan para cuando el veterano de 40 años deje de jugar fútbol profesional.

En la entrevista, Méndez afirmó que su idea es que Rodallega pueda retirarse en Santa Fe y, de manera inmediata, asumir la dirección de las categorías juveniles y del fútbol de formación en el club cardenal: “Hasta donde tengo entendido, Hugo Rodallega se va a retirar en Santa Fe y será director de divisiones menores”, declaró Eduardo Méndez, quien, de manera jocosa, indicó que el delantero sabe que no le permitirá alejarse de la institución.

“Yo le dije el día del partido (contra Independiente Medellín por Copa Colombia) que el contrato ya estaba renovado y que él no se había dado cuenta”, puntualizó Méndez.

Al hablar sobre el próximo entrenador de Santa Fe, Méndez expuso que no hay que apresurarse ni acelerar los procesos de selección, ya que confía en el trabajo de Francisco López y de los jugadores.

Daniel Torres y Hugo Rodallega, máximos referentes del Santa Fe campeón

Precisamente, tras confirmarse la salida de Jorge Bava, en rueda de prensa, Hugo Rodallega reveló cómo fue afrontada la noticia al interior del equipo bogotano.

“Nosotros los miramos a la cara y les dijimos que se fueran tranquilos, que se iban con un cariño y un afecto muy grande por parte de todos nosotros. Les dimos un gran abrazo y les agradecimos, porque estuvieron aquí para afrontar este compromiso”, dijo.

El capitán de Independiente Santa Fe también aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a la hinchada, a la que le prometió que, junto a sus compañeros, se encargarán de representar de manera positiva a la institución: “Ahora simplemente desearles lo mejor y nosotros estar fortalecidos. Como jugadores y como grupo, tenemos que cubrirnos entre nosotros. Quede quien quede a cargo, vamos a dar lo mejor”.

Rodallega ha reconocido que quiere seguir en Bogotá

No es la primera vez que Rodallega destaca el cariño que siente por Santa Fe, puesto que hizo declaraciones similares tras conseguir el título del primer semestre.

“Santa Fe acaba de entrar a mi corazón, es un equipo al cual le debo mucho respeto, admiración; a su presidente, la hinchada que ha estado ahí durante estos dos largos años. Mis hijas, mi hijo que está en las divisiones mejores. Entonces Santa Fe ya se convirtió en uno de los equipos preferidos míos, y también por los números que he conseguido acá”, afirmó el delantero a Caracol Radio.

En esa ocasión, también habló de la posibilidad de renovar su contrato con Santa Fe, que finaliza en diciembre de 2025.

“Con el presidente nos reuniremos después. Incluso creo que no hay necesidad de hacer reunión porque nosotros tenemos un contrato vigente hasta diciembre, o sea que hay un semestre por delante y vamos a afrontarlo”.