Exportero colombiano analizó el error de Kevin Mier con Cruz Azul de México: “Mira hacia arriba”

Kevin Mier estuvo en el ojo de huracán en el partido entre Cruz Azul y Querétaro por la Liga MX - crédito Raquel Cunha / REUTERS

El reciente desempeño de Kevin Mier en la Liga Mexicana reavivó el debate sobre su continuidad en la Selección Colombia, luego de que un error durante el partido entre Cruz Azul y Querétaro permitiera un gol desde 40 metros, en un momento en que su equipo dominaba el partido.

Este episodio, que alteró el rumbo del encuentro y generó descontento entre la afición de la “Máquina Cementera”, se suma a una serie de fallos recientes que pusieron en entredicho la solidez del arquero colombiano y su puesto en la “Tricolor”.

La jugada que desató la controversia ocurrió cuando, tras una orden de presión alta del entrenador, Mier se posicionó fuera de su área, lo que fue aprovechado por el rival para sorprenderlo con un remate lejano.

El portero analizó el gol que recibió Mier ante Querétaro por la Liga MX - crédito @bre1cas / Instagram

Por esta razón, el exarquero Bréiner Castillo analizó la acción en Blog Deportivo de Blu Radio, el 25 de septiembre de 2025, señalando que siempre habrá responsabilidad en los arqueros a la hora de recibir los goles, pero que muchas veces en el fútbol, existen otros factores de análisis para hacer este tipo de jugadas:

“La responsabilidad siempre la tienen los arqueros, en este caso la jugada hay que analizarla desde varios puntos de vista. Uno, el equipo y la presión alta en el plan partido de la orden el entrenador, pero seguramente por los gestos de Kevin hay orden de presionar alto y obviamente tu arquero debe estar fuera de tu área (…) Después la visión y análisis del rival que sabe el que el arquero juega alto, que pueden sorprenderlo. Todo eso lo miran y seguramente a Kevin lo tienen bien analizado, pero la responsabilidad de él es que pierde la referencia del arco cuando corre hacia atrás, se ve descoordinado y cuando va a hacer el manotazo, él cree que lo ha desviado y mira hacia arriba”, dijo.

Apoyo a Kevin Mier

A pesar de la crítica, Castillo reconoció el mérito técnico de Mier al intentar retroceder para evitar el gol, aunque subrayó que el cálculo del espacio fue incorrecto y terminó siendo determinante en el desenlace de la jugada. Este tipo de errores, según el exguardameta, pueden tener un costo elevado para un portero de alto nivel.

El historial reciente de Mier con la Selección Colombia también ha estado marcado por la polémica. En su último partido con la ‘tricolor’, dos equivocaciones frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas impidieron que el equipo mantuviera el arco en cero, a pesar de una victoria holgada. No obstante, Castillo consideró que estos tropiezos no deberían marginar al arquero del proceso liderado por el entrenador Néstor Lorenzo, ya que lo ha colocado en los últimos partidos de la selección Colombia.

“Uno en selección está en examen todos los días. Y esa es una responsabilidad grande que tiene uno como arquero (…) Ellos evalúan partido a partidos, ellos miran y después tendrán el listado, de 4 o 5, que no sé cuánto tendrá en carpeta, pero los que estén entran en esa evaluación. Pero pensando no solo en lo que se ve en la cancha, hay otras aristas, el tema grupal, lo que genera dentro del grupo. Es casi un mes de concentración, de cómo convive, cosas que el entrenador se fija para elegir un jugador”, dijo.

La situación de Kevin Mier ilustra la presión constante a la que están sometidos los porteros en el fútbol de élite, donde cada error es minuciosamente analizado y puede influir tanto en la percepción pública como en las decisiones técnicas dentro de la selección nacional.

Este fue el gol que recibió Kevin Mier

Así fue el tanto por el que Kevin Mier nuevamente es señalado en México - crédito TUDN

El empate entre Cruz Azul y Querétaro en la fecha 10 de la Liga MX quedó marcado por un episodio que reavivó el debate sobre el rendimiento de Kevin Mier.

El arquero colombiano, recientemente convocado a la selección de Colombia para las Eliminatorias, fue protagonista de un error que permitió un gol desde una distancia inusual, lo que desató una ola de cuestionamientos por parte de la prensa, la afición y su propio entorno técnico.

El momento más comentado del encuentro se produjo en el minuto 35, cuando Santiago Homenchenko, defensor uruguayo de Querétaro, detectó que Mier se encontraba adelantado y ejecutó un remate desde aproximadamente 70,9 metros, logrando que el balón superara al guardameta y se convirtiera en el segundo tanto personal del jugador, colocando a su equipo temporalmente en ventaja por 2-1.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, abordó la situación y expresó su respaldo al portero, aunque reconoció los errores recientes. El entrenador declaró:

“Hay de alguna manera una crítica muy incisiva con la figura de Kevin, que indudablemente él sabe y somos conscientes de que ha cometido algunos errores en estos partidos que han sido muy importantes, en el proceso anterior y algunos en este inicio de campeonato”, dijo.

Cuando vuelve a jugar Kevin Mier

Cruz Azul volverá a la acción de la Liga MX - crédito Raquel Cunha / REUTERS

