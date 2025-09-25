La crítica de Carlos Antonio Vélez al Once Caldas: “También lo puedo decir con plastilina”

El comentarista habló la falta de jerarquía de Once Caldas - crédito Mariano Vimos / Colprensa

La eliminación de Independiente del Valle a Once Caldas en los cuartos de final de la Copa Sudamericana volvió a posicionar al equipo ecuatoriano como protagonista en el continente.

En una jornada marcada por la tensión y la definición desde el punto penal, el equipo dirigido por el “matagigantes” ecuatoriano sacó adelante una serie que parecía perdida tras el resultado en el encuentro de ida disputado en Quito.

La noche en el estadio Palogrande de Manizales ofreció una remontada inesperada.

Luego de que Once Caldas se impusiera 2-0 en su visita a Ecuador con un doblete de Dayro Moreno, el equipo cafetero se presentaba en su casa ante una hinchada ilusionada.

Sin embargo, Michael Hoyos cambió el rumbo del enfrentamiento al marcar dos goles en los minutos 26 y 51, igualando la serie y forzando la definición por penales.

La serie de penales mantuvo la paridad hasta el sexto disparo, cuando James Aguirre, arquero de Once Caldas, falló su ejecución.

De inmediato, Layan Loor aprovechó la oportunidad y selló el pase de Independiente del Valle a semifinales, confirmando la fama del club ecuatoriano de “aguafiestas” en instancias decisivas de torneos internacionales.

El resultado dejó a Independiente del Valle a un paso de la gloria y a Once Caldas con la frustración de haber dejado escapar la clasficación pese a la ventaja inicial.

En el análisis posterior, la prensa deportiva colombiana mostró un tono crítico hacia el rendimiento de Once Caldas, en especial Carlos Antonio Vélez.

A través de su cuenta en la red social X, Vélez calificó la actuación del club de Manizales con una sola palabra: “arrugaron”.

El periodista enfatizó que, tras lograr una ventaja en el primer partido, el equipo perdió solidez y fue superado tanto en el juego como en la actitud.

En su comentario detalló que “el favoritismo nacido en la ventaja que tenía, por el juego de ida, destrozó el fútbol habitual del Once Caldas, haciéndose vulgar, inferior al rival, superado en todo y al final derrotado por un rival que tuvo cómo liquidarlo y no lo hizo”, publicó Vélez.

El periodista se refirió también a las debilidades defensivas y ofensivas del conjunto colombiano, afirmando que “le faltó la jerarquía que habían tenido en otros partidos. Muy flojo todo en el blanco… Perdió por arriba, inferior en duelos, sin poder de fuego y seriamente vulnerado a la espalda de Tamayo y sin filtro en el medio”, en declaraciones recogidas por su propio perfil en X.

Además, transfirió parte de la responsabilidad al arquero, remarcando que “en la definición, Aguirre no pudo parar y tampoco anotar”.

Para el comunicador, la eliminación se explica en la falta de carácter del equipo durante los minutos decisivos y en la ejecución de los penales.

“Otra vez el punto blanco, asignatura pendiente. La Copa se perdió en la cancha… Faltó lo que tantas veces sobró… ¡Jerarquía!”. En su comentario final, Vélez ironizó sobre el desenlace con una frase contundente: “¡También lo puedo decir con plastilina… arrugaron!!!”.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Colombia v Bolivia - Roberto Melendez Metropolitan Stadium, Barranquilla, Colombia - September 4, 2025 Colombia's Dayro Moreno during the warm up before the match

