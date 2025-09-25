Deportes

La crítica de Carlos Antonio Vélez al Once Caldas: “También lo puedo decir con plastilina”

El equipo de la ciudad de Manizales perdió en penaltis ante Independiente del Valle y se quedó por fuera de la lucha por una nueva final continental, como la alcanzada en 2004

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
El comentarista habló la falta
El comentarista habló la falta de jerarquía de Once Caldas - crédito Mariano Vimos / Colprensa

La eliminación de Independiente del Valle a Once Caldas en los cuartos de final de la Copa Sudamericana volvió a posicionar al equipo ecuatoriano como protagonista en el continente.

En una jornada marcada por la tensión y la definición desde el punto penal, el equipo dirigido por el “matagigantes” ecuatoriano sacó adelante una serie que parecía perdida tras el resultado en el encuentro de ida disputado en Quito.

La noche en el estadio Palogrande de Manizales ofreció una remontada inesperada.

Luego de que Once Caldas se impusiera 2-0 en su visita a Ecuador con un doblete de Dayro Moreno, el equipo cafetero se presentaba en su casa ante una hinchada ilusionada.

Sin embargo, Michael Hoyos cambió el rumbo del enfrentamiento al marcar dos goles en los minutos 26 y 51, igualando la serie y forzando la definición por penales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La serie de penales mantuvo la paridad hasta el sexto disparo, cuando James Aguirre, arquero de Once Caldas, falló su ejecución.

El "blanco blanco" de Manizales
El "blanco blanco" de Manizales dio un paso para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana- crédito @LopezAndres_11 / X

De inmediato, Layan Loor aprovechó la oportunidad y selló el pase de Independiente del Valle a semifinales, confirmando la fama del club ecuatoriano de “aguafiestas” en instancias decisivas de torneos internacionales.

El resultado dejó a Independiente del Valle a un paso de la gloria y a Once Caldas con la frustración de haber dejado escapar la clasficación pese a la ventaja inicial.

En el análisis posterior, la prensa deportiva colombiana mostró un tono crítico hacia el rendimiento de Once Caldas, en especial Carlos Antonio Vélez.

A través de su cuenta en la red social X, Vélez calificó la actuación del club de Manizales con una sola palabra: “arrugaron”.

El periodista enfatizó que, tras lograr una ventaja en el primer partido, el equipo perdió solidez y fue superado tanto en el juego como en la actitud.

Post de Carlos Antonio Vélez
Post de Carlos Antonio Vélez sobre la derrota del Once Caldas - crédito X

En su comentario detalló que “el favoritismo nacido en la ventaja que tenía, por el juego de ida, destrozó el fútbol habitual del Once Caldas, haciéndose vulgar, inferior al rival, superado en todo y al final derrotado por un rival que tuvo cómo liquidarlo y no lo hizo”, publicó Vélez.

El periodista se refirió también a las debilidades defensivas y ofensivas del conjunto colombiano, afirmando que “le faltó la jerarquía que habían tenido en otros partidos. Muy flojo todo en el blanco… Perdió por arriba, inferior en duelos, sin poder de fuego y seriamente vulnerado a la espalda de Tamayo y sin filtro en el medio”, en declaraciones recogidas por su propio perfil en X.

Además, transfirió parte de la responsabilidad al arquero, remarcando que “en la definición, Aguirre no pudo parar y tampoco anotar”.

Para el comunicador, la eliminación se explica en la falta de carácter del equipo durante los minutos decisivos y en la ejecución de los penales.

“Otra vez el punto blanco, asignatura pendiente. La Copa se perdió en la cancha… Faltó lo que tantas veces sobró… ¡Jerarquía!”. En su comentario final, Vélez ironizó sobre el desenlace con una frase contundente: “¡También lo puedo decir con plastilina… arrugaron!!!”.

La opinión de Carlos Antonio Vélez sobre Dayro Moreno en la selección Colombia

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Colombia v Bolivia - Roberto Melendez Metropolitan Stadium, Barranquilla, Colombia - September 4, 2025 Colombia's Dayro Moreno during the warm up before the match REUTERS/Luisa Gonzalez

La figura de Dayro Moreno continúa generando debate en el fútbol colombiano tras su destacado desempeño con Once Caldas. A pesar del doloroso revés ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana, su momento futbolístico lo ha situado de nuevo en el centro de las discusiones sobre la selección nacional. Consultado en el programa Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez abordó el dilema que supone Moreno para el cuerpo técnico del seleccionado.

Durante su intervención, Vélez manifestó que “Dayro se va a convertir en una piedra en el zapato para Lorenzo; por la cabeza del técnico debe pensar que ya dio el contentillo de llamarlo; ahora el Mundial lo arma él”. Con estas palabras, el periodista puso de relieve la presión que enfrentará el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, a la hora de definir la convocatoria definitiva rumbo al Mundial, especialmente tras la reciente participación y los goles de Moreno.

Temas Relacionados

Once CaldasCopa SudamericanaCarlos Antonio VélezIndependiente del ValleColombia-Deportes

Más Noticias

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

La tercera camiseta, presentada oficialmente por la marca de ropa deportiva, se distingue por su combinación de tonos rosados y blancos, así como por un patrón interior de ‘animal print’

Millonarios lanzó su tercera camiseta

Estos son los clubes de la Liga BetPlay con más accionistas: dos históricos del fútbol colombiano encabezan la lista

Con 6.837 accionistas en los clubes del Fútbol Profesional Colombiano, el estudio destaca la variedad de modelos de propiedad y la concentración de control en la mayoría de los equipos del país

Estos son los clubes de

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”

El máximo goleador del campeonato (10 goles) se mostró frustrado por el desempeño del equipo y aspira hacer una mejor representación en la Liga Colombiana

Dayro Moreno desconcertado por la

Estudiantes vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores

En el último partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el cuadro argentino busca la clasificación con el apoyo de su gente, mientras que los brasileños sueñan con la cuarta corona de América

Estudiantes vs. Flamengo: hora y

Selección Colombia confirmó el calendario y los horarios de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026: el primero será en noviembre

El combinado de Néstor Lorenzo se prepara para lo que será la Copa del Mundo de Norteamérica, en donde aspira a mejorar la actuación de Brasil 2014

Selección Colombia confirmó el calendario
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron en Colombia dos fugitivos

Cayeron en Colombia dos fugitivos requeridos por España: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez se volvió a

Valerie Domínguez se volvió a poner su vestido de Miss Universe 2006 y esto fue lo que pasó: “Teníamos una historia pendiente”

Karol G tendrá su propia marca de tequila: está inspirado en su éxito musical ’200 copas’

Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia debido al cáncer que padece

Don Omar anunció su retiro de los escenarios y prepara una gira de despedida que podría pasar por Colombia

Valentino Lázaro se despachó contra Shakira por baile con Beéle: “Se me hizo muy raro”

Deportes

Brillante arranque para las tenistas

Brillante arranque para las tenistas colombianos en el WTA 1000 de Beijing: así fueron las victorias de Camila Osorio y Emiliana Arango

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

Estos son los clubes de la Liga BetPlay con más accionistas: algunos están en manos de extranjeros

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”

Estudiantes vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores