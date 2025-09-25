Deportes

Jugadores de Independiente del Valle se habrían peleado en el hotel de concentración tras eliminar a Once Caldas de la Copa Sudamericana

El equipo ecuatoriano superó en condición de visitante al conjunto albo desde la tanda de penaltis en los cuartos de final y sueña con su tercer título de la Copa Sudamericana

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Independiente del Valle ganó 2-0
Independiente del Valle ganó 2-0 en los 90 minutos, forzando la tanda de penaltis y eliminando al Once Caldas - crédito IDV

Ruidos y altercados entre miembros de Independiente del Valle habrían interrumpido la noche en un hotel de Caldas tras la clasificación del equipo a las semifinales de la Copa Sudamericana, eliminando a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

Según la información revelada por Antena 2, los jugadores del conjunto ecuatoriano protagonizaron una pelea física que se extendió por varias horas, y que generó incomodidad entre los huéspedes.

La situación habría tenido lugar en un hotel ubicado en el kilómetro 5 de la Antigua Vía al Nevado, rumbo a Villamaría, Caldas.

Independiente del Valle igualó la
Independiente del Valle igualó la serie 2-2 y luego se impuso en la tanda de penaltis - crédito Once Caldas

De acuerdo con lo publicado por Antena 2, después de que Once Caldas quedara eliminado en el partido, varios integrantes de Independiente del Valle comenzaron a discutir acaloradamente y terminaron enfrentándose a golpes en el área de las habitaciones, mientras algunos compañeros trataban de apaciguar el conflicto.

Uno de los testimonios recogidos por el citado medio destacó que “llevan como dos horas haciendo ruido en el hall de las habitaciones”, lo que refuerza la versión sobre el carácter prolongado y ruidoso del altercado.

La reacción de los huéspedes ante el incidente habría estado marcada por el desespero, ya que no cesaba la bulla.

Así fue el partido entre Once Caldas vs. Independiente del Valle

Tras lograr empatar una serie que parecía sentenciada, Independiente del Valle dio el golpe en Colombia y eliminó a Once Caldas en una infartante definición por penales, asegurando así su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto ecuatoriano, que había caído por 0-2 en su propio estadio durante la ida, necesitaba una noche perfecta como visitante para soñar con la clasificación, encontrando el camino gracias a la precisión de Michael Hoyos y la inspiración de Junior Sornoza.

Once Caldas fue eliminado de
Once Caldas fue eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle, que ganó la vuelta por 2-0, igualó 2-2 la serie y venció en penales por 5-4 - crédito Independiente del Valle

En la primera mitad, el dominio inició del lado colombiano. Animado por la ventaja de la ida y el respaldo de su público, el Blanco Blanco generó las primeras opciones de peligro, exigiendo la intervención del portero Guido Villar, quien respondió con atajadas clave para mantener a su equipo con vida. La resistencia ecuatoriana, sin embargo, no tardó en traducirse en ofensiva. A la media hora de juego, un centro de Junior Sornoza encontró la cabeza de Hoyos, quien concretó el primer gol, recortando la diferencia global.

Con el descuento conseguido, Independiente del Valle mostró ambición en el segundo tiempo. La fórmula volvió a dar resultados tras otro tiro de esquina servido por Sornoza; nuevamente, Hoyos marcó de cabeza y emparejó la serie con el segundo gol de la noche. Así, el marcador global quedó igualado 2-2, llevando la serie directamente al punto penal.

La tensión se trasladó al tiro desde los doce pasos. Independiente del Valle convirtió cuatro de sus cinco penales, mientras que Once Caldas falló en dos ejecuciones, quedando eliminado en su propia casa. Tras consumarse la victoria, el plantel ecuatoriano celebró una remontada que, por momentos, pareció imposible.

Pensando en la próxima ronda, Independiente del Valle enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil, que llegó a las semifinales tras superar a Bolívar. El partido de ida se disputará entre el 22 y 23 de octubre, mientras que la revancha está programada para los días 29 o 30 del mismo mes.

Este fue el dinero que ganó Once Caldas por su participación en la Copa Sudamericana

El portero del Once Caldas
El portero del Once Caldas se expresó tras la eliminación del "Blanco Blanco" de la Copa Sudamericana - crédito jamesaguirre05 / Instagram

En materia financiera, el club blanco recibió un total de USD 3.385.000 por su actuación hasta los cuartos de final. Conmebol explicó que esta suma comprende los montos distribuidos durante la fase de grupos, los premios derivados de victorias en esa etapa, las bonificaciones por avanzar a rondas de eliminación directa y el incentivo garantizado para los equipos que alcanzan la instancia de los ocho mejores.

Temas Relacionados

Independiente del ValleOnce CaldasCopa SudamericanaPelea Independiente del ValleCaldasColombia-Deportes

