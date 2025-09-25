Deportes

Es oficial: Jorge Bava deja de ser entrenador de Independiente Santa Fe

Francisco López y Grigori Méndez asumirán de forma interina el puesto vacante dejado por el uruguayo, tras días de rumores alrededor de su continuidad

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Jorge Bava venía siendo buscado
Jorge Bava venía siendo buscado en los últimos días por Cerro Porteño de Paraguay, club en el que tiene pasado como jugador - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe anunció la salida de su entrenador Jorge Bava de la institución, a pocos minutos del final del partido del cuadro Cardenal ante Independiente Medellín por la Copa Colombia.

“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados por el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, se lee en la comunicación.

La comunicación agradece al entrenador por los servicios prestados, confirmando que Francisco López y Grigori Méndez asumirían de manera provisional el puesto vacante. “Oportunamente y a través de nuestros canales oficiales informaremos cualquier novedad”.

El documento cierra agradeciendo a la hinchada Cardenal “por el acompañamiento y apoyo durante esta temporada”, y asegura que desde el despacho se continuará trabajando en la planificación de cara a la participación del actual campeón del fútbol colombiano en la Copa Libertadores de 2026.

El comunicado indica que Bava
El comunicado indica que Bava renunció a su cargo como entrenador de Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe

En desarrollo

