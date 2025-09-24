La FIFA recordó gol que anotó Antoine Griezmann en el estadio Jaime Morón de Cartagena: cuándo fue

Así fue uno de los goles de Antoine Griezmann- crédito @fifaworldcup_es/X

A pocos días del inicio del mundial sub-20 Chile 2025, la FIFA revivió un recuerdo clave de la historia de estos torneos juveniles: el gol que Antoine Griezmann anotó con la selección francesa frente a Ecuador, durante los octavos de final de la Copa Mundial sub-20 Colombia 2011.

El tanto, marcado al minuto 75 en el estadio Jaime Morón de Cartagena, le dio a Francia el pase a cuartos de final tras un partido reñido, lleno de intensidad, errores defensivos de Ecuador y la presión europea.

Ese día, Griezmann aprovechó un rebote del golero ecuatoriano tras un disparo inicial para terminar definiendo con un doble remate que no dejó espacio para el arquero. El contexto fue complejo: el calor, la expectativa de avanzar a la siguiente ronda y hasta un apagón parcial de la iluminación en el estadio que detuvo momentáneamente el juego.

Pese a ello, el hoy delantero del Atlético de Madrid y su equipo salieron adelante, demostrando que esos torneos juveniles sirven como plataforma para anticipar a quienes más tarde se consolidarían en el fútbol mayor.

Griezmann fue subcampeón del mundo en 2018- crédito FIFA

Colombia, por su parte, ya tiene asegurada su participación en Chile 2025 tras una destacada actuación en el sudamericano sub-20. La selección, dirigida por César Torres, venció a Chile 3-1 en una de las últimas fechas del torneo en Venezuela, con goles de Óscar Perea, Neyser Villarreal y Royner Benítez, asegurando su cupo al Mundial. Este será el duodécimo mundial sub-20 en que participa Colombia.

Para este certamen en Chile, Colombia quedó emparejada en la fase de grupos junto con otras selecciones que buscarán hacer historia. Mientras tanto, el recuerdo del gol de Griezmann sirve como eco de lo que significa brillar en edades tempranas: jugadores que en torneos juveniles marcan diferencia y dejan huella, mientras la selección colombiana juvenil espera repetir gestas, mostrando tanto talento emergente como la ilusión de avanzar lo más lejos posible en Chile 2025.

James Rodríguez fue la gran figura de Colombia en el mundial sub-20 del 2011- crédito CEET

Cómo le fue a Colombia en el mundial sub-20 del 2011

Bajo la dirección de Eduardo Lara, el combinado nacional integró el Grupo A junto a Francia, Malí y Corea del Sur.

El equipo colombiano abrió con victoria contundente contra Francia (4-1), gracias a goles de James Rodríguez, Luis Muriel (en dos ocasiones) y Sebastián Arias; luego venció a Malí por 2-0 con anotaciones de José Valencia y James Rodríguez; y completó la fase de grupos superando a Corea del Sur 1-0 con gol de Luis Muriel, asegurando así el liderato de su grupo con pleno de victorias.

En los octavos de final, Colombia superó a Costa Rica 3-2 en un partido bastante parejo, con goles de Muriel, Pedro Franco y otro de James Rodríguez de penal en los minutos finales.

No obstante, el sueño terminó en los cuartos de final, donde el equipo cayó 3-1 ante México, pese al gol de Duván Zapata. Así, Colombia se ubicó en la sexta posición final del torneo, posición que reflejó un torneo exitoso aunque sin alcanzar las fases finales.

La selección Colombia sub-20 ha hecho varios microciclos y partidos amistosos durante los últimos meses, buscando que se consolide la plantilla - crédito FCF

Cuándo será el debut de la selección Colombia en el mundial sub-20 de Chile

El debut de la Tricolor tendrá como rival a Arabia Saudita el lunes 29 de septiembre a las 6:00 p. m (hora Colombia). Posteriormente, el equipo dirigido por Torres se enfrentará a Noruega el jueves 2 de octubre a las 3:00 p. m., y su último compromiso de la primera fase será contra Nigeria el domingo 5 de octubre a las 6:00 p. m. horas.

El formato del torneo estipula que, con 24 selecciones participantes, avanzarán a los octavos de final los dos primeros de cada grupo junto con los cuatro mejores terceros de la fase inicial, ampliando las posibilidades de clasificación para los aspirantes al título.

La cita supone un nuevo reto para la selección nacional, cuyo mejor logro en esta categoría ocurrió en 2003, año en el que alcanzó el tercer puesto. En las dos ediciones más recientes, la representación colombiana llegó hasta los cuartos de final, incrementando la expectativa con miras a superar ese registro en la actual edición.