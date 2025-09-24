Juan Carlos Osorio se la cobraría a la selección Colombia: dirigiría a uno de los rivales de la Tricolor

Juan Carlos Osorio fue entrenador de México y Paraguay, a nivel de selecciones de mayores - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Juan Carlos Osorio se ha movido en el mercado de entrenadores del fútbol internacional, pues actualmente se encuentra libre y con la posibilidad de iniciar un nuevo proceso eliminatorio hacia una Copa del Mundo, tal como el que adelantó con México entre 2015 y 2018, rumbo al campeonato de Rusia.

El risaraldense sería nada menos que rival de la selección Colombia, conjunto con el que siempre tuvo el sueño de ser el técnico por su experiencia y logros a nivel de clubes, pero por diferentes circunstancias jamás cumplió con ese deseo y, con el paso de los años, parece que se volvió cada vez lejano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, Osorio evalúa las ofertas que le llegaron en los últimos días, pues la meta es avanzar con un proceso a largo plazo que sea exitoso, como lo consiguió con México para que llegara a octavos del mundial de 2018, y que ahora sería con un combinado que se quedó afuera del torneo de 2026.

El próximo destino de Osorio

Desde 2019 que empezó una especie de declive en la carrera del entrenador risaraldense, pues no volvió a tener éxito en sus clubes pese a que llegó como figura, tal es el caso de Atlético Nacional y América de Cali, en los que no avanzó con su proceso y finalizó su contrato por malos resultados.

Juan Carlos Osorio ahora tendría una nueva oportunidad en la selección de Venezuela, según la información del periodista Felipe Sierra en su cuenta de X, al señalar que es uno de los candidatos con más fuerza para que inicie el proceso en las eliminatorias al mundial de 2030, además de la Copa América 2028.

Juan Carlos Osorio disputaría las eliminatorias sudamericanas con Venezuela, en la que enfrentaría a Colombia - crédito @PSierraR/X

“Juan Carlos Osorio (64) es firme candidato en la Federación Venezolana. Está dentro de las opciones para asumir el cargo de seleccionador”, escribió el comunicador, confirmando que el colombiano es uno de los tantos nombres que la Vinotinto maneja tras el despido de Fernando Batista.

Sin embargo, el entrenador también tiene una propuesta del seleccionado de China, que no va a un mundial desde 2002 y es considerado como uno de los equipos más débiles de Asia, pese a los recursos e instalaciones que maneja para sus combinados nacionales, lo que sería un enorme reto para el técnico.

China se quedó afuera de las eliminatorias al mundial de 2026 en la tercera ronda, al ser quinta del grupo C con nueve puntos - crédito Go Nakamura/REUTERS

Finalmente, Osorio le confirmó a El VBar Caracol que existen ofertas de dos selecciones más, no quiso dar los nombres para evitar torpedear las negociaciones, pero asegurando que dará noticias en los próximos días para confirmar su nuevo trabajo, de cara al mundial de 2030.

Atlético Nacional y la selección Colombia

De otro lado, durante la entrevista con el programa de Caracol Radio, Osorio se refirió a la situación de Atlético Nacional y si lo han contactado para ser su entrenador, respondiendo que “al igual que otros dos o tres clubes, son proyectos que deportivos que le interesarían a cualquier entrenador de fútbol, y no soy la excepción”.

Pese a interesarle el club verde, con el que consiguió seis títulos, el risaraldense descartó cualquier opción de regresar para un tercer ciclo, pues le apuesta a las selecciones: “Sí, está claro que a mí me gustan los procesos. ¿No? Porque en un proceso hay una metodología, que en el caso nuestro es la metodología atlética”.

Juan Carlos Osorio ha dicho en reiteradas ocasiones que su sueño es llegar a la selección Colombia - crédito EFE

Osorio también aseguró que mantiene la idea de dirigir a la selección Colombia: “Creo que con los que están hoy en día no está abierta, pero que mantenga ese sueño (objetivo), es un sueño, pero con un proceso. Creo que cumplo con los dos y lo mantendré vivo y aspiraré siempre a representar muy dignamente a mi país“.