Deportes

Juan Carlos Osorio se la cobraría a la selección Colombia: dirigiría a uno de los rivales de la Tricolor

El entrenador, cuyo último trabajo fue en Xolos de Tijuana, aseguró que tiene oferta de un combinado que busca un técnico con experiencia y de manera urgente

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Juan Carlos Osorio fue entrenador
Juan Carlos Osorio fue entrenador de México y Paraguay, a nivel de selecciones de mayores - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Juan Carlos Osorio se ha movido en el mercado de entrenadores del fútbol internacional, pues actualmente se encuentra libre y con la posibilidad de iniciar un nuevo proceso eliminatorio hacia una Copa del Mundo, tal como el que adelantó con México entre 2015 y 2018, rumbo al campeonato de Rusia.

El risaraldense sería nada menos que rival de la selección Colombia, conjunto con el que siempre tuvo el sueño de ser el técnico por su experiencia y logros a nivel de clubes, pero por diferentes circunstancias jamás cumplió con ese deseo y, con el paso de los años, parece que se volvió cada vez lejano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, Osorio evalúa las ofertas que le llegaron en los últimos días, pues la meta es avanzar con un proceso a largo plazo que sea exitoso, como lo consiguió con México para que llegara a octavos del mundial de 2018, y que ahora sería con un combinado que se quedó afuera del torneo de 2026.

El próximo destino de Osorio

Desde 2019 que empezó una especie de declive en la carrera del entrenador risaraldense, pues no volvió a tener éxito en sus clubes pese a que llegó como figura, tal es el caso de Atlético Nacional y América de Cali, en los que no avanzó con su proceso y finalizó su contrato por malos resultados.

Juan Carlos Osorio ahora tendría una nueva oportunidad en la selección de Venezuela, según la información del periodista Felipe Sierra en su cuenta de X, al señalar que es uno de los candidatos con más fuerza para que inicie el proceso en las eliminatorias al mundial de 2030, además de la Copa América 2028.

Juan Carlos Osorio disputaría las
Juan Carlos Osorio disputaría las eliminatorias sudamericanas con Venezuela, en la que enfrentaría a Colombia - crédito @PSierraR/X

“Juan Carlos Osorio (64) es firme candidato en la Federación Venezolana. Está dentro de las opciones para asumir el cargo de seleccionador”, escribió el comunicador, confirmando que el colombiano es uno de los tantos nombres que la Vinotinto maneja tras el despido de Fernando Batista.

Sin embargo, el entrenador también tiene una propuesta del seleccionado de China, que no va a un mundial desde 2002 y es considerado como uno de los equipos más débiles de Asia, pese a los recursos e instalaciones que maneja para sus combinados nacionales, lo que sería un enorme reto para el técnico.

China se quedó afuera de
China se quedó afuera de las eliminatorias al mundial de 2026 en la tercera ronda, al ser quinta del grupo C con nueve puntos - crédito Go Nakamura/REUTERS

Finalmente, Osorio le confirmó a El VBar Caracol que existen ofertas de dos selecciones más, no quiso dar los nombres para evitar torpedear las negociaciones, pero asegurando que dará noticias en los próximos días para confirmar su nuevo trabajo, de cara al mundial de 2030.

Atlético Nacional y la selección Colombia

De otro lado, durante la entrevista con el programa de Caracol Radio, Osorio se refirió a la situación de Atlético Nacional y si lo han contactado para ser su entrenador, respondiendo que “al igual que otros dos o tres clubes, son proyectos que deportivos que le interesarían a cualquier entrenador de fútbol, y no soy la excepción”.

Pese a interesarle el club verde, con el que consiguió seis títulos, el risaraldense descartó cualquier opción de regresar para un tercer ciclo, pues le apuesta a las selecciones: “Sí, está claro que a mí me gustan los procesos. ¿No? Porque en un proceso hay una metodología, que en el caso nuestro es la metodología atlética”.

Juan Carlos Osorio ha dicho
Juan Carlos Osorio ha dicho en reiteradas ocasiones que su sueño es llegar a la selección Colombia - crédito EFE

Osorio también aseguró que mantiene la idea de dirigir a la selección Colombia: “Creo que con los que están hoy en día no está abierta, pero que mantenga ese sueño (objetivo), es un sueño, pero con un proceso. Creo que cumplo con los dos y lo mantendré vivo y aspiraré siempre a representar muy dignamente a mi país“.

Temas Relacionados

Juan Carlos OsorioVenezuelaJuan Carlos Osorio VenezuelaJuan Carlos Osorio ChinaSelección ColombiaEliminatorias SudamericanasColombia-Deportes

Más Noticias

Ese sería el rival de Once Caldas en las semifinales de la Copa Sudamericana: se clasificó en el último minuto

Mientras el equipo de Manizales define su clasificación ante Independiente del Valle, ya conoció el equipo al que se medirá en la otra ronda, que es otro candidato al título

Ese sería el rival de

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: formaciones confirmadas en Manizales

El “Blanco Blanco” va ganando la serie por 2-0 y en el estadio Palogrande quiere definir la clasificación, pero los ecuatorianos llegan con hambre de revancha

EN VIVO Once Caldas vs.

Al menos seis jugadores del Deportivo Pasto estarían implicados en apuestas: “Ante América de Cali, el partido iba a ir 2-0 en el primer tiempo”

El propio presidente del club ‘Volcánico’, Óscar Casabón, hizo el anuncio en la antesala del partido que el equipo ‘Volcánico’ jugará ante el equipo ‘Escarlata’

Al menos seis jugadores del

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula 1 y el contraste con la actualidad de la categoría: “Era otro mundo”

El piloto colombiano reconoció la resistencia al cambio, pero apostó por un reglamento audaz en 2026 y nuevas formas de competir en la gran carpa del automovilismo

Juan Pablo Montoya recordó sus

Revelaron nuevos detalles de la renovación de Leonardo Castro con Millonarios: Hernán Torres opinó sobre el goleador

Aunque el técnico ha tenido al delantero durante pocos partidos, dio su concepto sobre cómo va su regreso a las canchas y el manejo de la plantilla para mejorar en la Liga BetPlay

Revelaron nuevos detalles de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

A Shakira le llueven críticas

A Shakira le llueven críticas por video junto a Beéle: “Se me cayó una ídola”

Sonic 3 conquista a los usuarios de Netflix en Colombia a mitad de semana

Andrea Tovar reveló cómo enfrentó su divorcio y si el amor ha vuelto a su vida: “Hay seres especiales”

Popular cantante colombiano recordó su experiencia al aparecer en un capítulo de la exitosa novela ‘Rebelde’

Hija de Mario Alberto Yepes publicó un video en redes sociales junto a su madre: los elogios de los seguidores no faltaron

Deportes

Ese sería el rival de

Ese sería el rival de Once Caldas en las semifinales de la Copa Sudamericana: se clasificó en el último minuto

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: formaciones confirmadas en Manizales

Al menos seis jugadores del Deportivo Pasto estarían implicados en apuestas: “Ante América de Cali, el partido iba a ir 2-0 en el primer tiempo”

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula 1 y el contraste con la actualidad de la categoría: “Era otro mundo”

Revelaron nuevos detalles de la renovación de Leonardo Castro con Millonarios: Hernán Torres opinó sobre el goleador