Carlos Antonio Vélez reveló el verdadero motivo por el cual Cerro Porteño contrataría al uruguayo Jorge Bava: “No te lo puedo creer”

La inminente salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe para dirigir al Cerro Porteño será una realidad en los próximos días, cuando el equipo paraguayo oficialice su llegada.

Pero dentro del entorno de Independiente Santa Fe hay mucha intriga, duda y desconcierto por la salida del entrenador uruguayo, que hace un poco más de dos meses quedó campeón con el cuadro Cardenal.

Ante las dudas por la renuncia de Bava, el 24 de septiembre de 2025, en su espacio matutino de Palabras mayores, de Win Sports y Antena 2, Carlos Antonio Vélez reveló que Bava llegó por recomendación de Gabriel Wainer, una de las personas más cercanas a José Pékerman.

Según el periodista, la contratación de Bava se debió a una retaliación en contra de Santa Fe por la despedida de Patricio Camps del cuadro bogotano, en 2019, colaborador del argentino en la “Tricolor” en su momento.

“Es una historia de no te lo puedo creer. Uno de nuestros productores nos mostró una nota del diario ABC, de Paraguay, en donde hizo énfasis en la pregunta que realizaron dentro de la nota: ¿Es tan bueno el técnico para quitarle a otro club, existiendo un montón de opciones?“, comenzó a decir.

“Todo parece indicar que esto hace parte de una retaliación. Sí, una vulgar venganza, obviamente lo desmentirán. A mí, alguna vez, una dama vinculada al fútbol colombiano, me dijo: ‘Te voy a pedir un favor, Carlos Antonio del alma’; y yo le dije: ‘Dime, yo puedo ver si lo hago o no’; me dijo: ‘No me promociones a fulano de tal para la selección, porque si no, no lo llaman, si lo promocionas mucho, no lo llaman, esos de la selección son muy vengativos’, y parece ser que sí. Les voy a contar una historia”, agregó.

“El gerente del Cerro Porteño es el señor Gabriel Wainer, era el analista de rendimiento y ayudante en varias cosas de José Néstor Pekerman, Pascual Lezcano, Pablo Garabello, Patricio Camps y Néstor Lorenzo, que hacen parte de la misma camada, de la misma bolsa. Pues bien, el señor fue el que propuso a Jorge Bava para Cerro Porteño, doblándole el suelo de Santa Fe”, dijo.

Más detalles de los motivos de la contratación de Jorge Bava

En la continuidad de la explicación sobre los motivos por los cuales contrataron a Jorge Bava, Vélez recordó el momento cuando Eduardo Méndez llega a la presidencia de Santa Fe en 2019 y tiene un conflicto con el entrenador Patricio Camps, que llegó en la gestión anterior de Juan Andrés Carreño, y que el despido del técnico provocó la furia en el grupo de la “banda”, como denomina Vélez.

“¿Cuál es el problema con Santa Fe? El problema con ellos es que en el año 2019 tenía un técnico de esa banda, que era Patricio Camps, que duró solo tres partidos en Santa Fe o cuatro, empató uno y perdió tres, entonces Santa Fe llevó a Eduardo Méndez y él lo botó. Es importante recordar que Méndez no lo contrata, Méndez no lo lleva, él lo encuentra ahí y lo bota", comenzó a decir.

Complementó con que dicha despedida de Patricio Camps, desató la furia en el entorno de José Néstor Pekerman, por lo que la situación quedó pendiente para ellos.

“Entonces entran en cólera y demandan a Santa Fe, y Santa Fe pierde la demanda. El monto total fueron 783 millones de pesos, y también tuvieron que pagarle a Martín Andrés Posse Paz, asistente en ese momento, una plata. Incluso intervino Pascual Lezcano, es que todos son una banda, y ahí hubo un resentimiento con Santa Fe, y en Cúcuta y Fortaleza CEIF, que era de la misma banda. Pero parece que pasaron los tiempos y esa herida no se cerró”, detalló.

Complementó el tema de “la banda” concluyendo con que dicha versión que supo, contrasta con las versiones de futbolistas de la selección Colombia que no volvieron a llamar, según información que tiene él, por irse en contra de ellos.

“Es que Bava no es la panacea de la dirección técnica, porque como para que Cerro Porteño se lo quite a un equipo, cuando aún tiene contrato vigente, hay algo que no cuadra, hay una enemistad vieja, y es por eso que la misma prensa paraguaya se pregunta de su llegada que se dio de forma rara. Pues investigando parece que les tocaron la cola a los de la banda, cuando le sacaron a Camps de Independiente Santa Fe. Parece ser una historia de”no te lo puedo creer", pero créala, porque tienen ese estilo vengativo, o si no pregúntele a un montón de jugadores que no fueron convocados a la selección nacional en su momento y todavía pasa, precisamente porque tuvieron reacciones en contra de la susodicha banda", dijo.

Cuanto le pagarían a Bava y el concepto de Carlos Antonio sobre la salida de Bava

Vélez también aclaró que, Bava recibiría un sueldo de 90.000 dólares, situación que sedujo al entrenador uruguayo a aceptar la oferta de los “Azulgranas”.

“A Bava le pagarán 90.000 dólares en Paraguay, mientras que aquí le pagan 45.000 dólares, le doblaron el sueldo, a un técnico que tiene equipo y que tiene contrato firmado, ¿quién no va a ser seducido por el doble de lo que gana?, o sea que la seducción es un hecho cierto y había que tirar el anzuelo con algo que realmente pescara".

Además, criticó fuertemente a Cerro Porteño por su accionar, junto al de Bava, y reveló que después del partido entre Medellín y Santa Fe, el presidente y el técnico hablarán pero que ya el ambiente se enrareció por cómo se conoció todo lo de la contratación.

“Es increíble que usen a Cerro Porteño para eso, una institución insignia del fútbol paraguayo, junto a Olimpia. Hoy le harán una oferta a Bava, pero no creo que le doblen el sueldo, además sería una mala presentación gerencial, además que ya hay algo roto allí, tengo la sensación que se rompió algo, y que Méndez hablará con Bava después del partido y le hará una oferta, pero no alcanzará. Por eso existe fastidio porque esa no es la manera de proceder”

“No puede ser que esté comprometido con un club, y por el otro lado esté coqueteando con otro equipo, en donde aseguran que ya todo se firmó, en donde serví para que los insanos procederes cumplieran su objetivo. Eso para la hoja de vida de Jorge Bava no será bueno”, finalizó.