Benfica ya pagó la segunda cuota a Palmeiras por el traspaso de Richard Ríos, informan desde Portugal

Richard Ríos llegó al Benfica como una de las grandes contrataciones de las "Águilas" de Portugal - crédito Rita Franca / REUTERS

En los últimos días, el mercado de fichajes vivió una novela tensa entre Benfica y Palmeiras por la transferencia de Richard Ríos, volante de la selección Colombia.

Desde territorio portugués, se confirmó que el cuadro de Lisboa se atrasó en las cuotas del fichaje del volante colombiano.

Este fue el momento cuando se informó sobre el pago de la deuda pendiente entre Benfica y Palmeiras por la transferencia de Richard Rios - crédito abola.pt

El 23 de octubre de 2025, se conoció desde el periódico A Bola, de Portugal, que la segunda cuota del traspaso de Richard Ríos entre Benfica y Palmeiras ya se pagó por parte del cuadro luso por un valor que superó los 4 millones de euros.

“El Benfica, según confirmó A Bola, ya ha pagado, dentro del plazo establecido, el segundo pago del traspaso del centrocampista colombiano Richard Ríos por valor de 4,5 millones de euros. Debería haberlo hecho el 15 de septiembre, pero el dinero no llegó a Brasil debido a un error de procesamiento”, detallaron.

Agregaron también que los pagos se darían por parte del cuadro portugués, ya que estaban en los tiempos estipulados para pagar la cuota con fecha límite hasta el 22 de septiembre de 2025.

“El incidente generó dudas, lo que llevó al Benfica a emitir un comunicado en aquel momento, garantizado que el pago se realizaría el día 22 de septiembre, considerando que no había impago, ya que aún se encontraba dentro del plazo de diez días estipulado en el contrato firmado con el club paulista. El dinero se entregó puntualmente”, destacaron.

Cómo son los pagos del fichaje de Richard Ríos por Benfica al Palmeiras

También el mismo diario portugués explicó que el pago del fichaje estaba estipulado en tres cuotas, por los 27 millones de euros que costó la transferencia de Ríos, además de las fechas límites de los pagos.

“Según detalló A Bola, Palmeiras exigió al Benfica el pago de los 27 millones de euros del traspaso en tres plazos: el primero al momento de la emisión del CTI (Certificado de Transferencia Internacional, necesario para la inscripción del centrocampista), el segundo en septiembre de 2026 y el tercero en septiembre de 2027″, informaron.

El negocio entre Benfica y Palmeiras por Richard Ríos se pagaría en tres cuotas - crédito Rita Franca / REUTERS