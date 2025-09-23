Se filtró la que sería la nueva camiseta del Bayern Múnich de Luis Díaz: la opinión es dividida en redes sociales

Bayern Múnich tendría una camiseta especial para el año 2026 - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El reciente anticipo de la nueva camiseta alternativa del Bayern Múnich generó una reacción adversa entre los seguidores del club, quienes ya se quejaban de su descontento con la indumentaria actual.

La filtración, realizada por el portal especializado Footy Headlines, el 22 de septiembre de 2025, reveló un diseño que se aparta de la tradición del equipo alemán, e intensificó la polémica en torno a la imagen del conjunto bávaro.

El portal especializado realizó la filtración de la camiseta que usarían los "Gigantes de Baviera" para la temporada 2026-2027- crédito footyheadlines.com

La prenda, que se espera salga al mercado a finales de 2025 o inicios de 2026, presenta un estilo retro dominado por un patrón de rombos rojos y azules, una elección que, según el medio citado, se inspira tanto en el escudo del club como en la fachada del estadio donde juega el equipo.

A diferencia de la habitual segunda equipación blanca, esta versión alternativa se ofrecerá en dos variantes: una con cuello azul y otra con cuello blanco, ambas con un logotipo que incorpora las iniciales FCB.

El fabricante defendió la propuesta argumentando su vínculo con la identidad visual del club, pero la respuesta de la afición ha sido mayoritariamente negativa.

De acuerdo con el diario alemán TZ, especializado en la cobertura del Bayern Múnich, las críticas se han multiplicado en redes sociales y foros de hinchas.

Entre los comentarios recogidos por el medio se destacan expresiones como “Hacen de todo menos lanzar una camiseta decente”, “Esto es un fracaso”, “¿Soy el único al que no le gusta el logo?”, “¡Qué camisa más loca!”, “No dieron un golpe” y “Eso no está bien, estoy comiendo ahora mismo”.

También agregaron TZ, en recopilación de la información que publicó el portal Footy Headlines que habrá dos versiones de la camiseta, y que se podrá encontrar a finales del 2025 y comienzos del 2026.

“Una tendrá cuello azul y la otra, blanco. Ambos modelos presentan detalles retro, como el clásico logo del trébol de Adidas. La camiseta retro del Bayern Múnich 2026 estará disponible en tiendas a finales de 2025 o principios de 2026, respectivamente. Esto ofrece a los aficionados del club muniqués la oportunidad de poseer una auténtica pieza de coleccionista y lucir un pedazo de la historia del club”, destacaron.

La controversia en torno a la vestimenta no es nueva para el club.

En la presente temporada, los propios aficionados del Bayern Múnich han mostrado su rechazo a la camiseta actual mediante pancartas y mensajes visibles en las tribunas durante los partidos disputados en casa.

La filtración del nuevo diseño, lejos de apaciguar los ánimos, ha profundizado la sensación de desconexión entre la directiva y la hinchada.

Cuando vuelve a jugar Bayern Múnich

Los Gigantes de Baviera volverán a la acción en su estadio: el Allianz Arena - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Bayern Múnich volverá a jugar el 26 de septiembre de 2025 en el estadio Allianz Arena ante el Werder Bremen a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia).

Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga:

Bayern Múnich: 12 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +15) Borussia Dortmund: 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +6) RB Leipzig: 9 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Colonia: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2) St. Pauli: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Eintracht Frankfurt: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Friburgo: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Stuttgart: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Hoffenheim: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Union Berlin: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Bayer Leverkusen: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Wolfsburgo: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Mainz 05: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Werder Bremen: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Hamburgo: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Augsburgo: 3 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Borussia Mönchengladbach: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Heidenheim: 0 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -7)