Deportes

Se filtró la que sería la nueva camiseta del Bayern Múnich de Luis Díaz: la opinión es dividida en redes sociales

La filtración del diseño alternativo con rombos rojos y azules desata críticas entre los aficionados, que ya se quejaban por el uniforme actual del club alemán en la Bundesliga

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Bayern Múnich tendría una camiseta
Bayern Múnich tendría una camiseta especial para el año 2026 - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El reciente anticipo de la nueva camiseta alternativa del Bayern Múnich generó una reacción adversa entre los seguidores del club, quienes ya se quejaban de su descontento con la indumentaria actual.

La filtración, realizada por el portal especializado Footy Headlines, el 22 de septiembre de 2025, reveló un diseño que se aparta de la tradición del equipo alemán, e intensificó la polémica en torno a la imagen del conjunto bávaro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El portal especializado realizó la
El portal especializado realizó la filtración de la camiseta que usarían los "Gigantes de Baviera" para la temporada 2026-2027- crédito footyheadlines.com

La prenda, que se espera salga al mercado a finales de 2025 o inicios de 2026, presenta un estilo retro dominado por un patrón de rombos rojos y azules, una elección que, según el medio citado, se inspira tanto en el escudo del club como en la fachada del estadio donde juega el equipo.

A diferencia de la habitual segunda equipación blanca, esta versión alternativa se ofrecerá en dos variantes: una con cuello azul y otra con cuello blanco, ambas con un logotipo que incorpora las iniciales FCB.

El fabricante defendió la propuesta argumentando su vínculo con la identidad visual del club, pero la respuesta de la afición ha sido mayoritariamente negativa.

De acuerdo con el diario alemán TZ, especializado en la cobertura del Bayern Múnich, las críticas se han multiplicado en redes sociales y foros de hinchas.

Entre los comentarios recogidos por el medio se destacan expresiones como “Hacen de todo menos lanzar una camiseta decente”, “Esto es un fracaso”, “¿Soy el único al que no le gusta el logo?”, “¡Qué camisa más loca!”, “No dieron un golpe” y “Eso no está bien, estoy comiendo ahora mismo”.

También agregaron TZ, en recopilación de la información que publicó el portal Footy Headlines que habrá dos versiones de la camiseta, y que se podrá encontrar a finales del 2025 y comienzos del 2026.

“Una tendrá cuello azul y la otra, blanco. Ambos modelos presentan detalles retro, como el clásico logo del trébol de Adidas. La camiseta retro del Bayern Múnich 2026 estará disponible en tiendas a finales de 2025 o principios de 2026, respectivamente. Esto ofrece a los aficionados del club muniqués la oportunidad de poseer una auténtica pieza de coleccionista y lucir un pedazo de la historia del club”, destacaron.

La controversia en torno a la vestimenta no es nueva para el club.

En la presente temporada, los propios aficionados del Bayern Múnich han mostrado su rechazo a la camiseta actual mediante pancartas y mensajes visibles en las tribunas durante los partidos disputados en casa.

La filtración del nuevo diseño, lejos de apaciguar los ánimos, ha profundizado la sensación de desconexión entre la directiva y la hinchada.

Se conoció que la camiseta

Cuando vuelve a jugar Bayern Múnich

Los Gigantes de Baviera volverán
Los Gigantes de Baviera volverán a la acción en su estadio: el Allianz Arena - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Bayern Múnich volverá a jugar el 26 de septiembre de 2025 en el estadio Allianz Arena ante el Werder Bremen a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia).

Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga:

  1. Bayern Múnich: 12 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +15)
  2. Borussia Dortmund: 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  3. RB Leipzig: 9 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  4. Colonia: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  5. St. Pauli: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  6. Eintracht Frankfurt: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  7. Friburgo: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  8. Stuttgart: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  9. Hoffenheim: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  10. Union Berlin: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  11. Bayer Leverkusen: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  12. Wolfsburgo: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  13. Mainz 05: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  14. Werder Bremen: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  15. Hamburgo: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  16. Augsburgo: 3 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  17. Borussia Mönchengladbach: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  18. Heidenheim: 0 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -7)

Temas Relacionados

Bayern MúnichLuis DíazBundesligaColombia-DeportesCamiseta Bayern Múnich

Más Noticias

Independiente Santa Fe desmiente acuerdo de Jorge Bava con Cerro Porteño: “La prioridad la tiene Santa Fe”

Eduardo Méndez confirmó la oferta de Cerro Porteño por el entrenador campeón de la Liga BetPlay I-2025, pero aseguró que la prioridad es el cuadro Cardenal

Independiente Santa Fe desmiente acuerdo

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo

El delantero del Junior FC se mostró siempre tranquilo sobre la denuncia, guardando silencio en declaraciones y dejando todo en manos de su abogado

Fiscalía tomó importante decisión tras

Critican a Luis Díaz después de que Dembélé se llevara el Balón de Oro: “No lo ganará”

Luego de la ceremonia de entrega del Balón de Oro al francés Ousmane Dembelé, una parte de la prensa deportiva de Colombia cree que Luis Díaz no ganará ese premio

Critican a Luis Díaz después

Critican a France Football por la ganadora del Balón de Oro que superó a Linda Caicedo: “Es un robo”

La figura de la selección Colombia en la temporada marcó 12 goles y dio nueve asistencias en la temporada 2024-2025 con el Real Madrid Femenino

Critican a France Football por

Jorge Bava, técnico de Santa Fe, habría llegado a un acuerdo con Cerro Porteño del Paraguay, según el periodista Francisco Vélez

En uno de los espacios más destacados del fútbol colombiano, Pacho Vélez habló acerca de la llegada del entrenador uruguayo al balompié paraguayo

Jorge Bava, técnico de Santa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clown, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Confirman la muerte del papá

Confirman la muerte del papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Foto viral reaviva rumores de una nueva relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano: el ‘streamer’ se pronunció

Este es el video del lugar donde encontraron los cuerpos de B King y Regio Clownn: el crimen que sacude el mundo del entretenimiento

Revelan mensajes entre Regio Clownn y su pareja sobre verse con “El comandante” antes de ser asesinado junto a B King: “No confío en nadie”

Sofía Avendaño lamentó la muerte de B-King y envió desgarrador mensaje a la familia del artista: “Yo creo en la justicia divina”

Deportes

Independiente Santa Fe desmiente acuerdo

Independiente Santa Fe desmiente acuerdo de Jorge Bava con Cerro Porteño: “La prioridad la tiene Santa Fe”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo

Critican a Luis Díaz después de que Dembélé se llevara el Balón de Oro: “No lo ganará”

Critican a France Football por la ganadora del Balón de Oro que superó a Linda Caicedo: “Es un robo”

Jorge Bava, técnico de Santa Fe, habría llegado a un acuerdo con Cerro Porteño del Paraguay, según el periodista Francisco Vélez