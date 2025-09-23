Deportes

Independiente Santa Fe desmiente acuerdo de Jorge Bava con Cerro Porteño: “La prioridad la tiene Santa Fe”

Eduardo Méndez confirmó la oferta de Cerro Porteño por el entrenador campeón de la Liga BetPlay I-2025, pero aseguró que la prioridad es el cuadro Cardenal

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El uruguayo debutará vs. Deportivo
El uruguayo debutará vs. Deportivo Pasto en El Campín - crédito Santa Fe

Independiente Santa Fe, en cabeza de su presidente Eduardo Méndez, ofreció una rueda de prensa en donde hizo oficial la oferta de Cerro Porteño para contratar a Jorge Bava como entrenador del cuadro paraguayo. Sin embargo, la prioridad para el DT uruguayo es continuar en el equipo bogotano

El dirigente reveló que el entrenador, campeón del primer semestre de la Liga BetPlay 2025, tenía una cláusula de salida de 200.000 dólares que, de ser pagada por el ciclón azulgrana, daría vía libre a las negociaciones. No obstante, Bava viajó con el plantel a Medellín para dirigir el partido de cuartos de final de la Copa Colombia ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

“No hay ningún acuerdo para la salida de Jorge Bava”, declaró Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, durante una rueda de prensa ofrecida por el club. “Hoy, minutos antes de que llegaran, el profesor llegó con su uniforme y maleta para viajar a la ciudad de Medellín. Eso como ustedes bien saben significa que ¡no hay ningún acuerdo por parte de él, ningún acuerdo firmado!”

Eduardo Méndez en rueda de
Eduardo Méndez en rueda de prensa tras los rumores de la salida de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe

Méndez aclaró que, aunque surgieron rumores sobre la supuesta partida del entrenador uruguayo a Cerro Porteño, la situación contractual es clara: “A raíz de alguna noticia en donde dan por hecho que el profesor Bava se va a trabajar a Cerro Porteño, nosotros hicimos un comunicado muy sencillo en donde simplemente acotábamos que el técnico tiene contrato hasta diciembre”.

El dirigente sostuvo que tanto el club como el técnico han sostenido conversaciones pensando en el futuro de la institución. “Con el profesor Bava hemos venido hablando del próximo año, pensando en la Libertadores y tratando de buscar equipo para representar bien al país. Claro, sí es cierto que le llegó una oferta del Cerro Porteño, pero él ha manifestado que su prioridad es Santa Fe y que va a hablar conmigo”.

Ante la pregunta sobre el supuesto acuerdo con el club paraguayo, Méndez fue enfático: “Nos reunimos hoy desde tempranas horas acá en estas oficinas y acordamos de que nos vamos a sentar, vamos a analizar la oferta que le hicieron y miraremos cuál será el futuro de eso. Por lo tanto, no es verdad lo que dicen desde Paraguay que ya es un hecho”.

Jorge Bava destacó la victoria
Jorge Bava destacó la victoria de Santa Fe sobre Llaneros, más allá del nivel de juego en el partido - crédito Colprensa

El presidente subrayó que cualquier cambio deberá ceñirse a las cláusulas vigentes: “Todo tiene su tiempo, de pronto el tiempo para usted era antes, para usted, para mí no. Hay unas cláusulas que cumplir y si yo estoy hablando con él del próximo año y siempre está vigente ampliar el contrato”.

Respecto a los procedimientos para una transferencia, explicó: “No se han comunicado conmigo, sé que con el técnico hablaron el día de ayer. Por ningún lado es obligación del equipo contactarnos y lo que sí no pueden evitar es pagar la cláusula de recesión, una cláusula que favorece al club o favorece al técnico que garantiza su contrato laboral. La prioridad la tiene Santa Fe”.

El panorama sobre la dirección técnica es, según Méndez, completamente despejado: “No tengo que pensar en técnico, hoy tengo una cantidad de hojas de vida en mi celular, no tengo ni que pensarlo, ahí están llegando, pero sin razón. Hoy no estamos buscando técnico, estamos sentados con el técnico en ampliar el contrato”.

Millonarios está en el puesto
Millonarios está en el puesto 18 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay- crédito Colprensa - Cristian Bayona

Sobre el posible impacto de la oferta paraguaya, el dirigente indicó: “Que llegue una oferta nos acelera los pasos y pueda que nos toque adelantar lo que pensábamos que sería en seis meses. Nos quedan tres meses y tenemos la oportunidad de negociarlo. La noche anterior el grupo estuvo en una cena donde no se habló de nada de eso”.

Finalmente, Méndez se mostró optimista sobre la continuidad de Bava: “99% se puede quedar”. El partido de Copa Colombia de Santa Fe está programado para el miércoles 24 de septimebre a las 6:00 p. m.

