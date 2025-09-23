Gallardo prepara un River dependiente de Juanfer Quintero para la vuelta contra Palmeiras

El equipo brasileño ganó 1-2 en el duelo de ida, que se disputó en Buenos Aires - crédito AP

El 17 de septiembre se jugó en el estadio Monumental de Nuñez el partido de ida en la fase de cuartos de final de la Copa Libertadores entre River Plate y Palmeiras.

En esa ocasión, el club brasileño dominó gran parte del juego y marcó dos tantos en los primeros 45 minutos, haciendo que Marcelo Gallardo, entrenador del club Millonario, tuviera que cambiar a varios de los titulares.

Entre las modificaciones estuvo el ingreso del mediocampista Juan Fernando Quintero, que, aunque sigue siendo uno de los jugadores favoritos de Gallardo, habitualmente no es titular en River Plate.

De cierta forma, los cambios fueron positivos para el local, que descontó en la parte final del compromiso y dejó abierta la serie que se definirá en el estadio Allianz Parque el 24 de septiembre sobre las 7:30 p. m.

Seguir con vida en Libertadores es crucial para el proyecto de Gallardo en River - crédito Reuters

En la previa del partido contra Palmeiras, en Argentina se ha hablado sobre las variantes que tendrá River Plate para remontar la serie, lo que ha incluido la posibilidad de que Gallardo se enfoque en tener un equipo con más juego de posesión.

Es por ello que diferentes medios en Buenos Aires han afirmado que “El Muñeco” cambiará el esquema y jugará nuevamente con un enganche, siendo Juan Fernando Quintero el escogido por el estratega.

De acuerdo con el periodista Maximiliano Grillo, la idea de Gallardo será que las ideas de River Plate pasen por los pies del colombiano, que será titular en Brasil.

Así formaría River Plate contra Palmeiras

Quintero será titular contra Palmeiras en Brasil - crédito Pasión Monumental

En el arco del Millonario estará Franco Armaní, que fue la figura de la ida, puesto que el guardameta impidió que Palmeiras aumentara la ventaja durante el primer tiempo.

En la defensa se ubicarán Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, aunque existe la posibilidad de que Paulo Díaz ocupe el lugar de River en el once inicial.

Quintero no sería el único colombiano en la titular de River, puesto que en el medio campo estará acompañado por Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández y el ex São Paulo Giuliano Galoppo.

Como único delantero, Gallardo ubicará a Marcelo Salas, mientras que Miguel Ángel Borja esperará por una oportunidad en el banco de suplentes. Cabe recordar que River Plate necesita un gol para igualar la serie y forzar los cobros desde el punto penal.

Gallardo y su paternidad con Juan Fernando Quintero

Quintero ha declarado en más de una ocasión que Gallardo es un "padre" para él - crédito Pasión Monumental

De acuerdo con la familia del mediocampista colombiano, su padre, Jaime Quintero, desapareció en marzo de 1995 luego de que se ordenará su traslado desde Carepa hacia Medellín cuando era parte del Ejército Nacional. Su hijo Juan Fernando tenía dos años de edad en ese momento.

Aunque ha afirmado tener relaciones positivas con varios entrenadores, Quintero ha declarado en más de una ocasión que Marcelo Gallardo no es un técnico más, sino que el argentino representa la figura paterna que no tuvo cuando era joven.

De hecho, en diálogo con ESPN, Quintero reveló que su cercanía con Marcelo Gallardo ha hecho que su hija llame abuelo al argentino de 49 años, que ya fue campeón de la Copa Libertadores con River Plate, siendo el “10″ colombiano una de las figuras de ese equipo.

“Es mi amigo, es mi amigo, eso no cabe dudas, yo le digo que es mi padre porque mi hija le dice abuelo… Aparte de eso, cuando fue a Colombia se despertaba todas las mañanas con mi hija, iba a ver los animales con ella y mi hija es de las personas que pregunta todos los días por su abuelo”, fue como describió Quintero su relación con Marcelo Gallardo.