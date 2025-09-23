Estos son los rivales de Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina: día, hora y dónde ver los partidos

Deportivo Cali superó en la final a Independiente Santa Fe y levantó su tercer título de la Liga Femenina - crédito Colprensa

El calendario, sedes y sistema de competencia de la Conmebol Libertadores Femenina 2025 quedaron oficialmente definidos, según informó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El certamen, en su decimoséptima edición, tendrá lugar en la provincia de Buenos Aires – Argentina, entre el 2 y el 18 de octubre de 2025, y reunirá a 16 clubes representando a las diez Asociaciones Miembros de la Conmebol.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol precisó que los partidos se desarrollarán en dos estadios: el Nuevo Francisco Urbano, en Morón, y el Florencio Sola, situado en la localidad de Banfield.

Ambas sedes se encuentran en la provincia bonaerense y concentrarán la actividad de la máxima competición de clubes femeninos del continente.

El 4 de septiembre se llevó a cabo el sorteo correspondiente a la Fase de Grupos del torneo, definiéndose de este modo la distribución de los 16 equipos sudamericanos, todos ellos integrantes de las Asociaciones Miembro de la Conmebol.

Conforme a los resultados de este sorteo, los equipos fueron organizados en cuatro grupos de cuatro clubes cada uno.

Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025 - crédito Conmebol

Deportivo Cali al ser el campeón de la Liga Femenina BetPlay 2025 quedó en el Grupo D junto a Libertad (Paraguay), Club Nacional Football (Uruguay) y Universidad de Chile. Entretanto, Independiente Santa Fe, como subcampeonas de Colombia, se medirán a Corinthians (Brasil), vigentes campeonas, Independiente del Valle (Ecuador) y Always Ready (Bolivia).

El sistema de disputa establece que en la Fase Preliminar, los clubes se enfrentarán en una sola rueda de partidos dentro de sus respectivos grupos. Clasificarán para los Cuartos de Final los dos primeros clasificados de cada grupo, avanzando así a la instancia que definirá los semifinalistas del campeonato.

En la Fase Final, el camino continuará con los Cuartos de Final, posteriormente las Semifinales, el partido por el Tercer Puesto y la Final, todos a partido único.

Partidos de Deportivo Cali en la Libertadores Femenina 2025

Luisa Agudelo con apenas 18 años es bicampeona del fútbol femenino en Colombia - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali vs. Libertad (Paraguay)

Fecha : viernes 3 de octubre

Hora : 2:00 p. m.

TV: Pluto TV

Deportivo Cali vs. Club Nacional Football (Uruguay)

Fecha : lunes 6 de octubre

Hora : 2:00 p. m.

TV: Pluto TV

Club Universidad de Chile vs. Deportivo Cali

Fecha : jueves 9 de octubre

Hora : 2:00 p. m.

TV: Pluto TV

Partidos de Independiente Santa Fe en la Libertadores Femenina 2025

Independiente Santa Fe llegó a la final de vuelta con la ventaja 1-0, conseguida en el estadio El Campín - crédito Santa Fe

Always Ready (Bolivia) vs. Independiente Santa Fe

Fecha : jueves 2 de octubre

Hora : 6:00 p. m.

TV: Pluto TV

Independiente del Valle (Ecuador) vs. Independiente Santa Fe

Fecha : domingo 5 de octubre

Hora : 6:00 p. m.

TV: Pluto TV

Independiente Santa Fe vs. Corinthians (Brasil)

Fecha : miércoles 8 de octubre

Hora : 6:00 p. m.

TV: Pluto TV

La Libertadores Femenina tendrá VAR en todos los partidos

La próxima edición de la Conmebol Libertadores Femenina marcará un precedente al introducir el Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) en todos los partidos del campeonato, una decisión que fue confirmada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Alejandro Domínguez, presidente del organismo, informó que la totalidad de los encuentros programados entre el 2 y el 18 de octubre de 2025 en Argentina contarán con esta tecnología, lo que constituye una novedad inédita en la historia del torneo. Hasta ahora, el VAR solo estaba presente a partir de la Fase Final, pero desde esta edición su implementación comenzará desde el primer partido.

Según comunicó oficialmente la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol, la inclusión del VAR persigue el objetivo de fortalecer la justicia deportiva, la transparencia y la aplicación de reglas claras en el fútbol femenino sudamericano. Este avance supone un esfuerzo financiero y logístico significativo por parte de la organización, que busca consolidar estos valores en cada fase de la competición.

El torneo también destaca por la designación récord de 38 árbitras y asistentes para dirigir los partidos, una cifra que representa un hito para el arbitraje femenino en la región sudamericana. Entre las elegidas se encuentran las colombianas Maria Victoria Daza y Danna Victorino, quienes formarán parte del cuerpo arbitral internacional que impartirá justicia durante el certamen, según detalló la Comisión de Árbitros de la Conmebol.