Deportes

Equipo de Efraín Juárez en México no quiso fichar a Radamel Falcao tras salir de Millonarios

El segundo máximo goleador colombiano de la historia se quedó sin equipo para el segundo semestre del 2025 y podría estar cerca su retiro de la actividad profesional a los 39 años

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Falcao termina contrato con Millonarios
Falcao termina contrato con Millonarios el 30 de junio de 2025, con opción de extenderlo a diciembre - crédito Colprensa

En la recta final del mercado, los Pumas de la Unam decidieron no sumar a otra figura internacional a su plantel, descartando la llegada de Radamel Falcao y priorizando negociaciones más avanzadas por el camerunés Vincent Aboubakar.

Tal como reportó el medio mexicano Excélsior, directivos del club consideraron que el delantero sudamericano de 39 años no encajaba en los planes del equipo, a pesar de que fue ofrecido junto a otras opciones experimentadas.

Durante este periodo caracterizado por negociaciones de último momento en “La Cantera”, la dirigencia de Pumas recibió propuestas que incluían a dos atacantes colombianos justo cuando se aceleraban pláticas en busca de un referente solicitado por Efraín Juárez.

Las conversaciones con el argentino Ezequiel ‘Chino’ Ávila parecían encaminadas a buen puerto. Ambas instituciones habían acordado un contrato de USD 2.000.000, pero una solicitud adicional del delantero para obtener un bono de USD 1.000.000 generó malestar en el club mexicano y llevó al cese de las negociaciones.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - September 20, 2025 Pumas UNAM coach Efrain Juarez reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Ante la ruptura con Ávila, Pumas regresó su enfoque a Vincent Aboubakar, delantero camerunés actualmente agente libre.

El club procedió a realizar una oferta considerando solo el aspecto salarial del jugador. En este contexto, llegaron las propuestas por los colombianos Rafael Santos Borré y Radamel Falcao.

Radamel Falcao fue ofrecido inicialmente al América a comienzos de 2025 sin éxito, debido principalmente a su edad.

En su último paso por el fútbol colombiano con el Millonarios, Falcao sumó 28 partidos en dos torneos y logró 11 goles.

Cuando Pumas evaluó también esta alternativa, pesaron los mismos criterios. Una fuente cercana al proceso confirmó a Excélsior: “Con Falcao creíamos que era una buena opción, pero al final nos respondieron que ya tenían a un africano casi firmado, la verdad es que lo ofrecimos con premura en los tiempos”.

El perfil de Rafael Santos Borré, atacante de 29 años del Internacional de Porto Alegre, atrajo a la directiva universitaria, aunque su costo de transferencia resultó inviable.

Según declaraciones recogidas por Excélsior, una de las personas involucradas en las negociaciones relató los motivos por los que no se dio el negocio.

Rafael Santos Borré es uno
Rafael Santos Borré es uno de los jugadores de confianza de Néstor Lorenzo, que regresó a la selección Colombia tras superar una lesión - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Con Santos Borré fue por el dinero. Lo que dijo el director deportivo de Pumas fue ‘está muy lejos de nuestros números’. Le dijimos, danos una idea de cuánto podrías pagar por la transferencia e intentamos convencer a la otra parte. ‘No, hay muchísima diferencia’, nos recalcó”. La distancia económica —USD 9.000.000 de diferencia respecto a la valuación— impidió avanzar en esa operación.

La directiva azul y oro, que actualmente ya cuenta con jugadores de renombre como Aaron Ramsey, Keylor Navas y Álvaro Angulo, optó finalmente por cerrar la puerta a la llegada de una estrella adicional como Falcao.

El “calvario” que vivió Falcao en Bogotá cuando jugó con Millonarios

La complejidad de adaptarse a la vida cotidiana en Bogotá marcó el reciente paso de Radamel Falcao García por Millonarios, según reveló el futbolista en una entrevista para el pódcast El Camino de Mario, conducido por su amigo y excompañero, el español Mario Suárez. El delantero colombiano describió esta etapa como un tiempo de profunda ansiedad y restricciones personales que afectaron tanto a su vida deportiva como familiar, lejos de la imagen de plenitud y felicidad que muchos imaginaron con su regreso al fútbol nacional.

En la conversación, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia (36 goles) detalló que la presión y el nivel de exposición pública que enfrentó desde el primer día en la capital superaron cualquier expectativa o experiencia previa: “Yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios de ansiedad”, señaló Falcao a El Camino de Mario.

El atacante, quien jugó 29 partidos y anotó 11 goles en su paso por Millonarios, admitió que la fama resultó asfixiante y que esto se tradujo en noches de insomnio y malestar emocional: “No puedes respirar, sientes que no respiras y terminaba pasando la noche entera sin dormir. Me sentía abrumado y me mataba, que no sabía qué me sucedía y entraba en más ansiedad”, describió.

