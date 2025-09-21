Deportes

“Yo soy el ángel de Dayro”, las revelaciones del ‘Arriero’ Herrera sobre el goleador de Once Caldas y el camerino

El máximo goleador colombiano de la historia lidera la tabla de artilleros de la Copa Sudamericana y fue convocado a la selección por su rendimiento en el último año

Por Camilo Zabaleta

Hernán Darío Herrera clasificó a Once Caldas a semifinales de Liga en el primer semestre y cumple una destacada campaña en el torneo continental - crédito @ hernan_arriero_herrera/Instagram

La figura de Dayro Moreno ha cobrado valor en el Once Caldas con el récord como máximo goleador colombiano de todos los tiempos y su actuación individual, especialmente en la Copa Sudamericana, en donde recientemente superó a Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final con un doblete de su autoría.

Con diez goles en esta campaña internacional y pocos días después de su reciente convocatoria a la Selección Colombia, el delantero se ha transformado en el centro de conversación tanto por su desempeño como por su vida fuera del terreno de juego.

“Para mí, yo soy el ángel de Dairo”, declaró Hernán Darío Herrera, entrenador de Once Caldas, durante una entrevista con Jaime Dinas de Telepacífico. Herrera subrayó el estrecho vínculo con Dayro Moreno y su importancia en el rendimiento del delantero, quien atraviesa un momento destacado en su carrera.

Dayro Moreno marcó los dos goles del triunfo 0-2 de Once Caldas sobre Independiente del Valle por la Copa Sudamericana - crédito Once Caldas

“Nadie le puede quitar la libertad al jugador. El jugador es libre también. Nosotros, a Dairo, yo lo tengo dos horas diarias. Después, él sale. Yo no le puedo controlar la vida a nadie”, afirmó el técnico. Herrera defendió el derecho de Moreno a su espacio personal fuera del club, argumentando que lo esencial es su disposición y rendimiento.

De acuerdo con el entrenador, Dayro Moreno siempre cumple en los entrenamientos y demuestra con resultados su profesionalismo: “Dairo es una persona que no me ha faltado los entrenamientos, siempre entrena, es el que primero llega. Entonces, ¿qué le puedo pedir yo a Dairo? Y ya, y llega el partido y me hace los goles. Pff... Ojalá todos fueran así”.

Al referirse a la cultura del fútbol en Colombia, Herrera expresó: “Dígame un jugador en Colombia que no chupe. Dígame”. El entrenador matizó así el debate sobre la gestión de la vida privada de los futbolistas, destacando que el trato se basa más en el consejo y la confianza que en imponer restricciones.

La actualidad de Dayro Moreno aporta contexto a estas declaraciones: el delantero acaba de ser convocado de nuevo a la selección Colombia, alcanzó el récord de máximo goleador en la liga y recientemente marcó un doblete ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana, consolidándose como figura central del torneo y de su equipo.

Dayro Moreno aumentó su ventaja en la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana - crédito Copa Sudamericana

“Yo le dije a él: ‘Venga, yo le ayudo. ¿A cuánto estamos de Falcao? ¿A cuánto estamos de Galván? ¿A cuánto estamos de Víctor Aristizábal?’ Y empujamos”, relató el entrenador.

El ambiente en el vestuario de Once Caldas, según Herrera, se apoya en la amistad y el afecto, factores que considera claves para que el delantero mantenga su nivel: “Lo que se ha hecho con Dairo es una amistad grande y hay que apoyarlo. Yo creo que uno es padre de familia y sabe lo que es eso. Y Dairo es cariño, no más”.

El premio económico para los jugadores del Once Caldas tras llegar a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Once Caldas es el equipo de mejores números en la Copa Sudamericana y muy cerca de lograr la hazaña del título de la Copa Libertadores 2004 - crédito Colprensa

Los premios económicos que ha recibido Once Caldas por su destacada campaña en la Copa Sudamericana han generado un notorio incentivo dentro del plantel, representando el mejor desempeño internacional del club desde el título de la Copa Libertadores en 2001.

La instancia de cuartos de final en la que se encuentra actualmente el equipo ha significado que la Conmebol ya le haya asegurado a la institución un premio de 3.385.000 dólares (alrededor de 13.040 millones de pesos colombianos).

El reparto de estos fondos también fortalece la motivación de los jugadores, ya que la mitad del premio obtenido por el club será destinado directamente al plantel, equivalentes a 1.692.500 dólares (6.520 millones de pesos colombianos).

