James Rodríguez es liquidado por Carlos Antonio Vélez: “El amigo ya también escoge las canchas para jugar”

La ausencia de James Rodríguez en el partido entre León de México y Xolos de Tijuana, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ha generado una nueva polémica en torno al mediocampista colombiano, que en el segundo semestre es blanco de muchas críticas.

La presunta decisión del jugador de no participar en el encuentro, supuestamente por la cancha sintética del Estadio Caliente, provocó reacciones encontradas tanto en México como en Colombia y ha sido objeto de una crítica directa por parte del periodista deportivo Carlos Antonio Vélez.

La controversia surgió cuando se conoció que James Rodríguez no viajó con el plantel de León a Tijuana. Diversas voces en el entorno del club señalaron que la razón de su ausencia estaría relacionada con el hecho de que el Estadio Caliente es el único recinto de la Liga MX con superficie completamente sintética, lo que habría motivado al futbolista a pedir no ser convocado para ese compromiso.

Aunque ni el club ni el propio jugador han confirmado oficialmente este motivo, el rumor ha cobrado fuerza y ha alimentado el debate sobre el profesionalismo y el compromiso del colombiano con su equipo, con el que no ha tenido el efecto esperado para obtener títulos.

La reacción más contundente llegó desde Colombia. Carlos Antonio Vélez, periodista conocido por su postura crítica hacia el cafetero, cuestionó abiertamente la actitud del mediocampista, a quien ha señalado en repetidas ocasiones, por lo que considera falta de intensidad y sacrificio en el terreno de juego.

“Lo que faltaba… el amigo ya también escoge las canchas para jugar. La tapa”, expresó Vélez, en su cuenta de X, que se sumó a cientos de personas en redes sociales que rechazaron la supuesta decisión del club y el mediocampista de no aparecer en Tijuana por el campo de juego.

Rendimiento de James Rodríguez en León

Mientras la controversia se intensifica, el presente deportivo de James Rodríguez en León también ha sido objeto de análisis. Tras un inicio prometedor en el Clausura 2025, el rendimiento del colombiano ha disminuido durante el Torneo Apertura, en el que apenas lleva un gol y una asistencia.

Actualmente, James es el tercer mediocampista del club con menos minutos disputados en la Liga MX, acumulando solo 352 minutos en ocho jornadas, por encima únicamente de Ángel Estrada y Daniel Arcila. Además, su aporte ofensivo se vio reducido, con una asistencia y un gol en lo que va del torneo.

Pese a su reciente reconocimiento como máximo asistidor y jugador más efectivo en pases clave durante las eliminatorias al mundial 2026, la situación en el club mexicano ha sido motivo de críticas, especialmente por el alto costo de su fichaje y el bajo impacto en el grupo.

El colombiano se ha perdido ya varios partidos en el torneo, incluyendo los encuentros ante Rayados y Necaxa en las fechas 4 y 5, y ahora el duelo ante Tijuana, en el que no fue convocado por la presunta decisión de evitar la cancha sintética. De los partidos disputados, solo ha completado dos como titular, ha ingresado como suplente en tres y en uno fue sustituido.

En cuanto a su futuro contractual, James Rodríguez firmó con León por un año, con vigencia hasta diciembre de 2025. Hasta el momento, no se ha abordado públicamente la posibilidad de una renovación, aunque se estima que el jugador permanecerá al menos seis meses más en México, con la mira puesta en la Copa del Mundo para mantener el rendimiento y la continuidad con los “Panzas Verdes”.