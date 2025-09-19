José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, le lanzó dura indirecta al presidente del Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”

El entrenador portugués fue presentado el 18 de septiembre de 2025 como nuevo técnico del Benfica - crédito Pedro Nunes / REUTERS

El reciente regreso de José Mourinho al banquillo del Benfica generó reacciones, especialmente tras sus declaraciones en la conferencia de prensa de presentación, el 18 de septiembre de 2025, en donde el técnico portugués calificó su paso por el Fenerbahçe como un error en su carrera.

Estas palabras no tardaron en llegar a Turquía y provocaron una respuesta inmediata por parte de Ali Koç, presidente del club turco.

Qué fue lo que dijo José Mourinho

Durante su intervención ante los medios, Mourinho reflexionó sobre su trayectoria profesional y admitió que la decisión de unirse al Fenerbahçe no estuvo a la altura de sus expectativas personales y profesionales.

El entrenador expresó sobre no sentirse arrepentido de dirigir al equipo en donde se encuentra Jhon Jáder Durán:

“Mi carrera hasta ahora ha sido muy enriquecedora; he entrenado a los clubes más importantes del mundo, en diferentes países. Tomé la decisión equivocada; a veces me falta la palabra portuguesa... no me arrepiento, porque los arrepentimientos no nos ayudan en nada en la vida, pero la conciencia de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal existe", dijo.

Pero seguido a su intervención, dijo sentirse decepcionado por ir a dirigir al fútbol turco, afirmando que nunca estuvo a la altura de él como entrenador.

“Cometí un error al ir al Fenerbahçe, no era mi nivel cultural, no era mi nivel futbolístico, no era mi nivel. Obviamente, lo di todo hasta el último día. Obviamente, tuve que lamentarme, como lo está haciendo Bruno [Lage] ahora, porque a nadie le gusta irse, pero entrenar al Benfica es volver a mi nivel, y mi nivel es entrenar a los clubes más importantes del mundo” subrayando que, aunque entregó todo hasta el último día, consideraba que entrenar al Benfica representaba un retorno a su verdadero nivel, el de los grandes clubes europeos.

Además, el técnico portugués lamentó la falta de refuerzos para la eliminatoria de clasificación a la Champions League frente al propio Benfica, lo que añadió un matiz crítico a su balance de la experiencia en Turquía.

Esta fue la respuesta de Ali Koç a la indirecta de “Mou”

Después de las declaraciones de “Mou”, Ali Koç, presidente del Fenerbahçe, se refirió a las declaraciones del entrenador luso sobre su afirmación, de haber llegado ahora a “un club de su nivel”, señalando con ironía sobre la polémica que se formó al fichaje del delantero turco Kerem Aktürkoğlu, después de la llave de la Champions League entre portugueses y turcos (oficializado el 29 de agosto de 2025).

“La marcha de Mourinho fue una decisión difícil para mí. Era como un miembro de la familia. Dijo que venir aquí fue un error. Creo que terminó siendo un error para ambas partes. Dijo que llegó a un club de su calibre. Genial. Siempre lo recordaré con cariño. Un entrenador de su calibre se menosprecia a sí mismo al hacer semejante declaración. Culpa de la eliminación a un solo jugador [Akturkoglu]. Por pura casualidad, el gol de Akturkoglu fue decisivo”, dijo.

Cuando vuelve a jugar el Benfica de Portugal

El Benfica de Richard Ríos volverá a la acción por la liga portuguesa - crédito Pedro Nunes / REUTERS

El equipo de Richard Ríos volverá a la acción de la Liga de Portugal el 20 de septiembre de 2025 cuando visite AVS FC por la fecha 6 de la Primeira Liga de Portugal, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia).

A continuación este es el calendario de partidos que tendrán las “Águilas” para cerrar el mes:

20 de septiembre de 2025 - Primeira Liga: AFS vs. Benfica

23 de septiembre de 2025 - Primeira Liga: Benfica vs. Rio Ave

26 de septiembre de 2025 - Primeira Liga: Benfica vs. Gil Vicente

30 de septiembre de 2025 - Champions League: Chelsea vs. Benfica