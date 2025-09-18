Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Independiente del Valle y Once Caldas disputan un juego de altos vuelos en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle, de Quito. El Blanco Blanco plantó cara ante el conjunto ecuatoriano, al punto que una disputa de balón derivó en una escena de terror.

A la altura del minuto 34 de compromiso, y cuando el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera se puso en ventaja, se produjo una disputa de balón entre el defensa central Jáider Riquett y su rival, el argentino Mateo Carabajal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras ambos saltaron por el aire intentando impactar de cabeza, Carabajal le propinó un codazo a Riquett que lo dejó tendido en el piso y le reventó el rostro. Las cámaras de la transmisión dejaron en evidencia que el central albo sangraba, obligando a que los paramédicos ingresaran de inmediato para prestarle los primeros auxilios.

Jáider Riquett, defensa central de Once Caldas recibió un fuerte codazo en el partido ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana - crédito ESPN

La escena no pasó desapercibida para el juez central del compromiso, Piero Maza, que no dudó en mostrarle la tarjeta roja de inmediato a Carabajal. Riquett fue retirado en camilla para recibir la asistencia médica, reincorporándose al juego tras varios minutos.

Dayro Moreno marca diferencias en Quito

El equipo ecuatoriano asumió la iniciativa en los primeros minutos, con un dominio territorial claro, apostando por jugar el balón pegado al piso y ejerciendo una presión al Once Caldas que parecía rendir sus frutos. En su lugar, Once Caldas apostó por un juego directo, de transiciones rápidas, confiando en la velocidad de Michael Barrios como principal argumento ofensivo, para que se asociara con el goleador Dayro Moreno.

La primera gran oportunidad llegó a los 15 minutos, cuando Juan Cazares remató desde la frontal del área y obligó al arquero James Aguirre a responder con una estirada a ras del suelo.

El conjunto colombiano comenzó a inquietar a través de los costados y el juego aéreo. Y fue a los 22 minutos cuando el máximo goleador histórico del fútbol colombiano abrió el marcador con un remate de primera en el área chica tras un centro preciso. El balón se alojó junto al vertical izquierdo del guardameta Guido Villar, en la primera llegada clara de los visitantes.

Tras el gol, Independiente del Valle mostró dificultades para reaccionar y encontrar claridad en ofensiva. En el minuto 30, el equipo local intentó responder con ataques por los costados, pero Once Caldas resistió gracias a una defensa ordenada. La tensión aumentó al minuto 34, cuando Mateo Carabajal fue expulsado por el codazo a Jáider Riquett.

Tras la reanudación, Dayro firmó el doblete al minuto 50 tras recibir un pase ingresando al área por parte de Mateo Garcia. El goleador controló y soltó un remate con la derecha que superó nuevamente la resistencia de Villar.

En desarrollo