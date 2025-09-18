Referente del América generó polémica al recordar el paso del cartel de Cali por el club: “Don Miguel”

El asistente técnico de La Mechita afirmó que a pesar de ganar millones, en los 80 también había conflictos al interior del club - crédito Dimayor

En 2025, América de Cali no ha tenido los resultados esperados a nivel nacional e internacional, puesto que no logró avanzar a fases finales de la Copa Sudamericana y en el ámbito local ha fracasado en el objetivo de ser campeón.

El club del Valle del Cauca ha despedido a dos entrenadores y actualmente es dirigido por David González; sin embargo, debido a que el antioqueño ya había sido técnico de Millonarios en la liga actual, en la línea de dirección se ubica su asistente, Alex Escobar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Escobar es recordado por la hinchada de América por haber sido uno de los referentes de la institución durante los 80 y 90, tiempo en el que la institución llegó a ser subcampeona de América.

Los resultados no acompañan al América

Atlético Bucaramanga se puso al día en el calendario y asumió el liderato de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Atlético Bucaramanga

En los últimos cinco partidos, América de Cali ha igualado en tres ocasiones, cayó derrotado ante Fortaleza Ceif y solo ganó por Copa BetPlay ante Atlético Bucaramanga, lo que ha generado un ambiente negativo en la hinchada del equipo escarlata.

Precisamente, en el último compromiso que disputó, igualó sin goles en el estadio Pascual Guerrero y se mantiene último en la tabla de posiciones, a nueve puntos del octavo, que es el último que se clasifica para la segunda fase del torneo finalización en Colombia.

Es por ello que, en rueda de prensa, Alex Escobar fue cuestionado por la actitud que tienen los jugadores en el terreno de juego, haciendo que el vallecaucano recordara su tiempo como jugador.

Escobar recordó como eran regañados por “Don Miguel”

Alex Escobar es referente del América de Cali - crédito América de Cali

“Usted que fue jugador de América, sudó la camiseta, qué piensa de ver que algunos jugadores lo hacen por un sueldo y no por la gloria”, fue la pregunta realizada en rueda de prensa que generó la polémica.

En su respuesta, Escobar afirmó que no es la primera, ni la última vez, que un equipo colombiano afronta una crisis de resultados, recordando cómo eran estas situaciones en su época como jugador.

“Cuando estábamos nosotros y había tanto dinero, nos reputiabamos, porque había fases de nosotros malísima. Don Miguel se enojaba y hasta las dos o tres de la mañana nos tenía dándonos duro. En todos los equipos pasa eso”.

De manera inconsciente, Alex Escobar hizo referencia al tiempo en el que los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela fueron los máximos accionistas del club, mientras que al unísono encabezaban una estructura criminal que envió toneladas de cocaína al exterior.

El menor de los Rodríguez Orejuela permanece en una prisión de Estados Unidos - crédito Colprensa

Lo registrado en la rueda de prensa hizo que se recordara el peculiar saludo que realizó un jugador de la selección Colombia a los cabecillas del cartel de Cali.

En 1997, Antony “El Pitufo” de Ávila, durante las eliminatorias para el mundial de 1998, no dudo en dedicarle un gol a los hermanos Rodríguez Orejuela, que habían sido capturados en la capital del valle del Cauca.

“La verdad que me siento contento. Este triunfo se lo quiero dedicar a unas personas que están privadas de la libertad. Yo creo que no hay necesidad de dar nombres, pero con mucho amor y con mucha humildad se lo dedico a ellos, que son Gilberto y Miguel”, declaró el samario.

Lejos de disculparse por esta entrevista, Ávila volvió a hablar del tema ante los medios y afirmó que no tenía temor de las autoridades en Estados Unidos.

“No le tengo miedo a lo que puedan pensar en Estados Unidos por esta dedicatoria. Si cometí un error, Dios me juzgará y yo aceptaré el castigo. Me acordé de ellos (los hermanos Rodríguez Orejuela) por unos consejos que me dieron cuando tenía 19 años y quise compartir la alegría de mi corazón con personas que ahora están pasando por un mal momento”.