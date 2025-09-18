Esta fue la charla de Dayro Moreno en el camerino antes de la victoria del Once Caldas contra Independiente del Valle: “¡Dentro de la cancha, hermano! ¡Familia!”

Dayro Moreno lidera al cuadro caldense para buscar el primer lugar de su grupo frente a Fluminense en la Copa Sudamericana - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

La derrota de 2-0 sufrida por Independiente del Valle ante Once Caldas en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana dejó al equipo ecuatoriano en una situación comprometida de cara al partido de vuelta. Los Negriazules no lograron encontrar soluciones luego del primer tanto visitante, mientras que Once Caldas liderado por Dayro Moreno, que festejó por duplicado, se siente más cerca a la semifinal.

Justamente, fue el goleador el que lideró la charla previa a la salida del equipo al terreno de juego del estadio Banco Guayaquil, no si antes dejar un mensaje de motivación a sus compañeros, que pudo ser clave para el funcionamiento del equipo en los primeros 90 minutos de la llave.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El referente y capitán motivo a sus compañeros en el camerino del estadio Banco de Guayaquil - crédito Once Caldas

“El mismo escenario, las mismas ganas, la misma gente hermano ¡Uno, dos, tres, Once, Once, Once. Hoy tenemos una linda oportunidad, dijo el profe: ‘Estamos a cuatro partidos pa’ lo que queremos, jugar la final hermano’ ¿Pero sabes qué? ¡Dentro de la cancha, Hermano! ¡Familia!" fueron las palabras de Dayro Moreno en el camerino visitante.

En el video compartido en las redes sociales del Once Caldas también se muestran varios de los videos tomados por los hinchas en las graderías del estadio del conjunto aurinegro.

Así fue el partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle

Dayro Moreno aumentó su ventaja en la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana - crédito Copa Sudamericana

Once Caldas se acerca a las semifinales de la Copa Sudamericana luego de imponerse 2-0 a Independiente del Valle en Quito, en un partido donde la figura excluyente fue Dayro Moreno, autor de los dos goles que definieron el trámite y el resultado del encuentro.

El equipo manizaleño supo capitalizar la temprana expulsión de Mateo Carvajal en el primer tiempo, situación que inclinó la balanza a su favor y le permitió manejar el desarrollo ante el conjunto ecuatoriano.

La apertura del marcador llegó al minuto 21 gracias a un derechazo imparable del máximo goleador histórico del fútbol colombiano. Posteriormente, al minuto 49, Dayro Moreno amplió la ventaja con una definición “de jerarquía”, logrando silenciar el estadio y provocar el festejo de la afición visitante. Este segundo gol consolidó el dominio de Once Caldas y dejó muy comprometido al local.

El tramo final del encuentro mantuvo la intensidad, presentándose acciones de peligro en ambos arcos. La actuación del arquero James Aguirre resultó fundamental, ya que salvó varias oportunidades claras de Independiente del Valle y permitió sostener la ventaja en el marcador. En ofensiva, tanto Moreno como Michael Barrios estuvieron a punto de convertir el tercer tanto para el equipo blanco.

Tras este triunfo, Once Caldas retorna a Manizales con una “ventaja importante” y la ilusión de sellar el pase a las semifinales en el partido de vuelta. El club buscará regresar a una instancia internacional decisiva, situación que no experimenta desde hace varios años, con la expectativa de consolidar una campaña histórica en el certamen continental.

Cuándo jugará Once Caldas el partido de vuelta de la Copa Sudamericana

El "blanco blanco" de Manizales dio un paso para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana- crédito @LopezAndres_11 / X

La definición de la serie de cuartos de final entre Once Caldas e Independiente del Valle está programada para el miércoles 24 de septiembre a las 7:30 p. m. (hora local) en el estadio Palogrande de Manizales. El escenario se prepara para una jornada de alto voltaje, con el equipo colombiano buscando concretar su paso a semifinales tras el triunfo en Quito, mientras que Independiente del Valle intentará revertir la desventaja en territorio visitante.

En la antesala de este encuentro, Once Caldas tiene agendado un compromiso por Liga BetPlay frente al América de Cali el viernes 19 de septiembre a las 8:10 p. m. Se prevé que el club presente una formación alternativa para preservar a los titulares, quienes dispondrán de una semana completa para enfocarse en el duelo ante los ecuatorianos por la Copa Sudamericana.

En caso de sellar el pase a semifinales, Once Caldas se enfrentará al ganador de la llave entre Bolívar y Atlético Mineiro, que tras el partido de ida en La Paz finalizaron igualados 2-2. El encuentro de vuelta de esa serie se disputará en Brasil.