Egan Bernal lidera la delegación colombiana que participará en el Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025

Egan Bernal encabeza la delegación colombiana que disputará el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda - crédito Fedeciclismo

Un total de 14 ciclistas fueron los elegidos para representar a Colombia en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta que tendrá lugar en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre de 2025.

Bajo la dirección del seleccionador nacional David Vargas, la delegación nacional es encabezada por dos de los principales referentes del ciclismo nacional: Egan Bernal, ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, y Paula Patiño, que cada vez adquiere más protagonismo en las carreteras europeas.

La lista contempla una selección de pedalistas que correrán en las categorías élite, sub23 y juvenil, en las ramas masculina y femenina. Entre los hombres élite aparecen Egan Bernal, Walter Vargas —seis veces campeón panamericano de contrarreloj—, Harold Tejada que viene de completar la actuación colombiana más destacada en la pasada Vuelta a España, y Brandon Rivera.

Harold Tejada, el mejor colombiano clasificado en la Vuelta a España, se suma a la delegación nacional en el Mundial de Ciclismo - crédito @XDSAstanaTeam / X

En la modalidad sub-23 masculino se eligieron a Juan Felipe Rodríguez, campeón de la Vuelta de la Juventud 2025 y tercero en la general de la Ronde de l’Isard (en la que también ganó una etapa), y Jaider Muñoz, que se llevó la victoria en la montaña de la Ronde de l’Isard y ganó dos etapas de la Vuelta de la Juventud. En la categoría juvenil, Jerónimo Calderón y Kevin Estupiñán afrontan su primer Mundial, con el objetivo de ponerse a prueba ante los mejores de su generación.

En cuanto a la rama femenina élite, Paula Patiño es la gran esperanza nacional. Y es que viene de terminar sexta en la general de la Volta Ciclista a Catalunya y completar actuaciones destacadas en el Giro d’Italia Women (puesto 37) y el Tour de Romandie Féminin (puesto 11).

Paula Patiño encabeza la delegación femenina en el Campeonato Mundial de Ciclismo 2025 - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

La antioqueña lidera el grupo de mujeres junto a Diana Peñuela, campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2025, la contrarreloj nacional, la Vuelta al Tolima y la Clásica de Rionegro.

En sub-23 estarán participando Juliana Londoño, campeona panamericana y nacional de ruta, y Natalia Garzón, doble campeona nacional de ruta y contrarreloj de la categoría, además de ganadora de la medalla de oro en la contrarreloj de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. En juvenil participarán la doble campeona panamericana de ruta, Luciana Osorio, y Estefanía Castillo, subcampeona panamericana de contrarreloj.

Cabe recordar que la mejor actuación histórica de Colombia en los Campeonatos Mundiales de Ciclismo hasta la fecha ocurrió en la edición de 2002 celebrada en Bélgica, donde Santiago Botero ganó la medalla de oro en la contrarreloj individual.

Cambios en la clasificación UCI tras la Vuelta a España 2025

Egan Bernal es el colombiano con mejor clasificación en el ranking de la UCI, tras su participación en la Vuelta a España - crédito Manon Cruz/REUTERS

El final de la válida española en 2025 con la consagración de Jonas Vingegaard, marcó el final del calendario de las grandes vueltas de 2025. Por este motivo, la clasicación de Unión Ciclista Internacional se actualizó y dejó impacto en la valoración de los pedalistas nacionales.

Gracias a su victoria en la etapa 16, Egan Bernal subió 28 posiciones en el ranking. Algo similar sucedió con Harold Tejada, duodécimo en la general que también mejoró su ubicación, mientras que Santiago Buitrago ascendió 26 lugares.

Por otra parte, la ausencia de Nairo Quintana en la competencia hizo que el boyacense descendiera 21 lugares en la clasificación UCI, ubicándolo en la casilla 410. Sergio Higuita debió retirarse antes de la etapa 14 y quedó en el puesto 390, mientras que Brandon Rivera descendió 31 posiciones, situándose fuera de los primeros lugares de dicha tabla.

A continuación, las posiciones de los ciclistas colombianos en la clasificación UCI:

51. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): 1402 puntos (subió 28 puestos)

71. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): 1077 puntos (subió 26 puestos)

113. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): 786 puntos (bajó 8 puestos)

123. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): 735 puntos (subió 24 puestos)

171. Juan Sebastián Molano (Colombia - UAE Team Emirates XRG): 540 puntos (subió un puesto)

290. Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora - hansgrohe): 311 puntos (subió 4 puestos)

348. Jesús Peña (Colombia - AP Hoteles): 255 puntos (bajó 22 puestos)

352. Wilmar Paredes (Colombia - Team Medellín): 254 puntos (subió un puesto)

353. Álvaro Hodeg (Colombia - Team Medellín): 253 puntos (subió un puesto)

369. Esteban Chaves (Colombia - EF Education - Easypost): 240 puntos (bajó 12 puestos)

390. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): 225 puntos (bajó 31 puestos)

408. Diego Camargo (Colombia - Ineos Grenadiers): 207 puntos (subió 5 puestos)

410. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): 205 puntos (bajó 21 puestos)

410. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): 205 puntos (bajó 45 puestos)