Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados

Atlético Nacional parece que está cerca de concretar la llegada de su nuevo entrenador, el cual sería Pablo Guede y que por cuarta ocasión consecutiva confiarán en un hombre extranjero, pues previamente pasaron Pablo Repetto, Efraín Juárez y el recién despedido Javier Gandolfi.

Sin embargo, Guede lleva una serie de fracasos en los últimos años que preocupan a los aficionados del verde, que exigen un hombre que garantice la consecución de títulos antes de que termine la temporada 2025, que son la Liga BetPlay y la Copa Colombia, esta última jugando en cuartos de final.

En los próximos días se daría el anuncio de Nacional, si llega a un acuerdo con el argentino o mirará nuevas opciones, recordando que, hasta ahora, no se conoce opciones de algún técnico colombiano pese a que sonaron nombres como Santiago Escobar, Luis Fernando Suárez, Juan Carlos Osorio y Leonel Álvarez.

Los fracasos de Pablo Guede

Aunque el cuadro antioqueño busca a una persona con experiencia y que logre resultados en el corto plazo, en especial con trofeos sobre la mesa, la posible elección de técnico causaría polémica porque se trata de una persona que lleva muchos años sin levantar un título o consolidar un proceso.

Pablo Guede ha fracasado con ocho equipos en los últimos siete años, en los que ha sido blanco de críticas por malos resultados, escándalos y señalamientos por ser conflictivo, con una cuestionable actitud y otros hechos que no cayeron bien en sus antiguos equipos.

La última vez que el argentino triunfo fue con Colo Colo, entre 2016 y 2018, al conseguir cuatro títulos, que fueron la Copa Chile, Supercopa Chile en dos ocasiones y la liga local, despidiéndose luego de perder los primeros tres juegos de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2018.

Desde entonces, Guede se fue por la puerta de atrás de Al Ahli, Monarcas, Tijuana, Necaxa, Málaga, Argentinos Juniors y Puebla, sumado a que con ninguno de ellos alcanzó el año de trabajo, lo que demuestra que ha sido un técnico que no es de procesos y con una pésima hoja de vida.

Sumado a eso, el entrenador es recordado por polémicas en clubes como Palestino, San Lorenzo, Colo Colo y Necaxa, por problemas como líos con jugadores, directivos, peleas con árbitros y ser conflictivo con futbolistas que son considerados como referentes en clubes.

Detalles de la negociación

Solo dos días después de que se conociera que Javier Gandolfi dejaría al Atlético Nacional, la negociación para concretar un reemplazo se dio en tiempo récord, tal como se logró en enero por la renuncia de Efraín Juárez, y solo faltarían detalles para el anuncio oficial.

Según el periodista Felipe Sierra, Pablo Guede y Atlético Nacional tienen un acuerdo verbal, en los que quedarían pendientes temas como la parte económica y el viaje a Medellín, para discutir los puntos finales del contrato para que lo presenten a los aficionados.

Además, el comunicador aseguró que Reinaldo Rueda recomendó el nombre del argentino, lo que llenó de confianza a los directivos porque vino del hombre que sacó campeón a los verdes en la Copa Libertadores 2016, una Recopa Sudamericana y dos veces la liga colombiana.

Finalmente, en lo que Pablo Guede es confirmado como nuevo entrenador de Atlético Nacional, la plantilla es dirigida por Diego Arias, que venía manejando el equipo sub-20, de cara al partido ante Unión Magdalena, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, el domingo 14 de septiembre por la fecha 12 de la Liga BetPlay, en la que son séptimos con 17 puntos.