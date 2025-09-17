Más problemas para Deportivo Pereira: FIFA los sancionó por deuda con futbolista

El cuadro risaraldense armó un plantel competitivo para pelear por el título en Colombia- crédito @MaoVidalGarcia/X

Deportivo Pereira ha recibido una sanción de la FIFA que le impide inscribir nuevos jugadores durante tres periodos de transferencia, tras incumplir sus obligaciones contractuales con el futbolista argentino Gonzalo Lencina.

La medida, oficializada en el portal de la entidad internacional desde el 10 de septiembre de 2025, permanecerá activa hasta que el club cancele totalmente la deuda con el delantero, quien militó en el primer semestre de 2024 y ahora integra las filas de Deportes Tolima.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información difundida, la FIFA estableció que el castigo se mantendrá “hasta que se cumpla con el demandante, o al menos durante tres periodos completos de inscripción”, según figura en el documento enviado por el máximo ente del fútbol mundial al plantel pereirano.

El delantero argentino estará varios meses fuera de las canchas - crédito @corpereira/Instagram

Lencina, quien en el anterior torneo marcó tres goles en 11 partidos con la camiseta del Pereira, recurrió a la vía legal debido al impago de su salario, situación que detonó la respuesta disciplinaria internacional.

Adicionalmente, existe un segundo reporte sancionatorio abierto en FIFA contra Deportivo Pereira, vigente desde el 10 de septiembre de 2025, y que solo será levantado una vez salde sus compromisos económicos

Esta es la carta enviada a Deportivo Pereira por parte de la FIFA

Carta enviada al Deportivo Pereira por pagos incumplidos a Gonzalo Lencina - crédito X

“Pereira

Miami, 12 de septiembre de 2025

Ref. n.° FDD-25197

Implementación de la prohibición de registro

Estimada señora, estimado señor:

Nos referimos al asunto mencionado anteriormente, así como a la decisión adoptada por la FIFA en el asunto ref n. FPSD-19595 (la Decisión).

En este contexto, parece que, a pesar de la Decisión, Pereira (el Demandado) aún no ha cumplido con sus obligaciones financieras con Gonzalo Lencina.

En este sentido, deseamos informar a las partes que la FIFA ha implementado una prohibición de registrar nuevos jugadores a nivel internacional y nacional al Demandado. La prohibición de registro permanecerá activa hasta que se pague el monto adeudado y por una duración máxima de hasta tres periodos de registro completos y consecutivos.

Por último, se solicita a la Federación Colombiana de Fútbol que implemente de inmediato al Demandado una prohibición de registrar nuevos jugadores a nivel nacional, si aún no lo ha hecho.

Le agradecemos su amable atención a lo anterior y su valiosa cooperación.

Atentamente.

Américo Espallargas

Head of Disciplinary

Copia: Gonzalo Lencina

Manuel Usandizaga

Federación Colombiana de Fútbol"

Jugadores acumulan mes y medio sin salario: podrían irse libres

Carlos Darwin Quintero fue el autor del gol para la victoria de Pereira en los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

En medio de una crisis financiera, Deportivo Pereira evalúa no presentarse en la próxima jornada de la Liga BetPlay, situación que dejaría a la institución expuesta a la pérdida de puntos por la vía administrativa. La plantilla analiza esta medida tras mes y medio sin la cancelación regular de sus sueldos, según declaraciones de Carlos Darwin Quintero recogidas por el programa “Los Dueños del Balón” de Pereira para RCN.

Quintero subrayó que el escenario es “insostenible” y que hay jugadores jóvenes especialmente afectados por la mora en los salarios: “Hoy por hoy hay familias que dependen de nuestro trabajo y vamos a tomar la mejor decisión para nosotros”, añadió el delantero.

La difícil situación actual ha trascendido al plano deportivo, con futbolistas reconociendo que la incertidumbre interna ha mermado su desempeño durante la temporada. Quintero remarcó que la falta de tranquilidad ha repercutido en los resultados obtenidos hasta el momento, a la espera de que la directiva brinde soluciones.

Las dificultades económicas y las nuevas sanciones han motivado que la directiva y los jugadores evalúen no presentarse en los próximos compromisos de la Liga BetPlay, que incluyen un enfrentamiento el 21 de septiembre frente a Boyacá Chicó y otro el 27 contra Unión Magdalena