Otro extécnico del fútbol colombiano suena para la selección de Venezuela: no es Rafael Dudamel

La selección Colombia dejó en una profunda crisis a Venezuela, pues luego de la goleada 6-3 en Maturín, no solo quedó sin opción del repechaje para el mundial de 2026, sino que se quedó sin su técnico Fernando Batista, que el miércoles 10 de septiembre fue despedido por la federación de ese país.

Los venezolanos ahora se enfocarían en un técnico que tiene experiencia en el fútbol cafetero, tanto jugador como entrenador, dirigió a otros dos seleccionados en los últimos años, a uno lo llevó a un mundial y dos veces a un repechaje, pero que recientemente fracasó de manera rotunda.

De otro lado, un nombre que sonó con fuerza para Venezuela fue Rafael Dudamel, que actualmente dirige al Deportivo Pereira y con una campaña irregular, pero que, por el momento, parece no avanzar mucho y queda por saber si aceptará o no una negociación con la Vinotinto para una segunda etapa.

Otro candidato para Venezuela

Desde hace unos días la federación de ese país busca una persona que tenga la experiencia, reconocimiento y capacidad para liderar un proceso exitoso con una nómina que viene de fracaso en fracaso, como pasa con la Vinotinto que nunca ha participado en una Copa del Mundo.

Es por eso que el nuevo nombre que suena con fuerza es Ricardo Gareca, recordado por sus actuaciones en Perú, a la que llevó al mundial de Rusia 2018 y al repechaje de Qatar 2022, además de liderar a Chile y ser despedido por los malos resultados en el camino al certamen de 2026.

Según sostuvo el periodista Mariano Olsen, en su cuenta de X, “En los altos estamentos de ese país la preferencia es que el próximo entrenador sea extranjero“, por lo que la idea es negociar con el ”Tigre” para conocer sus condiciones y que en las próximas semanas se llegue a un acuerdo.

Gareca también conoce el fútbol colombiano, es ídolo de América de Cali por sus actuaciones en los años 80, pero también por ser su entrenador en el segundo semestre de 2005, además de pasar por Santa Fe en 2006 y siempre ser candidato de distintos conjuntos en los últimos años.

Sin embargo, su mal rendimiento con los chilenos en el proceso al mundial de 2026 lo dejó muy mal parado para su próximo destino, sumado a las polémicas con la asociación de ese país y los líos con jugadores como Arturo Vidal, que provocó su despido antes de la última doble jornada en septiembre.

¿Qué pasó con Rafael Dudamel?

En los últimos días, se prendieron las alarmas en el Deportivo Pereira por la posibilidad de que su entrenador se fuera antes de tiempo, pues tiene contrato hasta diciembre de 2026 y apareció como una de las opciones del seleccionado de Venezuela, que lo buscó por sus buenos resultados en el extranjero.

Terminadas las eliminatorias, Rafael Dudamel se había convertido en una posibilidad para la Vinotinto, a la que conoce desde las divisiones juveniles y al combinado de mayores, pero que, al igual que sus antecesores, no logró el objetivo de llegar al mundial de la FIFA, en las eliminatorias a Rusia 2018.

“Ha sido dos veces campeón del futbol colombiano, además es el único entrenador en los últimos 10 años en ganarlos en el vecino país. También ha sido elegido 2 veces el mejor DT de Colombia. Cuenta con experiencia en México, Brasil y Chile. Conoce a fondo los procesos juveniles de Venezuela, que son credenciales muy importantes para ser el nuevo DT de Venezuela”, dijo el periodista Mario Alberto Sánchez.