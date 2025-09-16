Estos son los jugadores más costosos del fútbol colombiano, superada la mitad de la Liga: Neiser Villarreal y Marino Hinestroza perdieron valor

El atacante del cuadro verdolaga puso en duda su continuidad en Atlético Nacional - crédito David Jaramillo / Colprensa

Una reciente actualización de los valores de mercado en la Liga BetPlay, publicada por Transfermarkt.co evidenció un descenso significativo en las cotizaciones de varias figuras, incluida la pérdida del récord de Marino Hinestroza.

El extremo de Atlético Nacional, quien mantenía hasta ahora la mayor valorización individual en el campeonato, experimentó una devaluación hasta los 5,5 millones de euros, tras una caída de 500.000 euros respecto al periodo anterior.

Este retroceso se produce en medio de un momento irregular tanto personal como colectivo, ya que el equipo dirigido por Javier Gandolfi no ha conseguido recuperar el rendimiento que mostró al final del 2024.

Marino Hinestroza pese a devaluarse, sigue siendo el jugador más costoso del FPC - crédito Transfermakt

Además, la eliminación de la Copa Libertadores y la imposibilidad de revalidar el título de Liga en el primer semestre contribuyeron a la devaluación de varios integrantes del plantel. Según Transfermarkt.co, el total de valor de mercado del club descendió en 1,8 millones de euros, situándose ahora en 23,5 millones.

A pesar del inusual interés recibido por equipos como Boca Juniors, Botafogo, Cruzeiro y Vasco da Gama, la transferencia del atacante no se concretó. Una de las causas señaladas es la disminución de oportunidades para exhibirse internacionalmente con Nacional, afectando su proyección.

En los 36 partidos jugados esta temporada, Hinestroza ha registrado cinco goles y nueve asistencias, pero en el actual semestre suma solo cuatro asistencias en 12 encuentros, y su última anotación se remonta al cierre del semestre anterior, cuando Nacional ya había sido eliminado de los cuadrangulares.

Neiser Villarreal es el jugador del fútbol colombiano más devaluado de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Transfermakt

Varias de las mayores caídas ocurrieron en clubes históricos. Facundo Batista, de Nacional, descendió a 1,5 millones de euros, replicando la pérdida de valor de Hinestroza. En Millonarios, la mayor devaluación la sufrió Néiser Villarreal, quien bajó de 2,8 millones a 1,8 millones de euros, reflejando un declive respecto a sus expectativas como goleador del Sudamericano Sub-20. A pesar de ofertas de hasta seis millones de euros de clubes como Atlético de Madrid y Vasco da Gama, Villarreal decidió no transferirse y terminará contrato para marcharse libre a Cruzeiro en 2026. En esa temporada solo disputó 26 partidos y aportó tres asistencias, números bajos para su proyección.

El plantel de Millonarios acumuló una baja de 16,2 millones a 14,7 millones de euros, debido en parte también a la devaluación de Juan Pablo Vargas (de dos millones a uno), quien fue afectado por problemas físicos y sumó solo 14 encuentros en el año. El único ascenso considerable fue para Nicolás Arévalo, ahora valorado en un millón de euros. La situación se agravó tras la salida de Falcao y las lesiones de figuras como Leonardo Castro y Andrés Llinás.

En América de Cali, la devaluación se centró en Jhon Murillo, quien llegó procedente de la Liga MX con un valor de dos millones y descendió a 1,5 millones. El delantero venezolano solo ha anotado un gol en ocho apariciones y su equipo se encuentra último en la liga local, ya eliminado también de la Copa Sudamericana. Del mismo modo, Josen Escobar retornó al club tras su paso por la Saudi Pro League y su valor cayó a 1,5 millones, perdiendo 200.000 euros.

Por el lado de los juveniles más valorizados del torneo, Yoshan Valois, de Deportivo Pasto, encabezó el grupo al alcanzar 600.000 euros tras un crecimiento notable impulsado por cinco goles en la segunda mitad de 2025.

Alejandro Rodríguez podría salir del fútbol colombiano a finales del 2025 - crédito Colprensa

El arquero Alejandro Rodríguez, del Deportivo Cali, fue valorado en 1,4 millones, y Juan José Aria, de Atlético Nacional, llegó a 1,2 millones, tras disputar 38 partidos en el año, incluidos ocho en la Copa Libertadores. Este es el top 10 de los más valiosos:

Marino Hinestroza: 5.5 millones de euros. Dylan Borrero: 2.5 millones de euros. Jorman Campuzano: 2.0 millones de euros. Alfredo Morelos: 2.0 millones de euros. Neiser Villarreal: 1.8 millones de euros. Cristian Fiermarín: 1.5 millones de euros. Josen Escobar: 1.5 millones de euros. Jhon Murillo: 1.5 millones de euros. Facundo Batista: 1.5 millones de euros. Alejandro Rodríguez: 1.4 millones de euros.

En relación con la metodología, Transfermarkt.co explicó que sus valores de mercado no pretenden predecir precios de traspaso, sino reflejar el valor esperado de cada jugador considerando tanto el contexto global como las evaluaciones de la comunidad de usuarios y sin la aplicación de algoritmos automáticos, dependiendo, en cambio, del criterio colectivo especializado.