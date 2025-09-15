Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía

La mujer, que sería víctima en el caso, demandó al futbolista de Patriotas Boyacá - crédito Colprensa

Valerie Mariana Carrillo Cadavid, de 18 años, denunció ante las autoridades al delantero Yeiner Stiwar Londoño, jugador de Patriotas en la Primera B, con experiencia en clubes como Atlético Huila y Fortaleza, además de un paso por el fútbol español, así como a Andrea Arias, su pareja y madre de su hijo, por la filtración de estas imágenes y el delito de injuria.

De acuerdo con los hechos narrados por Carrillo Cadavid al Gol Caracol, la difusión de las fotos se produjo el 8 de septiembre a las 7:59 a. m., instante en que Arias habría enviado capturas de las imágenes a diferentes perfiles a través de Messenger, acompañando el acto de mensajes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La mujer circuló en redes sociales esas imágenes... Me mandó capturas de lo que mandó vía Messenger a perfiles al azar, en tono de burla me dijo que me iba a seguir boleteando, de una manera horrible, además que con burlas”, detalló la denunciante a Gol Caracol.

Yeiner Londoño llegó a Patriotas Boyacá para el segundo semestre de 2025 - crédito X

La joven señaló que, aquella misma mañana, Londoño la contactó antes de acudir al entrenamiento, argumentando que Arias le había tomado el celular. Carrillo Cadavid manifestó sus dudas sobre esta justificación, razón por la que involucró tanto al futbolista como a Arias en la acción legal.

“Yeiner me escribe en la mañana, ese mismo día, antes de irse a entrenar, y me dijo que Andrea le había cogido el celular, yo quedé en shock, yo en realidad dudo de que eso fuera así, por eso lo demandé a él y a Andrea Arias, que es la madre de su hijo”, explicó.

Tras la denuncia, la mujer afirmó que no ha mantenido contacto alguno con el deportista. Añadió que no sería la primera vez que se presentan situaciones similares relacionadas con Londoño, asegurando que “hay otra chica a la que le pasó lo mismo que a mí, pero por miedo no quiso denunciar. Incluso, un familiar de Yeiner me llamó y me dijo que él era un descarado”.

Yeiner Londoño ha jugado en Atlético Huila, Fortaleza y equipos de divisiones inferiores de España en su carrera - crédito Patriotas Boyacá

Al abordar las dificultades personales experimentadas desde la filtración, Carrillo Cadavid señaló el impacto del acoso digital, mencionando que ha sido blanco de memes y hostigamiento en redes.

“He pedido ayuda en redes sociales, he pedido comprensión. Pero ustedes saben cómo es el acoso en redes, me hacen memes y demás, todo ha sido un problema, aunque con el paso de los días estoy un poco más tranquila”, compartió en diálogo con Gol Caracol.

Acerca de los señalamientos, Yeiner Londoño expresó sentirse afectado por el escándalo, enfatizando en su preocupación por las implicaciones sobre su carrera futbolística y la exposición de su identidad.

El extremo izquierdo ha jugado ocho partidos en el segundo semestre del 2025 - crédito Patriotas

“La verdad que estoy apenado por toda esa situación, en el medio están mi nombre, mi carrera, al final estoy involucrado por el tema de las fotos. Ya después, yo entiendo a la chica (Valerie Mariana), entiendo la molestia de ella, debe estar mal, no he vuelto a hablar con ella, es un tema delicado y eso; también ella sabe que no haría algo así, sé que puede traer consecuencias a uno, estoy a la espera de cómo avanza todo”, declaró el jugador a Gol Caracol.

En sus respuestas, Londoño se desmarcó de la responsabilidad, afirmó que “yo siento que soy víctima, no fui el que filtró las fotos, no haría algo así, con ella (Valerie Mariana) nunca tuvimos inconvenientes, nosotros la llevábamos muy bien, no fui quien filtró las fotos”. Consultado sobre la identidad de la persona responsable, el futbolista precisó que “a mí no me compete decir quién filtró las fotos, lo único que sé es que la muchacha sabe lo que pasó, en su rabia e impotencia no sé cómo haya contado las cosas, yo vengo acá a hablar por mí, al final estoy metido en esto”.