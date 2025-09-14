Tras póker con la selección Colombia, Luis Suárez volvió a anotar en el fútbol portugués

El colombiano anotó en la victoria de su equipo 1-2 contra Famalicao- crédito Rodrigo Antunes/ Reuters

El fútbol colombiano atraviesa días de entusiasmo desbordado. Apenas unos días después de que Luis Javier Suárez entrara en la historia de la selección nacional con un póker memorable frente a Venezuela en Maturín, el delantero volvió a ser protagonista, esta vez con la camiseta del Sporting de Lisboa.

Suárez anotó el gol del triunfo 1-2 sobre Famalicão en la quinta fecha de la liga portuguesa, confirmando su espectacular momento y ratificando que vive el mejor arranque de temporada de su carrera.

El partido en el estadio Municipal 22 de Junho estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio. Sporting, obligado a ganar para mantener su lucha en la parte alta de la clasificación, se encontró con un rival que no renunció al ataque y que complicó en varias fases del juego.

En medio de un primer tiempo cerrado, Famalicão logró abrir el marcador sobre el 17′ con un tanto de Gustavo Sá, lo que obligó al técnico Rui Borges a mover piezas. El empate llegó tan solo unos minutos después gracias a una jugada colectiva bien elaborada que culminó Pedro Goncalves, pero fue Luis Javier Suárez el que terminó escribiendo la historia del encuentro.

A los 65 minutos, cuando el juego parecía encaminado al reparto de puntos, Suárez aprovechó un pase filtrado en el área y definió con frialdad ante la salida del portero rival.

El tanto no solo significó el 1-2 definitivo, sino que selló la tercera victoria consecutiva del Sporting en el campeonato. El colombiano celebró con euforia, señalando al cielo y abrazando a sus compañeros, consciente de que su momento actual es seguido con lupa tanto en Portugal como en su país natal.

El impacto de Suárez no puede entenderse sin recordar lo ocurrido días atrás en la eliminatoria sudamericana. En Maturín, ante la selección de Venezuela, el delantero firmó cuatro goles en la victoria 3-6 de Colombia, un registro histórico que lo catapultó como referente inmediato del ataque Tricolor.

El rendimiento del samario encendió la ilusión de una hinchada que ya saborea la clasificación al mundial de 2026, y que encuentra en él a un artillero con la confianza y la contundencia necesarias para liderar el frente ofensivo.

Ese rendimiento con la selección parece haber contagiado su presente en el fútbol de clubes. En solo cinco jornadas de la liga portuguesa, Suárez acumula goles decisivos, aportando no solo en la estadística, sino en la capacidad de resolver partidos complejos.

La adaptación del atacante al Sporting ha sido rápida: ha sabido reemplazar a Viktor Gyökeres y ha visto en Pedro Gonçalves un compañero efectivo, formando una dupla ofensiva que promete ser letal.

Cómo han sido los números de Luis Javier Suárez desde su llegada a Portugal

Luis Suárez se unió al Sporting de Lisboa procedente del UD Almería tras una temporada sobresaliente en la segunda división española, donde marcó 31 goles y preparó 8 asistencias en 43 partidos.

La campaña del colombiano llamó bastante la atención de clubes grandes en Europa, lo que motivó su fichaje por el Sporting con contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión alta.

En la Liga portuguesa 2025-26, Suárez ha jugado 5 partidos con Sporting. En esos encuentros, el samario acumuló 373 minutos de juego. Durante ese tiempo, el colombiano ha logrado 3 goles y 2 asistencias, lo que indica que ha tenido un inicio productivo, aunque todavía con margen para consolidarse.

Además de los goles y asistencias, Suárez ha sido titular en algunos partidos, ha entrado como suplente en otros, y que su desempeño general ha tenido una valoración positiva, especialmente porque ha respondido en situaciones de presión.