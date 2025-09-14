Deportes

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aclaró los rumores sobre supuestas presiones para armar la convocatoria y se refirió a la presencia de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Ramón Jesurún confirmó que la
Ramón Jesurún confirmó que la selección Colombia jugará cuatro partidos amistosos antes de finalizar el 2025 - crédito EFE/ Carlos Ortega

El recorte presupuestal al ministerio del Deporte en Colombia ha generado preocupación en todas las esferas de los actores deportivos nacional, incluidos los que lideran las instituciones deportivas.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, calificó la medida como “dolorosa” y advirtió sobre el impacto negativo que puede tener en el desarrollo del deporte colombiano, justo cuando el país se encuentra a las puertas de los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos.

Jesurún, en entrevista con El Espectador, expresó su inquietud por las consecuencias de esta reducción de recursos, subrayando que los logros deportivos no solo representan victorias en el campo, sino que también aportan bienestar y alegría a la sociedad.

“Es doloroso. Si algo refresca la mente y le da felicidad al pueblo colombiano son sus resultados deportivos”, afirmó el dirigente, que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la gestión deportiva.

Ramón Jesurún pidió mayor apoyo
Ramón Jesurún pidió mayor apoyo a los deportistas colombianos por parte del Gobierno Nacional - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Para él, hablar de un recorte en este contexto equivale a anticipar un daño considerable para el deporte nacional, especialmente en un momento en el que los atletas se preparan para enfrentar retos internacionales de gran envergadura.

“Yo estuve mucho tiempo en la Junta del Comité Olímpico Colombiano y palpé, viví y ratifiqué que somos una inmensa potencia deportiva por la biodiversidad, la topografía, la morfología, que nos permiten sacar deportistas de gran talento, que hemos subutilizado precisamente por el poco apoyo, que se ha fundamentado única y exclusivamente en el apoyo gubernamental. Nosotros también en el deporte tenemos que, como digo yo, “salir con la maleta” a buscar recursos. Hablar de un recorte realmente va a ser un daño enorme, sobre todo ad portas de Panamericanos y Juegos Olímpicos. Sabemos que hay limitaciones, pero ojalá el Gobierno entienda que eso no es un gasto, sino una inversión".

Ramón Jesurún desmiente presiones para convocar jugadores a la selección Colombia

La selección Colombia volverá a
La selección Colombia volverá a jugar un mundial, luego de la ausencia en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 - crédito Luisa González/REUTERS

En cuanto a la relación con el cuerpo técnico, recalca la autonomía total de Néstor Lorenzo en la selección de convocados, respondiendo a especulaciones recientes sobre supuestas imposiciones: “Un técnico serio no se deja imponer nada. Yo... jamás se me ha ocurrido sugerirle un nombre, ni lo haré nunca. Ese es el trabajo de él. (...) Me alegró que Dayro Moreno fuera convocado, pero que yo haya tenido que ver en eso no es cierto”.

Las aspiraciones se fijan alto. Jesurún sostiene que han trabajado en transformar la mentalidad del futbolista colombiano: “He venido diciendo hace dos o tres años, a técnicos y jugadores, que en Colombia ya cesamos el tema de chip de mentalidad ganadora y lo pasamos a mentalidad campeona. No tendría ningún sentido que cambie ese concepto. ¿Por qué no aspirar a lo más alto?”, aseguró.

En su balance técnico, el presidente federativo destaca el tercer lugar conseguido en la eliminatoria sudamericana como resultado de un torneo de “altibajos”, pero tan desafiante como siempre, pese a la ampliación de cupos con 48 equipos.

“La gente cree que el hecho de que se haya ampliado el número de cupos facilita las cosas, pero es un torneo complicado, de tres años de altibajos. Sigue siendo igual de difícil”, remarcó Jesurún a El Espectador. Entre las estadísticas sobresalientes, evidenció que la única selección a la que Argentina no pudo vencer fue Colombia, resaltando que “les ganamos a Argentina y Brasil acá. En Argentina nos empataron y perdimos en Brasil con un gol agónico en el último minuto, que fue una derrota dolorosa”.

El plan de la selección Colombia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor aseguró su presencia
La Tricolor aseguró su presencia en la próxima Copa Mundial de la Fifa - crédito fcfseleccioncol / Instagram

El impacto de la participación de Colombia en el próximo Mundial se extiende mucho más allá del ámbito deportivo. Así lo sostiene Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que subraya que “con Colombia en el Mundial se va a beneficiar el turismo, el tema publicitario, mejora el ánimo de la gente”, según declaraciones entregadas a El Espectador.

Además, afirmó que entregar esta alegría a distintos sectores de la sociedad es un impacto que trasciende “al hincha común y corriente, al ama de casa, a los niños, a nuestros policías, nuestros militares, a la gente del común”.

Aunque la Tricolor selló su clasificación con contundentes triunfos sobre Bolivia y Venezuela, el proceso de planificación venía rodando desde mucho antes. Jesurún relata que, incluso previo a esas victorias definitivas, ya se estaban organizando reuniones y estrategias para la que será la séptima participación colombiana en una Copa del Mundo.

