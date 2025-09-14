La selección Colombia sub-20 termina su preparación antes del Mundial de Chile: estos serán sus últimos amistosos

La selección Colombia sub-20 viene de su último microciclo de preparación y ahora definirá la plantilla para el mundial juvenil de 2025 - crédito FCF

Falta muy poco para el inicio del Mundial Sub-20 de Chile 2025, el certamen de mayor importancia en el fútbol juvenil porque se verán a las jóvenes estrellas en acción, muchas de ellas ya son figuras en sus respectivos clubes y otros encontrarán el escenario ideal para ser vistos en el exterior.

La selección Colombia terminará su preparación con dos partidos amistosos, ambos en Paraguay y con los que espera que se ratifique la plantilla con la que buscará el título del certamen de la FIFA, pues su mejor presentación fue un tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos 2003.

De otro lado, se destaca que en el equipo del técnico César Torres aparezca Néiser Villarreal, el atacante que causó polémica en Millonarios por no renovar con el club, rechazar ofertas hasta del Atlético de Madrid y ser castigado por usar una camiseta de América durante una transmisión en directo.

Las últimas pruebas de la selección Colombia sub-20

El cuadro cafetero tiene una plantilla que ilusiona a hacer historia en Chile, luego de su buena presentación en el Sudamericano de Venezuela que le dio el cupo al certamen de la FIFA, por lo que está cerrando su ciclo de preparación por todo lo alto y con un par de amistosos de primer nivel.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la selección Colombia sub-20 enfrentará a Paraguay y México, justo en el último día del microciclo que adelantó el combinado nacional en Bogotá y con el que terminarán de armar la lista de convocados para el mundial.

Estos serán los últimos partidos de la Selección Colombia sub-20, antes de debutar en el Mundial de Chile - crédito FCF

A través de un comunicado, la entidad informó que “viajará este sábado 13 de septiembre a Paraguay para completar su preparación antes del debut en el certamen global”, en el que solo queda por confirmar la hora para el encuentro frente a los mexicanos en territorio paraguayo.

De esta manera, Colombia habrá completado 10 partidos de preparación para el mundial, en los que enfrentó a Rusia, Arabia Saudita, Corea del Sur, Panamá, Estados Unidos e Islandia, junto con Paraguay y México en septiembre, consiguiendo hasta ahora cinco victorias, dos empates y una derrota.

La selección Colombia sub-20 ha hecho varios microciclos y partidos amistosos durante los últimos meses, buscando que se consolide la plantilla - crédito FCF

Programación de los amistosos:

Miércoles 17 de septiembre

Selección Colombia Sub-20 vs. Paraguay

Hora: 4:00 p.m (HORA COL)

Lugar: Carfem, Ypané, Paraguay

Martes 23 de septiembre

Selección Colombia Sub-20 vs. México

Hora: Por confirmar

Lugar: Carfem, Ypané, Paraguay

“El grupo ha desarrollado 11 sesiones”

Desde el 30 de agosto que los últimos 23 convocados al microciclo del técnico César Torres trabajaron todos los días para perfeccionar la parte táctica, la condición física y la unión del grupo, enfocados en ser protagonistas del mundial en Chile y llegar hasta la pelea por el título.

“El grupo ha desarrollado 11 sesiones de entrenamiento enfocadas en la consolidación del modelo de juego, con trabajos analíticos, grupales e individuales que buscan fortalecer los principios tácticos y técnicos de la Selección", informó la Federación Colombiana de Fútbol.

La selección Colombia terminó en el tercer lugar del Sudamericano Sub-20 Venezuela 2025 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La FCF añadió que "los juveniles compartieron varias jornadas de práctica con la Selección Absoluta, una experiencia que resultó enriquecedora a nivel competitivo y formativo, aportando disciplina, exigencia y un mayor entendimiento de las dinámicas de juego en el máximo nivel".

Cabe recordar que la selección Colombia sub-20 se encuentra en el grupo F del Mundial de Chile, en el que debutará el lunes 29 de septiembre frente a Arabia Saudita en Talca, la misma sede para el segundo juego frente a Noruega, el jueves 2 de octubre, y cerrará la ronda inicial ante Nigeria, campeón del torneo, el domingo 5 de octubre, esperando que logre el cupo a los octavos.